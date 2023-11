Chiều 6/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang bắt giữ đối tượng sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt.