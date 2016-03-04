Hãy chú ý những lời khuyên bổ ích này khi du lịch Nhật Bản

Khi gặp người mới quen, bạn cần phải niềm nở và cúi đầu chào một cách lịch sự để thể hiện sự tôn trọng người đối diện.

Ảnh: internet

• Bắt tay

Khi bắt tay xã giao với người Nhật Bản, bạn cần phải bắt tay thật chặt để thể hiện sự chắc chắn và quyết tâm trong một vấn đề nào đó. Tránh nắm tay nhẹ nhàng sẽ bị lầm tưởng là hời hợt và không tôn trọng người đối diện.

• Luôn cởi bỏ giày dép trước khi vào nhà khách

Khi đến làm khách nhà khác người Nhật luôn cởi giày và xỏ dép đi trong nhà để giữ sạch sẽ cho chủ nhân. Đồng thời họ thường nói: "O-jama shimasu!" ("Xin lỗi vì đã làm phiền bạn") và mang theo một món quà nhỏ gọi là o-miyage để tặng chủ nhà. Đây là phong tục tập quán của người Nhật mỗi khi đến nhà người khác. Bạn phải nhớ thực hiện để không bị đánh giá là người bất lịch sự.

• Trao đổi danh thiếp

Khi trao đổi danh thiếp, bạn phải trao bằng hai tay và trịnh trọng đặt nó vào ví mới thể hiện sự tôn trọng người đối diện.

Ảnh: internet

• Cười

Bạn cũng không được cười quá lớn tiếng hoặc quá “vô tư” khi ở chốn đông người, như vậy sẽ bịcoi là rất bất lịch sự. Tốt nhất là nên dùng tay che miệng mỗi khi cười để tạo ấn tượng tốt với người xung quanh.

Ảnh: internet

• Luôn đi vào hàng kẻ vạch khi sang đường

Các lái xe ở Nhật rất nguyên tắc, họ sẽ lớn giọng chê bai, mắng mỏ khi nhìn thấy một người đi ẩu, sang đường không đúng chỗ quy định.

• Hút thuốc ngoài trời sẽ bị phạt

Các nhà hàng, quán bar hay một số công ty tư nhân của Nhật vẫn cho phép hút thuốc lá. Tuy nhiên, ở hầu hết các thành phố bao gồm cả Toyko và Osaka,t? việc hút thuốc ngoài trời (đặc biệt là ban ngày) sẽ có thể bị phạt lên đến 50.000 yên (khoảng 8 triệu đồng), chỉ trừ một số góc phố cho phép hút thuốc lá.

• Không xả rác

Đất nước Nhật Bản sẽ không khoan nhượng nếu bạn xả rác ra đường. Trong khi nhiều nước khác nhắm mắt làm ngơ nếu có người nào đấy vứt mẩu tàn thuốc hay túi bóng trên đường thì Nhật Bản lại không hề khoan nhượng. Những ánh mắt kinh ngạc sẽ không hướng về phía những người có thời trang kỳ dị mà là để nhìn chằm chằm vào người nhả bã kẹo trên phố. Họ thực sự không chấp nhận bất kỳ lý do nào cho sự bừa bãi đó vì thùng rác công cộng đã được lắp đặt sẵn tiện lợi khắp nơi.

• Cho rác đúng vào thùng được phân loại

Tại Nhật Bản các thùng rác được chia thành các loại "cháy được" và không cháy". Vì vậy, hãy phân loại rác chuẩn trước khi cho vào thùng, giúp việc tiêu hủy, xử lý rác được dễ dàng hơn.

Ảnh: internet

• Không chỉ tay vào người khác

Việc chỉ tay vào ai đó là điều khá phổ biến ở các nước nhưng ở Nhật Bản thì nó bị coi là thô lỗ, ngay cả dùng đũa chỉ vào người khác cũng vậy.

• Luôn xếp hàng

Từ các thang cuốn đến xà lan, cửa hàng mọi người đều xếp hàng một cách rất trật tự. Thậm chí ga xe lửa hay tàu điện ngầm là nơi luôn đông đúc và đặc biệt trong giờ cao điểm buổi sáng nhưng người dân Nhật vẫn giữ cách cư xử đúng mực.

Ảnh: internet

• Giữ yên lặng chốn công cộng

Đi tàu hỏa hay tàu điện ngầm, mọi người có thể tự do trang điểm, chơi điện tử, nhắn tin hay ngủ, miễn là không gây ồn ào. Và hãy nhớ cả không bao giờ ăn uống trên tàu.

Ảnh: internet

• Không cần tip khi ăn uống hoặc đi taxi

Các nhà hàng của Nhật Bản không cho phép nhân viên nhận tiền boa của khách hàng. Nếu bạn có để quá số tiền phải trả trên bàn thì họ sẽ đuổi theo để trả lại.

Tương tự các tài xế taxi cũng vậy, phần lớn họ đều mặc đồng phục nghiêm chỉnh, đội mũ và đeo găng tay trắng, luôn trả lại tiền thừa và từ chối bất kỳ khoản tiền thưởng nào. Một điều lưu ý khác về taxi ở Nhật là họ đều trang bị các cửa tự động vì vậy khách không nên tự động đóng mở cửa bằng tay.

Ảnh: internet