Ăn mặc kín đáo từ đầu đến chân, Phi Thanh Vân tưởng thế là thanh lịch nhưng vẫn bị chê vì điểm này

Xuất hiện trong một sự kiện tại TP.HCM tối 10/11, Phi Thanh Vân không diện những bộ váy mỏng tang hay hở hang quá đà như thường thấy, "Nữ hoàng dao kéo" chọn một bộ vest sang trọng, kín đáo kết hợp cùng túi da sẫm màu.

Nếu nhìn sơ qua, Phi Thanh Vân trông khá thanh lịch trong set đồ này. Tuy nhiên, khi nhìn kỹ, nhiều người cho rằng người đẹp sinh năm 1982 đã hơi tham chi tiết khi mang quá nhiều phụ kiện đính hạt rườm rà.