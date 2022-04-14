Thành phố sở hữu khung cảnh 'không tầm thường' ở Nội Mông Cổ sẽ khiến bạn choáng ngợp

Thành phố có tên là Ngạch Nhĩ Cổ Nạp, nằm ở cuối phía bắc của thành phố, có vị trí vĩ độ cao nhất ở Nội Mông Cổ và cũng là một trong những thành phố nằm ở biên giới cực Bắc của Trung Quốc, nối liền với thành phố Mạc Hà thuộc tỉnh Hắc Long Giang và ngăn cách với Nga là con sông Ngạch Nhĩ Cổ Nạp với chiều dài đường biên giới là 673,11 km.

Nằm ở cực Bắc Trung Quốc, nhiệt độ trung bình hàng năm ở đây luôn dưới 0 độ C. Nhưng vào hè rồi, khí hậu nơi đây lại dễ chịu, mát mẻ và trong lành hơn rất nhiều.

Ngạch Nhĩ Cổ Nạp là thành phố cấp quận thuộc quyền quản lý của thành phố Hô Luân Bối Nhĩ, đô thị không lớn, nhà cửa ở đây đa phần đều mang phong cách nước Nga, nhịp sống chậm rãi, cuộc sống nhàn nhã thoải mái. Đây là nơi duy nhất đi qua đường Vành đai lớn Hô Luân Bối Nhĩ, nhưng lại ít được chú ý tới, rất ít du khách chọn nơi đây là chỗ dừng chân và lưu trú.

Mặc dù thành phố nằm ở gần vĩ độ với Mạc Hà, ở vị trí 50°01′～53°26′, nhưng Ngạch Nhĩ Cổ Nạp lại ít biết đến, danh tiếng rất nhỏ, thậm chí nhiều người còn chưa từng nghe qua tên nó. Nơi này so với Mạc Hà cũng giống nhau, vào đông lạnh giá kéo dài với nhiệt độ trung bình đều âm 20 độ, khí trời vào mùa hè thì có phần mát mẻ ấm áp hơn với khoảng nhiệt từ 10 đến 19 độ C, không cần phải dùng đến điều hòa hay quạt điện, quả là một nơi giải nhiệt lý tưởng vào mùa hè.





So với phong cảnh trong thôn làng, thì nơi đây càng có khói lửa nhân gian hơn, bên ngoài thành phố chính là những vùng đầm lầy, và cả thảo nguyên, lúc hoàng hôn mọi người thường tản bộ ven bờ song nhìn ngắm hoàng hôn, ánh chiều tà dần buông những cặp đôi thì thầm với nhau, trẻ con cười đùa, cách đó không xa những bác chăn cừu đang lùa đàn cừu về nhà, rồi dần dần mờ nhạt xa dần trong chạng vạng.

Phong cảnh tuyệt mỹ

Ấn tượng đầu tiên của nhiều người đối với thành phố của Nội Mông đó chính là một đại thảo nguyên rộng lớn bát ngát. Ngoại trừ thảo nguyên, còn có rừng nguyên sinh có diện tích cực kỳ rộng lớn, tỷ lệ che phủ rừng đạt tới 64,8%, phong cảnh bốn mùa nơi đây phải gọi là tuyệt sắc. Vào mùa hè trời xanh mây trắng đồng cỏ xanh mướt, hoa dã quỳ nở rộ, nước sông chảy ào ạt. Tiết trời thu, lá cây đều được nhuộm mình một màu hoàng kim sặc sỡ. Mùa đông một mảnh trắng trời bao la trông giống như bước vào thế giới cổ tích tuyết băng trắng xóa.





Ở Ngạch Nhĩ Cổ Nạp có rất nhiều tuyến đường xe tự lái, mỗi một cảnh sắc đều đẹp vô cùng. Từ Hải Lạp chạy đến Ngạch Nhĩ Cổ Nạp, dọc hai bên đường đều là những thảo nguyên rộng lớn trải dài. Mang một khí thế hùng vĩ tráng lệ, những dải thảo nguyên uốn lượn như những dòng sông. Từ Ngạch Nhĩ Cổ Nạp chạy tiếp đến Mo'erdaoga, phi lao một chút trên thảo nguyên, cảm tưởng như đang di chuyển qua lại giữa rừng cây. Từ Shiwei đến Heishantou, chạy dọc theo biên giới, một bên là thảo nguyên như đang nhấp nhô giữa không trung, một bên là rừng ngập mặn bao la, bất kể lái xe hay là ngồi trên xe đều mang cho người ta một cảm giác tận hưởng khoan khoái.









Phong cảnh độc đáo

Biên giới giữa Ngạch Nhĩ Cổ Nạp và Nga không chỉ đẹp mà còn độc đáo. Mỗi một thôn làng hay thị trấn thuộc quyền quản lý của nó đều mang những đặc điểm riêng biệt. Ruenhe là một thị trấn người dân tộc Nga, Moerdaoga thì là một công viên rừng rậm, thị trấn Shiwei nằm ở phía bên kia sông đối diện với nước Nga và Montenegro mang một nền lịch sử lâu đời.









Cá nhân tôi thấy thích nhất là thị trấn Enhe. Là thị trấn của người dân tộc Nga, lại gần nơi đây trông như đi tới một trấn nhỏ của người Nga, nhà cửa ở đây đều có hình chóp được dựng lên bằng gỗ, những người địa phương nơi đây xem nó như những bức tranh khắc gỗ, được tô lên màu xanh của bầu trời, xanh của lá cây, xếp dọc theo con đường. Dọc theo con đường đi đến cuối một con sông, những bông hoa dại đang đua nhau nở rộ bên bờ sông









Nơi đây không có nhiều khách du lịch, nhịp sống chậm rãi, cuộc sống nhàn nhã, ở bên ngoài thị trấn chính là những vùng thảo nguyên, từ tháng 1 đến tháng 6 thảo nguyên nơi đây sẽ là một biển hoa nở rộ, đặc biệt mỹ lệ. Thị trấn có rất nhiều tiệm bánh mì đặc sản, nổi tiếng nhất là bánh Lieba do chính tay những người dân tộc Nga làm ra.





Heishantou cũng là một nơi tôi cực kỳ thích, an tĩnh, ít du khách, và phong cảnh đẹp. Thị trấn không lớn, rất nhiều nhà và những căn lều bạc đều được dựng trực tiếp trên thảo nguyên, ở mọi nơi đều có thể nhìn thấy cừu hay các loài gia súc, bóng chiều tà đổ dài trên mặt đất. Cách nơi đây vài cây số sẽ thấy có một ngọn núi cao chính là nơi lý tưởng để nhìn ngắm hoàng hôn lãng mạn. Cũng có không ít người dân đến đây ngắm hoàng hôn, nhưng muỗi thì thật sự rất nhiều.









Ảnh minh họa: Internet

Ngạch Nhĩ Cổ Nạp, một thành phố nằm ở cực bắc biên giới Trung Quốc, cũng là nơi ít người biết tới và dễ lướt qua, nơi đây không nổi tiếng như trấn Mạc Hà, nhưng cảnh sắc nơi đây phải gọi là tuyệt sắc và phong phú, những thị trấn hay thôn làng thuộc quản lý nơi đây vô cùng độc đáo, mang nét riêng biệt. Nếu có ghé ngang Ngạch Nhĩ Cổ Lạp ở Nội Mông, hãy thử dừng chân nhìn ngắm và tận hưởng cảnh sắc, cuộc sống nơi đây.