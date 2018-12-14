Hướng dẫn làm cây thông Noel bằng dây kim tuyến đẹp lung linh

Du lịch 14/12/2018 15:21

Có cách làm cây thông Noel bằng dây kim tuyến sẽ giúp Giáng sinh của bạn thêm rực rỡ và nổi bật, đặc biệt hơn hẳn các mùa Giáng sinh trước đó.

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Hướng dẫn cách làm cây thông Noel bằng dây kim tuyến

1. Tự làm cây thông Noel bằng dây kim tuyến 

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 

  • Giấy bìa cứng
  • Keo
  • Kéo
  • Dây kim tuyến 
  • Hình ngôi sao trang trí, quả bạc (có thể có hoặc không)

Hướng dẫn làm cây thông Noel tại nhà bằng kim tuyến

Bước 1: Để làm cây thông bằng kim tuyến, trước hết phải làm thân cây hình nón trụ bằng giấy cứng hoặc bằng xốp đều được. Đơn giản nhất thì lấy giấy cứng tận dụng từ vỏ hộp bánh, bìa lịch, giấy A4,... có sẵn trong nhà, gấp lại, dán keo để cố định hình dáng. 


Lật mặt hình giấy bìa vào trong và cuộn lại


Cuộn tròn lại, cắt, dán và cắt là đã làm xong phần thân cây

Không có kích thước cố định cho cây thông Noel, việc tạo hình nón trụ làm thân cây hoàn toàn tùy thuộc vào sở thích và lượng dây kim tuyến chuẩn bị. 


Kích cỡ thân cây Noel làm bằng dây kim tuyến đa dạng

Bước 2: Chuyển sang dán dây kim tuyến, với loại sợi nhỏ như trong hình sẽ thích hợp làm những cây thông Noel bé xinh xinh. Nếu muốn làm cây thông Noel to nên cân nhắc chọn loại kim tuyến sợi to hơn. 


Dây kim tuyến để làm cây thông Noel tại nhà

Dán dây kim tuyến sát khít nhau, thành vòng tròn bắt đầu từ đỉnh cây thông Noel xuống dưới (Trong trường hợp hết dây kim tuyến giữa chừng mà không có bổ sung, có thể cắt bớt phần giấy thừa phía dưới)


Quấn chặt tay dây kim tuyến quanh cây thông Noel, dùng keo để cố định kim tuyến không bị xộc xệch

Và thành quả sau khi học xong cách làm cây thông Noel bằng dây kim tuyến như sau: 

Cây thông Noel làm từ kim tuyến đẹp lung linh
Cây thông Noel làm từ kim tuyến đẹp lung linh

2. Cách làm cây thông Noel bằng đèn Led 

Cách làm cây thông Noel bằng đèn Led dây khá đơn giản, đầu tiên các bạn tìm vị trí tường nhà thích hợp để trưng bày cây thông Noel, thông thường là ở phòng khách, phác họa trước để đảm bảo cây thông Noel cân đối, sau đó dán đồ trang trí đơn giản dọc theo phác họa cây thông, bước cuối là lắp đèn led dọc theo tán cây hoặc chéo thân cây, hay sát liền nhau, bật điện là các bạn đã làm xong cây thông Noel bằng đèn Led đơn giản mà nhanh chóng. 

Cây thông Giáng Sinh lung linh với dây đèn LED nhấp nháy
Cây thông Giáng Sinh lung linh với dây đèn LED nhấp nháy

Tự làm cây thông Noel bằng đèn Led sáng lấp lánh
Tự làm cây thông Noel bằng đèn Led sáng lấp lánh

Hướng dẫn cách làm cây thông Noel bằng đèn Led đơn giản
Hướng dẫn cách làm cây thông Noel bằng đèn Led đơn giản

3. Cách làm cây thông Noel bằng chai nhựa

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 

  • Chai nhựa loại 1,5l hoặc 600ml hoặc 390ml đều được nhưng phải cùng loại.
  • Kéo, dao, nến, bật lửa.
  • Chậu và gậy

Cách làm cây thông Noel bằng chai nhựa tái chế tại nhà: 

Bước 1: Dùng dao cắt đáy chai nhựa, rồi cắt theo chiều dọc thành từng sợi nhỏ có chiều rộng 2cm, lấy tay bẻ và giữ các sợi theo chiều ngang cố định hình dáng. Làm tương tự với các chai còn lại, càng về sau cắt càng sâu phần đấy để tạo dáng hình tam giác cho cây thông Noel.

Cắt chai thành từng sợi nhỏ tạo cành cây thông Noel
Cắt chai thành từng sợi nhỏ tạo cành cây thông Noel

Bước 2: Hơ nhẹ các sợi vừa tạo ở trên qua nến để nhựa sun lại, cong queo và sần sùi tạo cành và lá cây thông Noel.

Vì có lửa nên làm tránh bị bỏng, không cho trẻ con làm bước này cũng như cẩn thận hơ quá tay sẽ làm chảy nhựa. 

Hơ nhựa qua nến để tạo hình cây thông Noel từ chai nhựa giống thật nhất
Hơ nhựa qua nến để tạo hình cây thông Noel từ chai nhựa giống thật nhất

Bước 3: Chuẩn bị chậu và đính cố định một cây gậy dài trong chậu, thả phần chai nhựa đã được hơ qua lửa qua thân gậy, thả từ lớn đến nhỏ để ra dáng tam giác cây thông Giáng sinh đẹp. 

Thả chai nhựa đã cắt và hơ lửa qua gậy làm cây thông Giáng sinh bằng chai nhựa
Thả chai nhựa đã cắt và hơ lửa qua gậy làm cây thông Giáng sinh bằng chai nhựa

Bước 4: Trang trí thêm đèn led, dây kim tuyến và gắn ngôi sao là các bạn đã tự làm cây thông Noel bằng chai nhựa thành công rồi.

Cây thông Noel độc đáo làm từ chai nhựa đơn giản
Cây thông Noel độc đáo làm từ chai nhựa đơn giản

4. Cách làm cây thông Noel bằng vải nỉ dành cho các cô nàng khéo tay

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 

  • Vải nỉ
  • Kim chỉ
  • Bút chì
  • Cây kéo
  • Bông
  • Một đoạn dây ruy băng

Cách làm cây thông Noel bằng vải nỉ tại nhà

Bước 1: In mẫu thân cây thông Noel, áp mẫu chúng lên vải nỉ, cắt theo thành từng miếng.

Cắt vải theo mẫu giấy để ra hình cây thông 
Cắt vải theo mẫu giấy để ra hình cây thông

Bước 2: Lấy kim chỉ khâu các mảnh trang trí nhỏ lên mảnh vải làm tán cây. 

Có thể dùng cúc áo để thay các vải nhỏ trang trí cây thông Noel
Có thể dùng cúc áo để thay các vải nhỏ trang trí cây thông Noel

Bước 3: Đặt phần tán cây và thân cây trên cùng một mặt phẳng. 

Dàn đặt các mảnh vải thẳng, không nhăn nhúm
Dàn đặt các mảnh vải thẳng, không nhăn nhúm

Bước 4: Đặt sao cho khớp hai tán cây và thân cây với nhau. Sau đó tiến hành khâu cố định chúng lại.

Đặt sao cho khớp hai mảnh thân cây với nhau
Đặt sao cho khớp hai mảnh thân cây với nhau

Tiếp tục khâu cố định thân cân và tán cây
Tiếp tục khâu cố định thân cân và tán cây. 

Bước 5: Khâu từ dưới thân cây đi lên tán cây, khâu đến nửa tán cây thì dừng lại trước phần đỉnh thân để khâu thêm ruy băng đính vào.

Khâu nhẹ tay tránh dúm dó
Khâu nhẹ tay tránh dúm dó

Bước 6: Khâu cố định ruy băng xong khâu tiếp phần nửa thân cây bên còn lại, khi khâu được nửa thì để lại một lỗ nhỏ có thể nhét bông tạo dáng cây. 

Khâu ruy băng để có sợi vải cầm tay và dễ treo trang trí
Khâu ruy băng để có sợi vải cầm tay và dễ treo trang trí

Thêm bông giúp cây thông Noel làm từ dạ nỉ lên dáng đẹp và dễ thương
Thêm bông giúp cây thông Noel làm từ dạ nỉ lên dáng đẹp và dễ thương

Bước 7: Khâu đính thêm ngôi sao trên đỉnh thân cây:

Đính thêm ngôi sao trang trí cây thông cho thêm phần đúng chất Giáng sinh
Đính thêm ngôi sao trang trí cây thông cho thêm phần đúng chất Giáng sinh

Vậy là các bạn đã tự làm xong cây thông Noel bằng vải nỉ tại nhà đơn giản rồi nhé.

Mách bạn cách làm cây thông Noel bằng vải nỉ đơn giản
Mách bạn cách làm cây thông Noel bằng vải nỉ đơn giản

Tương tự Cách làm thiệp Giáng sinh Handmade đẹp, với bốn cách làm cây thông Noel đón Giáng sinh bằng dây kim tuyến, đèn led, chai nhựa hay vải nỉ trên đây, rõ ràng không phải tốn quá nhiều tiền, chỉ bằng một chút sáng tạo, khéo léo, kim chỉ và vải là các bạn đã có ngay đồ vật trang trí đêm tiệc Giáng sinh thật đẹp rồi. Chúc các bạn có một mùa Giáng sinh an lành.

Những món ăn truyền thống không thể thiếu trong ngày lễ Giáng sinh

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