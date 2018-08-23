Nghỉ lễ 2/9/2018 nên đi chơi ở đâu TP HCM?

Được thiết kế với 40 hạng mục tiện ích, được đầu tư xây dựng với hơn 500 tỷ đồng và có diện tích 14 ha. Đây là địa điểm thu hút đông đảo người dân TP HCM đến tham quan, vui chơi, giải trí , tập thể dục, dưỡng sinh cắm trại, picnic hoặc đơn giản là dừng chân nghỉ ngơi.

Nếu bạn đang phân vân lễ 2/9 nên đi đâu thì đến Công viên Central Park là gợi ý hay ho bạn không nên bỏ qua. Công viên nằm sát bên sông Sài Gòn tuyệt đẹp.

Công viên được thiết kế với cảm hứng lấy từ công viên Central Park của New York (Mỹ). Nơi đây ngập tràn một không gian xanh với những tham cỏ trải dài và hệ thống cảnh quan vườn ven sông rất đa dạng.

Không gian xanh chiếm vị trí chủ đạo

Công viên Central Park là địa điểm tham quan lý tưởng với những cung đường lãng mạn, cầu đi bộ trên cao cùng vòi phun nước đầy màu sắc, đường dạo ven hồ, hồ nước nhân tạo với đài phun nước khổng lồ, hệ thống ánh sáng tinh tế và chất lượng …

Lạc vào xứ sở hoa anh đào với khu vườn kiểu Nhật Bản

Bạn sẽ như lạc vào xứ sở hoa anh đào với khu vườn kiểu Nhật Bản cùng những loại bonsai, cá cảnh, tiểu cảnh hòn non bộ, những cây cầu đặc trưng, khu núi đá nhân tạo.

2. Khu du lịch sinh thái Tre Việt

Làng Du Lịch Tre Việt nằm cách TP HCM khoảng 15km đi về bến phà Cát Lái, Đồng Nai, gặp ngã tư Phan Văn Đáng rẽ phải.

Với không gian rộng, mát mẻ và yên tĩnh, đây là địa điểm lí tưởng cho những ai yêu thích vẻ đẹp thiên nhiên trong lành. Bạn có thể nghỉ ngơi cắm trại và làm đồ nướng tại đây. Đây là địa điểm thích hợp để chơi các trò giải trí tập thể như chèo thuyền, thúng, đạp xe trên nước…

Nhiều trò chơi giải trí tập thể rất thú vị như xe đạp trên nước, chèo thuyền, thúng

Sát bờ sông có khu hồ bơi dành cho những bạn muốn ngâm mình dưới nước giải nhiệt mùa nóng.

3. Khu du lịch BCR

Khu du lịch BCR là điểm vui chơi dã ngoại cực thú vị giữa lòng Sài Gòn

Khu du lịch BCR chỉ cách trung tâm thành phố khoảng 20km. Nơi này đồng thời tập trung hồ bơi sát bờ sông, khu bắn súng, bắn cung, câu cá rất thú vị.

Bắn trái cây

4. The Factory Contemporary Arts Centre

Hiện nay, The Factory Contemporary Arts Centre được xem là trung tâm nghệ thuật đương đại đầu tiên và duy nhất tại Sài Gòn

Có thể xem The Factory Contemporary Arts Centre là trung tâm nghệ thuật đương đại đầu tiên và duy nhất tại Sài Gòn. Đây là nơi trưng bày các tác phẩm nghệ thuật dưới nhiều hình thức khác nhau như tranh vẽ, tượng điêu khắc, công trình nghệ thuật sắp đặt...

Địa điểm tổ chức gặp gỡ và các buổi workshop

Đây cũng là địa điểm để tổ chức các buổi gặp gỡ giữa những nghệ sĩ lớn trong nghề. Bên cạnh đó, nơi đây còn là nơi diễn ra các buổi workshop để hiểu thêm về tư duy nghệ thuật.

5. Khu du lịch sinh thái Tháp Ngà - Bình Xuyên

Bạn đang muốn biết 2/9 đi du lịch ở đâu. Không cần mất công đi xa, bạn có thể đến với khu Ẩm thực Sinh thái Tháp Ngà. Đây vừa là khu ẩm thực vừa là khu resort nghỉ dưỡng mang phong cách đồng quê rất tiện nghi và hiện đại. Nơi đây có hồ bơi hơn 1.500m2 nằm giữa rừng dừa.

Khu Ẩm thực Sinh thái Tháp Ngà đưa ta về chốn miền quê với cảm giác dễ chịu và thư thái

Đến với khu du lịch sinh thái Tháp Ngà bạn giống như đang được về miền quê sông nước và tận hưởng không gian trong lành, bình yên rất dễ chịu và thư thái. Không chỉ là khu ẩm thực, bên trong còn là khu resort nghỉ dưỡng.

Không gian trong lành

6. Nhà thờ Tân Định

Nhà thờ Tân Định là một trong 2 nhà thờ cổ có quy mô lớn và kiến trúc đẹp nhất tại Sài Gòn.

Nhà thờ nổi bần bật với vẻ đẹp cổ điển với màu hồng sặc sỡ

Với vị trí nằm ở trung tâm thành phố, đây được mệnh danh là nhà thờ Hồng "độc nhất Sài Gòn". Bạn sẽ bị “thu hút” vì vẻ đẹp cổ điển rất nổi bật. Màu hồng sặc sỡ của nhà thờ với kiến trúc kết hợp giữa phong cách kiến trúc Gothic và Roman, pha chút Baroque đẹp nhất thành phố. Toàn bộ công trình toát lên vẻ đẹp diễm lệ và lộng lấy rất cuốn hút.

Vẻ đẹp diễm lệ và lộng lẫy rất cuốn hút

Mặt tiền của nhà thờ gồm 1 tháp chính và 2 tháp phụ. Đỉnh tháp chính cao 52,6 mét có chóp hình bát giác với cây thánh giá làm bằng đồng cao 3 mét. Bên trong có 5 quả chuông với tổng trọng lượng là 5,5 tấn.

7. Vui chơi Địa đạo Củ Chi

Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi có hai khu chính là địa đạo Bến Dược và địa đạo Bến Đình. Tại khu di tích Địa đạo Củ Chi, bạn sẽ được tham quan các hầm căn cứ, các căn phòng ngày xưa như phòng họp, phòng ăn, phòng cứu thương,…

Địa đạo Củ Chi là khu di tích lịch sử in dấu nhiều kỉ niệm của dân tộc

Với những mô hình được tạo dựng lên ở đây, bạn sẽ có thể liên tưởng một cách sống động nhất.

Ở đây còn có những trò chơi thực tế như bắn súng trường, bắn súng sơn trong không để bạn thửu nghiệm sau khi tham quan. Đến tham quan địa đảo Củ Chi là một gợi ý hay khi muốn biết đi chơi lễ 2/9 ở đâu.

Mô hình căn hầm

8. Khu vui chơi giải trí Snow Town Sài Gòn

Đến với Snow Town Sài Gòn là đến với trải nghiệm tuyết giữa lòng Sài Gòn. Không chỉ được trải mình trong cái giá lạnh của tuyết, bạn còn được thử các hoạt động trượt tuyết và trải nghiệm nhiều hoạt động vui chơi giải trí hấp dẫn.

Trải nghiệm cái giá lạnh của tuyết cùng nhiều hoạt động thú vị giữa lòng Sài Gòn

Bạn sẽ có cảm giác như được trượt tuyết ở khí trời Châu Âu ngay tại Sài Gòn mà không cần đi đâu xa. Không chỉ là cảm giác giá lạnh của tuyết mà còn là khung cảnh trang trí bên trong với rất sống động với những ông già tuyết, những ngôi nhà gỗ cổ kiểu Châu Âu.

Khung cảnh trang trí sống động

Bạn còn có thể thử các trải nghiệm thú vị khác với khu ẩm thực, khu nhà hàng tuyết cho gia đình, khu trò chơi homemade.

Với những gợi ý Nghỉ lễ 2/9/2018 đi chơi ở đâu TP HCM trên, hi vọng bạn sẽ thể chọn cho mình địa điểm vui chơi thích hợp dành cho kì nghỉ lễ 2/9 này.