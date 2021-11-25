Bản sao "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh gay gắt phủ nhận chuyện phẫu thuật thẩm mỹ, nhái hình ảnh

Giải trí 25/11/2021 15:29

Cũng tên Ngọc Trinh, sở hữu body và nhan sắc vạn người mê nhưng chân dài này lại bị tố cố tình thẩm mỹ giống "nữ hoàng nội y" để dễ bề nổi tiếng.

Ngọc Trinh sinh năm 1996, quê Cần Thơ, hoạt động với vai trò diễn viên, người mẫu. Cô nàng sở hữu nhan sắc và vóc dáng hao hao giống đàn chị nội y Ngọc Trinh nên nhiều lần người hâm mộ bị nhầm lẫn. Thậm chí, cô còn nhiều lần bị nghi ngờ "nhái" theo hình ảnh hay phẫu thuật thẩm mỹ giống người đẹp Trà Vinh hòng dễ bề nổi tiếng. 

Bản sao 'nữ hoàng nội y' Ngọc Trinh gay gắt phủ nhận chuyện phẫu thuật thẩm mỹ, nhái hình ảnh - Ảnh 1

Ngọc Trinh (trái) và Lê Ngọc Trinh (phải) giống nhau y sì đúc dù không chung dòng máu nên thường bị dân tình đem ra so sánh.

Trước những lời đồn vô căn cứ, ảnh hưởng đến hình tượng và lòng tự trọng của bản thân, mới đây trên trang cá nhân, người đẹp Lê Ngọc Trinh đã có những chia sẻ gay gắt liên quan đến việc bị dân mạng tố phẫu thuật thẩm mỹ, sửa mặt cho giống đàn chị mẫu nội y. Theo đó, người đẹp tuyên bố: "Bây giờ em nói thẳng, nếu trên mặt em mà phát hiện ra một chỗ nhỏ nào dao kéo thôi thì em cống hiến cả tài sản cho luôn ạ. Chứ đừng có nói bị nghi với chả ngờ cái việc phẫu thuật để giống người khác".

Bản sao 'nữ hoàng nội y' Ngọc Trinh gay gắt phủ nhận chuyện phẫu thuật thẩm mỹ, nhái hình ảnh - Ảnh 2

Lê Ngoc Trinh.

Bản sao 'nữ hoàng nội y' Ngọc Trinh gay gắt phủ nhận chuyện phẫu thuật thẩm mỹ, nhái hình ảnh - Ảnh 3

2 người đẹp tên Trinh đều sở hữu body nóng bỏng khiến nhiều người ước mong.

Bản sao 'nữ hoàng nội y' Ngọc Trinh gay gắt phủ nhận chuyện phẫu thuật thẩm mỹ, nhái hình ảnh - Ảnh 4

Không chỉ về ngoại hình, họ còn giống nhau cả về phong cách ăn mặc sexy hở bạo. 

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