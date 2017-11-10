Ăn mặc kín đáo từ đầu đến chân, Phi Thanh Vân tưởng thế là thanh lịch nhưng vẫn bị chê vì điểm này

Dù mặc bộ vest khá kín đáo nhưng Phi Thanh Vân vẫn không thể lọt qua mắt các "thánh soi".
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Xuất hiện trong một sự kiện tại TP.HCM tối 10/11, Phi Thanh Vân không diện những bộ váy mỏng tang hay hở hang quá đà như thường thấy, "Nữ hoàng dao kéo" chọn một bộ vest sang trọng, kín đáo kết hợp cùng túi da sẫm màu.
Nếu nhìn sơ qua, Phi Thanh Vân trông khá thanh lịch trong set đồ này. Tuy nhiên, khi nhìn kỹ, nhiều người cho rằng người đẹp sinh năm 1982 đã hơi tham chi tiết khi mang quá nhiều phụ kiện đính hạt rườm rà.
Để tô điểm cho phần cổ áo đơn giản, "Nữ hoàng dao kéo" đeo một chuỗi hạt nhiều màu. Nếu chỉ thế thôi thì bộ đồ sẽ có vừa đủ sự tinh tế để tôn lên nét đẹp của chủ nhân.
Thế nhưng, khi cố đính kèm thêm các vòng hạt rườm rà ở cổ tay, Phi Thanh Vân vô tình khiến bộ trang phục trở nên rối mắt. Chưa kể, người đẹp còn đeo rất nhiều nhẫn ở các ngón tay nên bị khá nhiều người chê là "cố tình làm màu".
Dù vậy, đây vẫn được xem là một trong những mẫu thời trang dự sự kiện ổn nhất của Phi Thanh Vân từ sau khi công khai lần phẫu thuật thứ 15 tốn hơn nửa tỷ đồng.