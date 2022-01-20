Cả gia đình Á hậu Diễm Trang nhiễm Covid-19, hành trình về quê ăn Tết quá gian nan!

Thông tin á hậu Diễm Trang cùng cả gia đình bị nhiễm Covid - 19 khiến người hân mộ vô cùng lo lắng.

Mới đây, Á hậu Diễm Trang bất ngờ thông báo thông tin cả gia đình của cô đã nhiễm Covid-19. Diễm Trang kể: "Về quê hương ăn Tết, hít không khí đi dạo bờ hồ xíu xiu. Hành trình về Việt Nam của mình hơi gian nan, từ chuyến bay bị delay, lẽ ra được về sớm hơn gần nửa tháng, xong thì thành chuyến cuối cùng cách ly 7 ngày.

Đã vậy, cả nhà bị Covid ghé thăm thành ra cách ly đến 17 ngày, chắc là bị trên máy bay quá. Ngay đầu năm mọi người đang đón năm mới thì nhà mình ăn cơm xong lần lượt từng người sốt, đau hết cả người. Thế là bỏ lỡ hết tất cả kế hoạch, sự kiện ở Sài Gòn.Nhưng rồi mọi điều cũng qua, di chứng hậu Covid ho quá trời ho cũng giảm dần, mọi thứ đã trở lại bình thường, post vài tấm ảnh để cập nhật bình an chuẩn bị đón Tết".

Chuyến bay về Việt Nam của Á hậu Diễm Trang khá gian nan khiến cô và gia đình cũng có kỷ niệm khó quên.

Người đẹp đính kèm hình ảnh cùng con gái khám phá Hà Nội.

Có thể cảm nhận nàng á hậu đang rất mệt mỏi vì hành trình gian nan khi hồi hương ăn Tết cùng gia đình nhỏ. Người hâm mộ hi vọng cô và chồng con sẽ sớm khỏi bệnh để vui xuân đón tết.

Diễm Trang được công chúng biết đến khi giành ngôi vị Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2014. Tháng 12/2015, Diễm Trang lên xe hoa với bạn trai doanh nhân. Chồng Á hậu Việt Nam 2014 tên Xuân Du, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, sống chủ yếu tại Ba Lan.

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