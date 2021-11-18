Bảo Thy tái xuất mạng xã hội, dân tình "xỉu lên xỉu xuống" trước nhan sắc đỉnh cao của mẹ bỉm

Giải trí 18/11/2021 07:30

Dù vẫn trong thời gian ở cữ nhưng Bảo Thy trông vô cùng tươi tắn với làn da trắng mịn, sắc diện hồng hào.

Sau khi thông báo tin đã sinh con trai và khoe luôn mặt quý tử, cuộc sống của mẹ bỉm sữa nhận được sự quan tâm rất mực từ công chúng. Mới đây, trên trang cá nhân Bảo Thy vừa chia sẻ hình ảnh tái xuất mạng xã hội, nhan sắc 'mẹ bỉm' thật sự gây bất ngờ.

Bảo Thy tái xuất mạng xã hội, dân tình 'xỉu lên xỉu xuống' trước nhan sắc đỉnh cao của mẹ bỉm - Ảnh 1

Cách đây ít ngày, "Công chúa bong bóng" Bảo Thy gây bất ngờ khi khoe hình ảnh con trai đầu lòng dù trước đó không hề có thông tin nào cho biết cô đang mang thai. 

Lần đầu lộ diện sau khi sinh quý tử, nhan sắc của nữ ca sĩ khiến nhiều người bất ngờ. Dù vẫn trong thời gian ở cữ nhưng Bảo Thy trông vô cùng tươi tắn với làn da trắng mịn, sắc diện hồng hào, ai nhìn cũng phải trầm trồ, ngưỡng mộ.

Bảo Thy tái xuất mạng xã hội, dân tình 'xỉu lên xỉu xuống' trước nhan sắc đỉnh cao của mẹ bỉm - Ảnh 2

Nhan sắc đỉnh cao của bà mẹ một con.

 

Qua những hình ảnh từng được Bảo Thy đăng tải trên trang cá nhân có thể thấy nữ ca sĩ không hề bị xuống sắc hay tăng cân phát tướng khi mang thai con đầu lòng. Không ít người dành lời khen tới nữ ca sĩ khi suốt thời gian mang bầu dù thỉnh thoảng vẫn bị soi vóc dáng thế nhưng không thể phủ nhận rằng dù vóc dáng của Bảo Thy vẫn rất thon gọn, nhan sắc cũng ngày một thăng hạng chứ không hề giảm sút.

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Trưa nay, Bảo Thy khiến cả cõi mạng sục sôi khi công khai khoe ảnh sinh con đầu lòng. Cư dân mạng nhanh chóng điểm lại những lần lựa chọn trang phục rộng rãi 'giấu bầu' cực xịn của nữ ca sĩ.

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