Trước đó, một số trang mạng xã hội chia sẻ thông tin khách đến quán Gai Garden và gọi một set cơm gà, một thùng bia Sài Gòn cùng một số thức ăn, nước uống.

Theo thông tin từ báo Người Lao động, ngày 11/5, đại diện đoàn kiểm tra liên ngành của TP. Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) cho biết đã tiến hành làm việc với chủ cơ sở kinh doanh ăn uống tại xã Thiện Nghiệp về phản ánh của thực khách liên quan đến hóa đơn bị cho là "chặt chém". Theo đó, đoàn kiểm tra liên ngành đã làm việc với đại diện cơ sở kinh doanh Gai Garden Coffee & Tea (đường Trần Bình Trọng, xã Thiện Nghiệp, TP Phan Thiết) và xử phạt cơ sở này về hành vi không niêm yết giá mặt hàng bia. Riêng đối với các menu thức ăn còn lại, cơ sở này có niêm yết giá công khai và bán theo giá niêm yết.



Hoá đơn thanh toán gây nhiều ý kiến khác nhau được thực khách chia sẻ trên mạng xã hội - Ảnh: Chụp màn hình Trước đó, một số trang mạng xã hội chia sẻ thông tin khách đến quán Gai Garden và gọi một set cơm gà, một thùng bia Sài Gòn cùng một số thức ăn, nước uống. Trên hóa đơn thanh toán, set cơm gà được tính với giá 850 ngàn đồng, 1 thùng bia Sai Gòn có giá 936 ngàn đồng (mỗi lon 39.000 đồng). Theo người chia sẻ thông tin này, nhân viên quán không báo giá bia khi được hỏi và đặt vấn đề 1 thùng bia Sài Gòn tính với giá gần 1 triệu đồng có "chặt chém"? Chia sẻ này thu hút hàng trăm bình luận. Trong đó, có ý kiến cho rằng bia Sài Gòn bán tại quán chỉ nên tính từ 13.000 – 14.000đ mỗi lon là hợp lý, "quán bán giá bia 1 lời 3, quá mắc". Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến phản bác lại, cho rằng mức giá này là phù hợp đối với các dịch vụ nhà hàng, điểm du lịch.



Các bình luận trái chiều liên quan hóa đơn "thùng bia gần 1 triệu, set cơm gàn 850 ngàn" - Ảnh: Chụp màn hình Trao đổi với Dân Việt về vụ việc này, đại diện nhà hàng cho biết, do không thu tiền vé du khách vào cổng để thưởng thức dịch vụ và chụp hình, nên nhà hàng tính phụ thu vào các món ăn, thức uống. Theo Đoàn kiểm tra, với quy mô đầu tư lớn và cách phục vụ tương đương nhà hàng 4 sao, hơn nữa cơ sở cũng không thu vé qua cổng, việc tính tiền phụ thu vào các món ăn, thức uống như trên là bình thường. Được biết, nhà hàng trên hoạt động dưới dạng khu du lịch sinh thái, có vốn đầu tư trên 100 tỷ đồng, có giấy chứng nhận hộ kinh doanh (được Phòng Tài chính – Kế hoạch TP. Phan Thiết cấp tháng 12/2022). Hiện, vụ việc vẫn đang nhận nhiều sự quan tâm của cư dân mạng.

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