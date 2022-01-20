Cả gia đình Á hậu Diễm Trang nhiễm Covid-19, hành trình về quê ăn Tết quá gian nan!

Giải trí 20/01/2022 21:12

Thông tin á hậu Diễm Trang cùng cả gia đình bị nhiễm Covid - 19 khiến người hân mộ vô cùng lo lắng.

Mới đây, Á hậu Diễm Trang bất ngờ thông báo thông tin cả gia đình của cô đã nhiễm Covid-19. Diễm Trang kể: "Về quê hương ăn Tết, hít không khí đi dạo bờ hồ xíu xiu. Hành trình về Việt Nam của mình hơi gian nan, từ chuyến bay bị delay, lẽ ra được về sớm hơn gần nửa tháng, xong thì thành chuyến cuối cùng cách ly 7 ngày.

Đã vậy, cả nhà bị Covid ghé thăm thành ra cách ly đến 17 ngày, chắc là bị trên máy bay quá. Ngay đầu năm mọi người đang đón năm mới thì nhà mình ăn cơm xong lần lượt từng người sốt, đau hết cả người. Thế là bỏ lỡ hết tất cả kế hoạch, sự kiện ở Sài Gòn.Nhưng rồi mọi điều cũng qua, di chứng hậu Covid ho quá trời ho cũng giảm dần, mọi thứ đã trở lại bình thường, post vài tấm ảnh để cập nhật bình an chuẩn bị đón Tết".

Cả gia đình Á hậu Diễm Trang nhiễm Covid-19, hành trình về quê ăn Tết quá gian nan! - Ảnh 1 

Cả gia đình Á hậu Diễm Trang nhiễm Covid-19, hành trình về quê ăn Tết quá gian nan! - Ảnh 2

Chuyến bay về Việt Nam của Á hậu Diễm Trang khá gian nan khiến cô và gia đình cũng có kỷ niệm khó quên. 

Cả gia đình Á hậu Diễm Trang nhiễm Covid-19, hành trình về quê ăn Tết quá gian nan! - Ảnh 3 

Cả gia đình Á hậu Diễm Trang nhiễm Covid-19, hành trình về quê ăn Tết quá gian nan! - Ảnh 4

Người đẹp đính kèm hình ảnh cùng con gái khám phá Hà Nội.

Có thể cảm nhận nàng á hậu đang rất mệt mỏi vì hành trình gian nan khi hồi hương ăn Tết cùng gia đình nhỏ. Người hâm mộ hi vọng cô và chồng con sẽ sớm khỏi bệnh để vui xuân đón tết.

Diễm Trang được công chúng biết đến khi giành ngôi vị Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2014. Tháng 12/2015, Diễm Trang lên xe hoa với bạn trai doanh nhân. Chồng Á hậu Việt Nam 2014 tên Xuân Du, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, sống chủ yếu tại Ba Lan.

Hậu ly hôn chồng doanh nhân, Trúc Diễm khiến fan hâm mộ lo 'sốt vó' vì thông báo dương tính COVID-19

Hậu ly hôn chồng doanh nhân, Trúc Diễm khiến fan hâm mộ lo 'sốt vó' vì thông báo dương tính COVID-19

Mới đây, hoa hậu Trúc Diễm có bài đăng gây lo lắng khi thông báo đã dương tính Covid-19. 

Xem thêm
Từ khóa:   Á hậu Diễm Trang Diễm Trang sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Video 30 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Tâm sự Eva 57 phút trước
Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp

Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp

Video 1 giờ 30 phút trước
Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Đời sống 1 giờ 51 phút trước
Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước
Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đời sống 3 giờ 54 phút trước
Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Dinh dưỡng 4 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời