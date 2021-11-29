Bị đồn yêu đại gia già có vợ, Minh Hằng đáp trả cực gắt "Chị ở dưới gầm giường nhà em à?"

Giải trí 29/11/2021 15:51

Không chỉ bị đồn cặp kè đại gia, gần đây cô còn vướng nghi án bầu bí, song đã trực tiếp phủ nhận.

Mới đây, Minh Hằng bị một netizen buông lời mỉa mai trên mạng xã hội khiến cô vô cùng bức xúc. Cụ thể, người này viết: "Thì toàn yêu đại gia có vợ rồi. Mà đại gia thì phải già?".

Bất ngờ bị đổ oan, Minh Hằng đã có màn đáp trả cực căng: "Nói như đúng rồi. Chị ở dưới gầm giường nhà em à?".

Có thể nói đây không phải là lần đầu tiên cô gặp phải ồn ào, vu khống không đáng có từ dân mạng. Lần này vì bức xúc quá nên cô đã lên tiếng. 

Bị đồn yêu đại gia già có vợ, Minh Hằng đáp trả cực gắt 'Chị ở dưới gầm giường nhà em à?' - Ảnh 1

Màn phản pháo cực gắt của Minh hằng đã nhận về nhiều sự đồng tình, ai nấy chê cười sự kém duyên của tài khoản mạng kia.

Bị đồn yêu đại gia già có vợ, Minh Hằng đáp trả cực gắt 'Chị ở dưới gầm giường nhà em à?' - Ảnh 2

Trước đó, cô nàng cũng bị dân tình chất vấn về chuyện cặp kè đại gia nhưng cô đã có màn đáp rất thẳng thắn. Khi dân mạng hỏi: "Hằng ơi, em trẻ đẹp sao lấy thằng chồng già vậy em? Phải chăng người ta có tiền?". Minh Hằng phản hồi rõ nét: "Em vẫn độc thân vui tính, và em là đại gia rồi, không cần tiền của ai".

Bị đồn yêu đại gia già có vợ, Minh Hằng đáp trả cực gắt 'Chị ở dưới gầm giường nhà em à?' - Ảnh 3

Gần đây Minh Hằng còn vướng tin đồn bầu bí nhưng cô đã lên tiếng phủ nhận.

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