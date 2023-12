Nhiều nghiên cứu khoa học cũng đã chứng minh được bạo lực mang lại cảm giác thỏa mãn cho con người không kém gì tình dục và ma túy. Đánh nhau, bạo lực là thuộc nhóm người nóng tính, có xu hướng bạo lực. Do đó, những giấc mơ đánh nhau vì lý do gì đi chăng nữa thì đều ám chỉ những điều không may mắn. Chính vì vậy, khi gặp giấc mơ này bạn hãy phân tích, suy nghĩ kỹ, tìm hiểu rõ xem giấc mơ ý nghĩa gì, để nhanh chóng có thể hiểu ra được những điều đang ám chỉ trong thực tế và có thể tháo gỡ hiệu quả.

Mơ thấy đánh nhau là một điều dữ

Mơ thấy đánh nhau với người sống là đang ám chỉ điều gì?

Những người trưởng thành về suy nghĩ sẽ không dùng nắm đấm, bạo lực để giải quyết vấn đề. Nhưng những người còn non nớt, thiếu suy nghĩ thì sẽ thích dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề và họ không nghĩ sâu xa đến hậu quả xảy ra. Do đó, người ta thường nói họ là kẻ dại, cứ làm trước hậu quả tính sau.