Học cách cắm hoa huệ ngày Tết đúng chuẩn

Trong rất nhiều những loại hoa đẹp như hoa hồng, hoa huệ, lay ơn, thược dược, ... thì hoa huệ là loại hoa được các chị em lựa chọn để bày Tết.

Mỗi dịp Tết đến xuân về, không gian trong mỗi gia đình đều không thể thể thiếu một bình hoa tươi rực rỡ. Hoa tươi mang đến nguồn sinh khí, sức sống cho không gian và còn là niềm hy vọng cho một năm mới khởi sắc.

Không nhất thiết cứ phải sắm sửa nhiều hay đầu tư nhiều công sức để sửa sang nhà cửa mới có không khí Tết. Bình hoa huệ vừa đẹp vừa thơm và duyên dáng nhờ bàn tay khéo léo của người cắm hoa sẽ đủ mang đến sự tươi sáng cho không gian.

Hoa huệ là loài hoa kiêu sa, nhẹ nhàng, tinh tế. Đặc biệt, đây là loại hoa giữ vị trí quan trọng trong tiềm thức, tâm linh và tinh thần của con người. Người ta hay chọn hoa huệ để cắm Tết để cầu mong tài lộc, may mắn trong năm mới.

Trong những ngày đầu năm mới, bình hoa huệ trưng trong nhà có ý nghĩa mong cầu an khang, thịnh vượng

Hoa huệ có nhiều loại và có nhiều màu sắc sinh động khác nhau. Tùy vào từng loài hoa mà có một nét đẹp khác nhau. Tuy nhiên, nhìn chung nó đều mang vẻ đẹp tượng trưng cho sự thuần khiết, tính thật thà, sự gần gũi của con người. Bên cạnh đó, nó cũng là biểu hiện cho sự đam mê, ý chí mạnh mẽ vươn lên trên mọi khó khăn.

Trong những ngày đầu năm mới, bình hoa huệ trưng trong nhà có ý nghĩa mong cầu an khang, thịnh vượng và ngụ ý có thể dễ dàng vượt qua mọi sóng gió.

Cách cắm hoa huệ ngày Tết

Để có thể trổ tài cắm hoa thì lựa chọn loại hoa, độ nở hoa phù hợp là khâu đầu tiên và đóng vai trò quan trọng.

Chọn màu hoa không chỉ cần màu đẹp, sinh động, rực rỡ mà gia chủ còn cần cân nhắc kỹ khi lựa chọn màu sắc hoa sao cho phù hợp với vận mệnh, tuổi tác. Có người hợp với sắc huệ đỏ tươi có người lại hợp với màu trắng hay hồng tím...

Trong đó hoa huệ đỏ là biểu tượng của mùa xuân rực rỡ, đơm chồi nảy lộc. Cắm hoa huệ đỏ ngày Tết đến có ý nghĩa mong cầu gia quyến được hạnh phúc, sung túc hơn.

Hoa huệ đỏ là biểu tượng của mùa xuân rực rỡ, đơm chồi nảy lộc

Tránh chọn những loại hoa nở hết. Nên chọn những bông hoa vừa hé nhụy vì hoa sẽ lâu tàn, chơi Tết được lâu hơn.

Không những giúp mang đến không gian đẹp và lãng mạn hơn đây còn là cách giúp tiết kiệm chi phí hiệu quả.

Cách cắm hoa huệ ngày Tết đúng chuẩn, vừa nhanh vừa đẹp và mang một ý nghĩa phong thủy tốt

Các bước tiến hành:

Chọn bình sứ hoặc bình thủy tinh có độ cao vừa phải

Tiếp theo, cắt ướm cành hoa với bình sao cho phù hợp.

Cắm từng cành hoa vào bình sao cho có độ cao thấp vừa phải và phải tạo sự cân bằng đối xứng nhau, lan tỏa đều sang hai bên thật đẹp mắt.

Nên tránh việc nhồi nhét quá nhiều hoa vào 1 bình sẽ vừa gây rối mắt vừa khiến bình hoa mất đi vẻ thẩm mỹ.

Hoa huệ tỏa hương thơm ngát được cắm theo kiểu tỏa tròn trong chiếc bình gốm sứ họa tiết

Chị em cũng có thể xem cách cắm hoa huệ ngày tết theo kiểu tỏa tròn. Đây là kiểu cắm không quá kiểu cách và phù hợp với rất nhiều loại hoa. Cách thực hiện cũng khá đơn giản mà đẹp rực rỡ và tiết kiệm nhiều thời gian. Trong phòng khách ngày Tết nếu có bình hoa tỏa tròn vừa đẹp vừa thơm và rất sang trọng.

Lưu ý khi cắm hoa huệ ngày Tết

- Các cành hoa huệ sau khi tách ra khỏi cây chính và đã mất rễ nên cần cần nhanh chóng cắm vào bình nước sau khi cắt.

- Hằng ngày, nên rửa chân hoa và thay nước để giữ hoa được tươi lâu.

- Nên nhỏ vài giọt thuốc tím hay thuốc đỏ cho nước cắm hoa để diệt khuẩn gây thối chân hoa.

- Để tránh bị thối gốc và giữ hoa tươi lâu hơn, nở đẹp hơn, chúng ta có thể cho vào bình cắm hoa chút đường hoặc chanh tươi.

- Nên loại bỏ những cành hoa đã bị dập nát vì sẽ khiến bình hoa nhanh xấu, cành hoa nhanh chóng bị rũ đi và công sức chăm sóc trở nên vô nghĩa.

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách cắm hoa huệ ngày Tết đẹp giúp không gian trở nên tươi sáng nhiều hơn cũng như mang lại may mắn, tài lộc và thịnh vượng với gia chủ. Bạn đọc có thể tham khảo để có một bình hoa huệ rực rỡ giúp không gian ngôi nhà trở nên ấm cúng, sang trọng và đẹp hơn bao giờ hết.