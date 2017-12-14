‘Bỏng mắt’ khi xem loạt ảnh Trang Trần và chồng Việt kiều tình tứ giữa bể bơi

Sau khi hoàn thành xong bộ ảnh cưới lãng mạn, vợ chồng Trang Trần dành thời gian đi du lịch để hâm nóng tình cảm.
Cách đây 2 năm, Trang Trần hạ sinh con gái đầu lòng nhưng hạn chế chia sẻ hình ảnh với báo chí. Người đẹp cũng giấu nhẹm mọi thông tin về bố của bé Kiến Lửa. Do đó, nhiều người nghĩ rằng cô làm mẹ đơn thân suốt thời gian qua.
Tuy nhiên, mới đây nữ người mẫu đã chính thức công khai ông xã với người hâm mộ. Chồng Trang Trần tên là Louis Trần - một doanh nhân Việt kiều hiện đang sinh sống và làm việc tại Mỹ. Khoảng nửa tháng trước, anh về nước để dự sinh nhật con gái và đi chụp ảnh cưới vợi vợ.
Tranh thủ khoảng thời gian này, chân dài Hà Nội gác lại mọi công việc để đi du lịch cùng gia đình. Đôi vợ chồng trẻ đã có những giây phút hạnh phúc ngập tràn sau nhiều năm xa cách.
"Anh thường nói với em rằng: Đừng bao giờ buông tay nhau khi trái tim vẫn còn yêu. Dù nhiều hay ít, nó ở nghĩa tình. Mọi sự xung đột của chúng ta nếu anh hay em cùng nóng nảy thì người thiệt là con và hai bà nội ngoại. Anh đã từng nóng như em nhưng trong nhà có một can xăng và một hộp quẹt nhanh cháy. Chính vì thế, anh sẽ là hộp quẹt hết xăng. Em là can xăng nhưng đừng mở nắp, chỉ có thế chúng mình mới mãi như bây giờ. Em yêu anh đơn giản vì mọi sự việc anh trao em bằng chân thành" - Trang Trần gửi lời tâm sự ngọt ngào đến chồng.