Nghệ An: Cảnh báo, nhắc nhở liên quan đến thông tin bắt cóc trẻ em tại TP Vinh

Đời sống 21/03/2023 17:02

Trước một số thông tin liên quan về bắt cóc trẻ em xảy ra tại một số cơ sở giáo dục trên địa bàn TP Vinh (Nghệ An), Phòng Giáo dục & Đào tạo TP Vinh vừa có thông báo nhắc nhở, cảnh báo các trường học trước thông tin dư luận, tránh gây hoang mang

Theo thông tin báo Đại Đoàn Kết, chiều ngày 21/3, thông tin từ bà Hoàng Phương Thảo, Trưởng phòng GDĐT TP Vinh cho biết, trước sự việc trên Phòng đã có văn bản gửi Sở GDĐT tỉnh Nghệ An, Công an TP Vinh về thông tin có người lạ tự nhận là người thân của bố mẹ, cho trẻ bánh kẹo để rủ rê trẻ.

Trao đổi với phóng viên, bà Hoàng Thị Phương Thảo - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Vinh cho biết, trước thông tin dư luận về việc một số trường học trên địa bàn xuất hiện đối tượng lạ mặt, tiếp cận học sinh ngoài cổng trường rồi lừa cho kẹo, dụ dỗ đón về, Phòng đã có thông báo gửi các đơn vị giáo dục nâng cao cảnh giác cũng như cẩn trọng, cảnh báo theo đúng tinh thần nhằm bảo đảm không gây hoang mang trong dư luận.

Nghệ An: Cảnh báo, nhắc nhở liên quan đến thông tin bắt cóc trẻ em tại TP Vinh - Ảnh 1
Nhiều phụ huynh trên địa bàn TP Vinh chia sẻ hiện tượng bắt cóc trên MXH.

“Phòng vừa có báo cáo gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về nội dung như đã nêu, cũng có thông báo tới các trường việc nhắc nhở, cảnh báo và đưa thông tin cẩn trọng tránh gây hoang mang dư luận. Vì tới nay cũng chỉ có thông tin chứ chưa có bất kỳ vụ việc cụ thể nào khẳng định có việc bắt cóc trẻ em xảy ra trên địa bàn. Liên quan tới có hay không việc dấu hiệu bắt cóc trẻ em thì phía Công an TP Vinh đang điều tra làm rõ”, bà Hoàng Thị Phương Thảo cho biết.

Phòng GDĐT TP Vinh không khẳng định có chuyện bắt cóc trẻ nhưng trước liên tiếp những thông tin như vậy đã có văn bản gửi các cơ quan liên quan và các nhà trường để cảnh báo các trường, giáo viên, phụ huynh nâng cao cảnh giác, tránh xảy ra trường hợp đáng tiếc.

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