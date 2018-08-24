Nghỉ lễ 2-9 nên đi đâu chơi ở Hà Nội

Du lịch 24/08/2018 10:03

Quốc Khánh 2/9 là ngày lễ lớn của Đất nước, đây còn là dịp để quây quần, đoàn tụ bên gia đình và những người thân yêu. Nếu có ý định nghỉ lễ 2/9 tại Hà Nội thì bạn đã biết sẽ đi chơi ở những đâu chưa?

Bạn không có nhiều thời gian và chi phí để đi chơi ở các miền xa. Đừng lo lắng vì ngay trong trung tâm thành phố có những địa điểm du lịch vô cùng lý tưởng bạn có thể lựa chọn:

1. Hồ Gươm

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Hồ Gươm là địa điểm vui chơi dịp 2/9 người dân Hà Nội có thể nghĩ đến đầu tiên

Nếu bạn đang phân vân đi chơi lễ 2/9 ở đâu thì Hồ Gươm là lựa chọn có thể nghĩ đến trước tiên. Hồ Gươm được ví như lẵng hoa giữa lòng Thủ đô. Xung quanh hồ có nhiều địa điểm thú vị để bạn dạo chơi nhân dịp 2/9 như kem Tràng Tiền, kem Thủy Tạ, Tháp Rùa, Tháp Bút, cầu Thê Húc. Hoặc bạn có thể đi bộ ra Nguyễn Xí, Đinh Lễ  ngay gần đấy để chọn cho mình một bộ sách hay.

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Xung quanh Hồ Gươm có nhiều địa điểm thú vị để dạo chơi

Tại Hồ Gươm, có nhiều quán cà phê với tầm nhìn đẹp và khung cảnh thơ mộng rất thích hợp để hẹn hò trong dịp lễ này.

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Khung cảnh thơ mộng

2. Royal City

Được biết đến là trung tâm vui chơi giải trí thu hút người dân đến vào mỗi cuối tuần, trung tâm vui chơi Royal City Mega Mall có diện tích rộng lớn và kiến trúc tráng lệ. Đây là địa điểm vui chơi không quá xa lạ với người dân Hà thành. Vậy thì, trong dịp Quốc Khánh 2/9 không có lý do gì mà bạn không ghé qua thư giãn và vui chơi tại đây.

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Royal City là trung tâm vui chơi được nhiều người lui đến vào mỗi cuối tuần

Trong dịp nghỉ lễ 2/9, các gia đình không thể tổ chức đi chơi xa có thể đến Royal City Mega Mall thư giãn và vui chơi. Với diện tích rộng lớn và kiến trúc tráng lệ, trung tâm vui chơi.

Royal City Mega Mall có hẳn khu Trung tâm thương mại mua sắm hoành tráng, công viên nước trong nhà, sân trượt băng rộng lớn và khu vui chơi dành cho trẻ nhỏ.

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Trải nghiệm trò chơi trượt bằng tại sân Vinpearl Ice Rink Royal City hết sức thú vị

3. Vincom Center Bà Triệu

Trong ngày nghỉ lễ 2/9, Vincom Center Bà Triệu là nơi lui đến lý tưởng. Đây là nơi kết hợp thư giãn và mua sắm.

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Vincom Center Bà Triệu là nơi lui đến lý tưởng cho ngày nghỉ lễ 2/9

Vincom Center Bà Triệu có hệ thống rạp chiếu phim CGV, hệ thống nhà hàng thức ăn ngon và đa dạng như Pizza Hut, Kichi Kichi, Thai Express, nhà hàng Hải cảng,… với nhiều trò chơi hấp dẫn, hiện đại.

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Các tầng dưới Vincom Center Bà Triệu là khu vực mua sắm 

Các tầng bên dưới là khu vực mua sắm của các hãng Beneton, Nice, Bata, Addidas,…

4. Phố đi bộ và chợ đêm phố cổ

Lễ 2/9 nên đi đâu? Một địa điểm thú vị bạn không thể bỏ qua đó là ghé thăm chợ đêm phố cổ xem những mặt hàng đa dạng, nhiều loại khác nhau và có giá khá là rẻ.

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Chợ đêm phố cổ có nhiều mặt hàng đa dạng

Bạn sẽ được hòa mình trong không gian đi bộ với âm nhạc đường phố và thưởng thức các món ăn ngon đơn giản mà rất tuyệt vời.

Chợ đêm phố cổ lúc nào cũng đầy người tấp nập, nhộn nhịp. Khung cảnh cổ kính cùng những mặt hàng quen thuộc trong chợ rất thu hút khách nước ngoài.

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Chợ đêm Phố Cổ vô cùng nhộn nhịp 

Phiên chợ đêm phố cổ thường họp trên các phố Hàng Đường, Hàng Khoai, Hàng Đào, Hàng Ngang tới Hàng Giầy và diễn ra trong tối thứ 6 đến tối Chủ Nhật hàng tuần.

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Phiên chợ đêm phố cổ trên phố Hàng Đào

5. Hồ Tây

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Cảnh sắc Tây Hồ

Nhắc đến địa điểm vui chơi hấp dẫn ở Hà Nội hay muốn biết 2-9 nên đi đâu chơi ở Hà Nội thì không thể bỏ qua Hồ Tây. Đến nơi đây bạn sẽ được tham gia nhiều dịch vụ đa dạng từ mua sắm, vui chơi, ăn uống cho tới thử các trò chơi hấp dẫn.

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Hồ Tây là điểm tham quan, chụp ảnh đẹp

Đạp vịt Hồ Tây với không gian lý tưởng, thoáng đãng là hoạt động rất được yêu thích. Hoặc bạn cũng có thể  thưởng thức cà phê vỉa hè hoặc trong các quán dọc đường ven hồ song song với Thụy Khuê.

Đạp vịt Hồ Tây với không gian thoáng đãng là hoạt động thú vị thu hút du khách

Đến Hồ Tây, bạn sẽ được tham quan những đền chùa nổi tiếng như chùa Trấn Quốc, chùa Võng Thị, chùa Kim Liên, chùa Bà Đanh, chùa Tảo Sách, đền Quán Thánh, phủ Tây Hồ, đình Yên Phụ, đình Nghi Tàm, đình Trích Sài, …

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Bánh tôm Hồ Tây – một trong những món ăn làm nên nét riêng của ẩm thực Hà Thành

Ẩm thực quanh hồ hấp dẫn và rất ngon. Bạn có thể thưởng thức món bánh tôm trên đường Thanh Niên và kem hồ Tây. Bên cạnh đó là các món ăn dân dã quanh hồ, uống trà đá ngắm cảnh hồ hoặc đi dạo vô cùng lãng mạn.

6. Vườn Quốc gia Ba Vì

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Vườn Quốc gia Ba Vì là khu sinh thái bậc nhất Việt Nam

Cách Hà Nội 50 km về phía Tây, Vườn Quốc gia Ba Vì (Tản Lĩnh, Ba Vì, Hà Nội) sở hữu thiên nhiên đa dạng, khí hậu mát mẻ, phong cảnh hùng vĩ. Tại vườn Quốc gia Ba Vì, du khách có thể ngắm 3 đỉnh núi cao nhất thuộc dãy Ba Vì với nhiều sắc màu huyền thoại gồm đỉnh Vua, đỉnh Tản Viên, đỉnh Ngọc Hoa.

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Vườn Quốc gia Ba Vì sở hữu thiên nhiên đa dạng, khí hậu mát mẻ

Đi xe máy để đến đây là cách di chuyển tiện lợi và giúp bạn có thể  thỏa sức ngắm cảnh.

7. Tam Đảo

Đi du lịch đến Tam Đảo là một gợi ý hay ho khi bạn muốn biết 2/9 đi du lịch ở đâu là lý tưởng?

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Du lịch đến Tam Đảo là gợi ý hay trong dịp lễ 2-9

Không thua kém gì Sa Pa và Đà Lạt, tiết trời ở Tam Đảo thoáng mát cộng với thiên nhiên thơ mộng và hùng vĩ rất độc đáo. Để cảm nhận và thưởng thức hết nét độc đáo của Tam Đảo bạn cần 2 ngày 1 đêm nếu đi từ Hà Nội.

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Tam Đảo có tiết trời thoáng mát và thiên nhiên thơ mộng

Với những gợi ý trên chắc hẳn bạn đã có thể biết được 2-9 nên đi đâu chơi ở Hà Nội? Hi vọng bạn sẽ có được lựa chọn lý tưởng để có những chuyến đi chơi, đi dã ngoại thú vị bên gia đình và người thân.

Nghỉ lễ 2/9/2018 nên đi chơi ở đâu TP HCM?

Nghỉ lễ 2/9/2018 nên đi chơi ở đâu TP HCM?

Nghỉ lễ 2/9/2018 nên đi chơi ở đâu TP HCM vừa vui vừa rẻ mà còn an toàn, đây chắc chắn là câu hỏi lởn vởn trong đầu nhiều người quyết định nghỉ lễ 2/9 ở Sài Gòn chứ không đi chơi xa. Nếu vậy hãy tham khảo một số địa điểm vui chơi hấp dẫn ngay tại Sài Gòn dưới đây.

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