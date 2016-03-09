Làm thế nào để tiết kiệm chi phí khi đi du lịch tại Hàn Quốc?

Trước khi khởi hành, bạn nên lên mạng “săn” vé máy bay giá rẻ. Thông thường, cứ từ 3 – 5 ngày là các hãng hàng không đều có chương trình khuyến mãi. Về nơi ở, tùy thuộc vào khả năng kinh tế và sở thích của mình, bạn có thể chọn các nơi lưu trú như khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ, chia sẻ phòng trọ cùng du khách khác, hoặc ở nhà người dân địa phương. Tốt nhất bạn nên thuê những nơi lưu trú có giá bình dân, tiết kiệm một khoản chi phí đáng kể để khám phá được nhiều nơi. Lưu ý, phần lớn các khách sạn đều đầy đủ tiện nghi, khi kiểm tra phòng nếu thiếu hoặc hỏng các vật dụng cần báo ngay cho khách sạn, tránh trường hợp phải bồi thường. Khi rời khách sạn nên gửi chìa khóa cho quầy tiếp tân, vì nếu mất sẽ bị phạt. Nhiều khách sạn tại Hàn Quốc không phục vụ đồ vệ sinh cá nhân, do đó bạn nên mang theo kem đánh răng, xà phòng, dầu gội…

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Phương tiện di chuyển

Bạn có thể chọn xe lửa (an toàn, nhanh chóng, giá cả hợp lý), xe buýt (đúng giờ, thuận tiện), xe ô tô (tiện lợi, dễ dàng chủ động, nhưng thường xảy ra tình trạng tắc đường), tàu điện ngầm (tuy tốn thời gian nhưng giá rẻ).

Khi đi taxi, nên chuẩn bị địa chỉ nơi cần đến bằng tiếng Hàn vì đại đa số tài xế taxi không thể đọc và tìm địa chỉ bằng tiếng Anh. Lưu ý, không nên đi taxi một mình vào giờ quá khuya. Sau 12 giờ đêm, taxi chạy rất ẩu, thậm chí lạng lách, thắng gấp…sẽ rất nguy hiểm nếu bạn đi một mình.

Nếu bạn có điều kiện kinh tế thoải mái, có thể chọn xe Black taxi vì hãng xe này nổi tiếng Hàn Quốc với hơn 10 năm không gây ra vụ tai nạn nào. Chính vì nổi tiếng về độ an toàn nên giá cả vận chuyển của hãng taxi này rất đăt.

Nên mua một thẻ T-money, loại thẻ tương tự như thẻ ATM, chỉ cần nạp tiền ở những máy nạp tiền công cộng ngay trạm tàu điện ngầm là bạn có thể sử dụng T-money để thanh toán các dịch vụ như đi tàu điện ngầm, taxi, xe buýt, thậm chí trả tiền ở một số cửa hàng, tiệm ăn. Loại thẻ này không có thời hạn. Bạn có thể để dành cho chuyến đi sau.

Thời điểm thích hợp nhất để du lịch Hàn Quốc

Mùa xuân và mùa thu là khoảng thời gian tuyệt vời nhất để bạn khám phá xứ sở kim chi. Bởi lẽ, thời tiết lúc này khá mát mẻ, cảnh quan thiên nhiên vô cùng lãng mạn. Trong khi đó, mùa hè thì có mưa nhiều, nhiệt độ cao, mùa đông lại rất lạnh, tuyết rơi. Nếu bạn thích trượt tuyết thì có thể du lịch Hàn Quốc vào thời điểm này.

Một số lưu ý khác

Bạn nên mang theo các loại thuốc cảm, đau bụng, chống dị ứng để phòng ngừa trường hợp không thích nghi kịp với thời tiết, đồ ăn Hàn Quốc. Ngoài ra không thể thiếu salonpas và băng keo cá nhân vì phải đi bộ nhiều. Những loại thuốc này nên mua ở Việt Nam để tiết kiệm. Đặc biệt, khi đi du lịch vào mùa đông, hãy nhớ mua những túi sưởi mini cho vào trong túi áo để giữ ấm.

Một số địa chỉ du lịch nổi tiếng ở Hàn Quốc

Có nhiều điểm du lịch hấp dẫn ở Hàn Quốc, tuy nhiên bạn không nên bỏ qua các điểm tham quan nổi tiếng như núi Seorak, đảo Jeju, vọng lâu Bomun, Jinhae-gu, vườn trúc Juknokwon, cánh đồng trà ở Boseong, chùa Haeinsa, tháp Namsan, chợ Dongdaemun, Namdaemun, hay khu mua sắm nổi tiếng Myeongdong…Mỗi điểm dừng chân nơi đây sẽ mang lại cho bạn những trải nghiệm du lịch thú vị và khó quên.

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