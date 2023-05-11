Xôn xao thông tin một nhà hàng ở Bình Thuận 'chặt chém' bán thùng bia giá gần 1 triệu đồng, set cơm gà 850.000 đồng?

Đời sống 11/05/2023 16:10

Trước đó, một số trang mạng xã hội chia sẻ thông tin khách đến quán Gai Garden và gọi một set cơm gà, một thùng bia Sài Gòn cùng một số thức ăn, nước uống.

Theo thông tin từ báo Người Lao động, ngày 11/5, đại diện đoàn kiểm tra liên ngành của TP. Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) cho biết đã tiến hành làm việc với chủ cơ sở kinh doanh ăn uống tại xã Thiện Nghiệp về phản ánh của thực khách liên quan đến hóa đơn bị cho là "chặt chém".

Theo đó, đoàn kiểm tra liên ngành đã làm việc với đại diện cơ sở kinh doanh Gai Garden Coffee & Tea (đường Trần Bình Trọng, xã Thiện Nghiệp, TP Phan Thiết) và xử phạt cơ sở này về hành vi không niêm yết giá mặt hàng bia. Riêng đối với các menu thức ăn còn lại, cơ sở này có niêm yết giá công khai và bán theo giá niêm yết.

Xôn xao thông tin một nhà hàng ở Bình Thuận 'chặt chém' bán thùng bia giá gần 1 triệu đồng, set cơm gà 850.000 đồng? - Ảnh 1
Hoá đơn thanh toán gây nhiều ý kiến khác nhau được thực khách chia sẻ trên mạng xã hội - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, một số trang mạng xã hội chia sẻ thông tin khách đến quán Gai Garden và gọi một set cơm gà, một thùng bia Sài Gòn cùng một số thức ăn, nước uống. Trên hóa đơn thanh toán, set cơm gà được tính với giá 850 ngàn đồng, 1 thùng bia Sai Gòn có giá 936 ngàn đồng (mỗi lon 39.000 đồng). Theo người chia sẻ thông tin này, nhân viên quán không báo giá bia khi được hỏi và đặt vấn đề 1 thùng bia Sài Gòn tính với giá gần 1 triệu đồng có "chặt chém"?

Chia sẻ này thu hút hàng trăm bình luận. Trong đó, có ý kiến cho rằng bia Sài Gòn bán tại quán chỉ nên tính từ 13.000 – 14.000đ mỗi lon là hợp lý, "quán bán giá bia 1 lời 3, quá mắc". Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến phản bác lại, cho rằng mức giá này là phù hợp đối với các dịch vụ nhà hàng, điểm du lịch.

Xôn xao thông tin một nhà hàng ở Bình Thuận 'chặt chém' bán thùng bia giá gần 1 triệu đồng, set cơm gà 850.000 đồng? - Ảnh 2

Các bình luận trái chiều liên quan hóa đơn "thùng bia gần 1 triệu, set cơm gàn 850 ngàn" - Ảnh: Chụp màn hình

Trao đổi với Dân Việt về vụ việc này, đại diện nhà hàng cho biết, do không thu tiền vé du khách vào cổng để thưởng thức dịch vụ và chụp hình, nên nhà hàng tính phụ thu vào các món ăn, thức uống.

Theo Đoàn kiểm tra, với quy mô đầu tư lớn và cách phục vụ tương đương nhà hàng 4 sao, hơn nữa cơ sở cũng không thu vé qua cổng, việc tính tiền phụ thu vào các món ăn, thức uống như trên là bình thường. 

Được biết, nhà hàng trên hoạt động dưới dạng khu du lịch sinh thái, có vốn đầu tư trên 100 tỷ đồng, có giấy chứng nhận hộ kinh doanh (được Phòng Tài chính – Kế hoạch TP. Phan Thiết cấp tháng 12/2022). Hiện, vụ việc vẫn đang nhận nhiều sự quan tâm của cư dân mạng.

Một nhà hàng ở Nha Trang bị tố ‘chặt chém’ thực khách, 3 người ăn hải sản hết 8,7 triệu đồng

Một nhà hàng ở Nha Trang bị tố ‘chặt chém’ thực khách, 3 người ăn hải sản hết 8,7 triệu đồng

Hiện công an đang vào cuộc, điều tra, làm rõ thông tin nhà hàng bị tố 'chặt chém' này.

Xem thêm
Từ khóa:   nhà hàng chặt chém khách nhà hàng bị tố chặt chém chặt chém khách hàng

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 3 giờ 27 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 4 giờ 27 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 4 giờ 41 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 42 phút trước
Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 5 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới