Kỹ thuật trồng và cách chăm sóc hoa nhài nhật cho ra hoa rực rỡ quanh năm

Cây hoa nhài nhật là một loài hoa mọc thành khóm, bụi lớn, thường được trồng trong chậu làm cảnh trang trí trong nhà, trước cửa nhà hoặc trong vườn. Có nhiều cách để gọi tên loài hoa nhài nhật này, đó là hoa lài nhật hay hoa lài hai màu, cà hoa xanh,...

Mang hai màu sắc là trắng và xanh tím nhạt, hoa nhài nhật tượng trưng cho vẻ đẹp thuần khiết, trong sáng. Những cánh hoa dẹt mỏng bay mong manh nhưng lại có sức sống bền bỉ đến đáng kinh ngạc.

Hoa nhài nhật rất được ưa chuộng trồng trong khuôn viên các khu nghỉ dưỡng, nhà hàng cao cấp

Hoa nhài nhật có hương thơm thoảng nhẹ rất dễ chịu, hoa nở rộ ở phần ngọn của cành tạo thành những chùm hoa rực rỡ nổi bật. Với phần thân mảnh nhưng vươn thẳng, dài, cây hoa nhài nhật tạo cho không gian một vẻ xanh mướt, gọn gàng và thoáng đãng.

Hoa nhài nhật với màu sắc trắng và xanh tím thanh nhã, hương thơm dịu nhẹ phù hợp trang trí trước cửa nhà

Hoa nhài nhật thích hợp để trồng trước cửa nhà, ngoài sân vườn giúp tạo ấn tượng cho khách khi tới thăm nhà. Loài hoa này cũng rất được ưa chuộng trồng trong các khu nghỉ dưỡng, nhà hàng cao cấp bởi dáng vẻ thanh lịch mà nó đem lại.

Cách trồng hoa nhài nhật ra hoa rực rỡ quanh năm

Cách trồng hoa nhài nhật rất đơn giản, không đòi hỏi kỹ thuật quá phức tạp. Chọn đất cho hoa nhài nhật cũng khá dễ, chỉ cần đất xốp, có nhiều mùn và nếu như đất có khả năng giữ ẩm cho cây thì lại càng tốt hơn. Tuy nhiên, cây hoa nhài nhật vẫn có thể sinh trưởng tốt trong nhiều môi trường đất khác nhau, từ đất có độ pH trung tính đến những loại đất chua, đất nghèo chất dinh dưỡng chỉ cần người trồng chú tâm chăm sóc tốt hơn một chút là cây sẽ lớn rất nhanh, hoa mọc dày.

Hoa nhài nhật không kén đất, chỉ cần công tác tưới nước và thoát nước hợp lý

Cây hoa nhài nhật được trồng chủ yếu bằng phương pháp giâm cành. Khi chọn cành để giâm, bạn lưu ý chọn ở những phần cây có cành phát triển khỏe mạnh, khoảng cách mọc giữa các lá đều và sát nhau. Khi cắt lấy khoảng một đoạn dài chừng 15cm, phần cắt xéo để diện tích tiếp xúc của mặt cắt lớn nhất.

Sau khi cắt cành, đợi se mặt cắt trong khoảng 3-4 giờ. Trong lúc đợi thì chuẩn bị sẵn bầu để giâm cành, gồm đất tơi xốp, nhiều mùn, phân chuồng hoai mục cùng với một ít tro trấu. Tỉ lệ là 2 phần đất và tổng những thứ còn lại trộn cùng là 1 phần.

Ngâm cành trong bầu ít nhất từ 4-5 tháng đến khi cây mọc cao chừng 15cm, ra lá đều thì mới có thể phá bầu đem trồng ra chậu lớn. Thời gian đầu khi mới trồng, bạn nên chăm tưới nước cho cây ngày 2 lần vào sáng và trưa để cây phát triển nhanh hơn.

Cách chăm sóc hoa nhài nhật đúng kỹ thuật

Hoa nhài nhật phát triển rất tốt mà không cần phải thường xuyên chăm bón nhiều. Điều quan trọng nhất là bạn cần chú ý mùa mưa và mùa nắng phải thoát nước cho cây thông thoáng hoặc tưới đủ nước để cây không bị khô héo. Khi tưới, lưu ý nên tưới vào gốc, không nên tưới nhiều vào hoa.

Hoa nhài nhật sinh trưởng tốt vào thời điểm trước và sau mùa mưa

Cách tốt nhất để đảm bảo cây không bị ngập úng khi mùa mưa tới là đặt chậu cây ở những nơi đất cao, ít bị nước mưa xối xả vào khiến đất nhanh bị úng nước. Chọn những loại chậu đất nung thoát nước tốt, những loại chậu này đồng thời cũng giúp thoát nhiệt nhanh hơn vào mùa hè, tránh việc cây phải chịu nóng quá lâu sinh bệnh.

Nếu có điều kiện, bạn cũng nên bón phân và cắt tỉa cành bệnh thường xuyên để cây phát triển mạnh mẽ hơn. Thời điểm hoa nhài nhật dễ phát triển nhất là trước và sau mùa mưa, do đó bạn có thể lựa vào thời gian này mà trồng cây, sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian tưới tắm hay chăm bón.

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