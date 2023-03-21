Xác minh vụ ô tô "hất" người phụ nữ lên nắp capo rồi di chuyển trong bệnh viện.

Đời sống 21/03/2023 17:18

Chiếc ô tô cứ thế di chuyển mặc cho người phụ nữ đang nằm lên nắp capo bám vào thanh gạt nước kính lái.

 

Theo thông tin báo Giao Thông VN, ngày 21/3, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Hưng Yên cho biết: Sở đang tiến hành xác minh thông tin vụ việc xe ô tô hất người phụ nữ lên nắp capo rồi di chuyển trong bệnh viện.

Trước đó, trong ngày 20 và 21/3, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều đoạn clip được cho là một vụ đánh ghen, xảy ra trong khôn viên Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên.

Xác minh vụ ô tô 'hất' người phụ nữ lên nắp capo rồi di chuyển trong bệnh viện. - Ảnh 1
Người phụ nữ bị hất lên nắp capo rồi chiếc xe tiếp tục chạy một đoạn đường dài khiến dân tình khiếp vía. (Ảnh người dân chia sẻ trên MXH)

Ngoài những hình ảnh la hét, mắng chửi, xô xát giữa 2 người phụ nữ với nhau; còn có đoạn clip dài gần 1 phút ghi lại cảnh chiếc xe ô tô con màu đỏ 89A-235.7x tiến thẳng về người phụ nữ đứng trước đầu xe. Người phụ nữ sau đó đã phải nằm lên nắp capo bám vào thanh gạt nước kính lái.

Tuy nhiên, bất chấp sự nguy hiểm và tiếng tri hô của những người xung quanh. Người điều khiển ô tô vẫn cho xe di chuyển trên một đoạn đường dài trong bệnh viện trước khi dừng lại.

Theo thông tin mà người đăng video clip miêu tả, người phụ nữ chặn đầu xe ô tô trong clip chính là vợ của người đàn ông đang lái xe. Cho rằng chồng mình cặp bồ với người phụ nữ khác nên chị vợ đã theo dõi và bắt quả tang khi chồng và 1 người phụ nữ ngồi trên ô tô màu đỏ đỗ trong Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên. Sau đó, xảy ra những sự việc như trên.

Người phụ nữ được cho là có liên quan trong vụ việc hiện công tác tại một bệnh viện tuyến tỉnh trên địa bàn.

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