Bị nghi giả tạo hạnh phúc, Trương Quỳnh Anh phản pháo

Trương Quỳnh Anh không ngại ngần đáp trả thẳng mặt một cư dân mạng khi bị nghi 'diễn sâu' với chồng.

Vừa qua, Tim đảm nhận vai trò ca sĩ trong Đêm hội chân dài 11 diễn ra tại Berlin (Đức). Nhân dịp này, Trương Quỳnh Anh cũng đồng hành cùng chồng trong chuỗi sự kiện của chương trình.

Trên facebook cá nhân, nữ diễn viên liên tục đăng tải những hình ảnh ngọt ngào, tình tứ bên Tim ở trời Tây thu hút sự quan tâm của dư luận. Trước đó, đôi vợ chồng dính tin đồn rạn nứt khá ầm ĩ.

Tuy nhiên, dưới phần bình luận, một cư dân mạng đặt nghi vấn phải chăng Tim và Trương Quỳnh Anh chỉ đang "diễn sâu" chứ không hạnh phúc thực sự. Ngay lập tức, Trương Quỳnh Anh thẳng thắn đáp trả với thái độ khá gay gắt: "Thì liên quan gì đến hạnh phúc gia đình bạn không?".

Trước đó, tin đồn Tim và Trương Quỳnh Anh bí mật ly hôn dấy lên vào giữa tháng 5/2017. Dù phía TAND 10 (TP HCM) - nơi cặp đôi nộp thủ tục ly hôn đã xác nhận thông tin này nhưng cả hai vẫn phủ nhận và thậm chí còn dành cho nhau những lời nói, hành động ngọt ngào mùi mẫn hơn trước. Hiện tại, thực hư chuyện Tim - Trương Quỳnh Anh chia tay vẫn là chủ đề gây khó hiểu cho công chúng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-nghi-gia-tao-hanh-phuc-truong-quynh-anh-phan-phao-214397.html