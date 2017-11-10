Ăn mặc kín đáo từ đầu đến chân, Phi Thanh Vân tưởng thế là thanh lịch nhưng vẫn bị chê vì điểm này

Giải trí 10/11/2017 16:28

Dù mặc bộ vest khá kín đáo nhưng Phi Thanh Vân vẫn không thể lọt qua mắt các "thánh soi".

Xuất hiện trong một sự kiện tại TP.HCM tối 10/11, Phi Thanh Vân không diện những bộ váy mỏng tang hay hở hang quá đà như thường thấy, "Nữ hoàng dao kéo" chọn một bộ vest sang trọng, kín đáo kết hợp cùng túi da sẫm màu.

Nếu nhìn sơ qua, Phi Thanh Vân trông khá thanh lịch trong set đồ này. Tuy nhiên, khi nhìn kỹ, nhiều người cho rằng người đẹp sinh năm 1982 đã hơi tham chi tiết khi mang quá nhiều phụ kiện đính hạt rườm rà.

Để tô điểm cho phần cổ áo đơn giản, "Nữ hoàng dao kéo" đeo một chuỗi hạt nhiều màu. Nếu chỉ thế thôi thì bộ đồ sẽ có vừa đủ sự tinh tế để tôn lên nét đẹp của chủ nhân.

Thế nhưng, khi cố đính kèm thêm các vòng hạt rườm rà ở cổ tay, Phi Thanh Vân vô tình khiến bộ trang phục trở nên rối mắt. Chưa kể, người đẹp còn đeo rất nhiều nhẫn ở các ngón tay nên bị khá nhiều người chê là "cố tình làm màu". 

Dù vậy, đây vẫn được xem là một trong những mẫu thời trang dự sự kiện ổn nhất của Phi Thanh Vân từ sau khi công khai lần phẫu thuật thứ 15 tốn hơn nửa tỷ đồng.

Ăn mặc kín đáo từ đầu đến chân, Phi Thanh Vân tưởng thế là thanh lịch nhưng vẫn bị chê vì điểm này - Ảnh 1
Phi Thanh Vân diện đồ kín đáo nhưng lại đeo quá nhiều vòng hạt rườm rà - Ảnh: Internet

Ăn mặc kín đáo từ đầu đến chân, Phi Thanh Vân tưởng thế là thanh lịch nhưng vẫn bị chê vì điểm này - Ảnh 2
Người đẹp sinh năm 1982 chụp hình cùng ca sĩ Nguyên Vũ - Ảnh: Internet

Ăn mặc kín đáo từ đầu đến chân, Phi Thanh Vân tưởng thế là thanh lịch nhưng vẫn bị chê vì điểm này - Ảnh 3
Phi Thanh Vân đeo rất nhiều nhẫn ở hai bàn tay - Ảnh: Internet

Ăn mặc kín đáo từ đầu đến chân, Phi Thanh Vân tưởng thế là thanh lịch nhưng vẫn bị chê vì điểm này - Ảnh 4
Ngoài đời, Phi Thanh Vân và ca sĩ Nguyên Vũ chơi với nhau khá thân - Ảnh: Internet

Ăn mặc kín đáo từ đầu đến chân, Phi Thanh Vân tưởng thế là thanh lịch nhưng vẫn bị chê vì điểm này - Ảnh 5
Nếu không có những chuỗi hạt rườm rà ở cổ tay, bộ trang phục của Phi Thanh Vân sẽ sang trọng hơn nhiều - Ảnh: Internet

Ăn mặc kín đáo từ đầu đến chân, Phi Thanh Vân tưởng thế là thanh lịch nhưng vẫn bị chê vì điểm này - Ảnh 6
Dù vậy, đây vẫn được xem là một trong những bộ váy thanh lịch nhất mà Phi Thanh Vân diện sau khi công khai phẫu thuật thẩm mỹ lần thứ 15 - Ảnh: Ngoisao.net

Mặt mộc thế này mà Phi Thanh Vân vẫn tự tin livestream: Xem tấm số 3 mà rùng cả mình

Mặt mộc thế này mà Phi Thanh Vân vẫn tự tin livestream: Xem tấm số 3 mà rùng cả mình

Khi Phi Thanh Vân không trang điểm livestream, nhiều fan tá hỏa vì nhan sắc thật sự của “Nữ hoàng dao kéo”.

Xem thêm
Từ khóa:   Phi Thanh Vân nữ hoàng dao kéo

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 1 giờ 43 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 2 giờ 28 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 2 giờ 54 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp