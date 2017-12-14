‘Bỏng mắt’ khi xem loạt ảnh Trang Trần và chồng Việt kiều tình tứ giữa bể bơi

Cách đây 2 năm, Trang Trần hạ sinh con gái đầu lòng nhưng hạn chế chia sẻ hình ảnh với báo chí. Người đẹp cũng giấu nhẹm mọi thông tin về bố của bé Kiến Lửa. Do đó, nhiều người nghĩ rằng cô làm mẹ đơn thân suốt thời gian qua.

Tuy nhiên, mới đây nữ người mẫu đã chính thức công khai ông xã với người hâm mộ. Chồng Trang Trần tên là Louis Trần - một doanh nhân Việt kiều hiện đang sinh sống và làm việc tại Mỹ. Khoảng nửa tháng trước, anh về nước để dự sinh nhật con gái và đi chụp ảnh cưới vợi vợ.