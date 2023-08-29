Theo thông tin đăng tải, vụ việc xảy ra chiều 26/8, tại thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Theo thông tin từ VTC News, ngày 29/8, lãnh đạo UBND huyện Đông Anh, Hà Nội, cho biết đã bước đầu xác minh được vụ giáo viên mầm non cùng 4 người lớn hành hung một nam sinh học cấp 2, xảy ra trên địa bàn.

Theo lãnh đạo UBND huyện Đông Anh, qua xác minh, lực lượng chức năng xác định vụ việc xảy ra trên địa bàn xã Kim Chung. Người phụ nữ đánh nam sinh học cấp 2 là giáo viên của một trường mầm non tư thục trên địa bàn.

"Huyện đã giao UBND xã Kim Chung và lực lượng công an vào cuộc xác minh, làm rõ, đồng thời có báo cáo gửi UBND huyện về vụ việc", lãnh đạo UBND huyện Đông Anh thông tin với VTC News và cho biết quan điểm của UBND huyện sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Một người phụ nữ được cho là giáo viên mầm non cùng con trai mình và một nhóm người lớn đã hành hung một học sinh cấp 2 - Ảnh: Báo Lao Động

Liên quan đến vụ việc, theo thông tin từ báo Lao Động, trước đó một clip dài gần 2 phút về vụ việc được cho là xảy ra vào chiều thứ 7 (ngày 26/8). Nội dung clip cho thấy, có 4 người lớn và 1 người phụ nữ, cùng nhóm học sinh, đang kéo một học sinh khác từ quán internet ra ngoài để hành hung.

Nhóm người liên tục đánh, đạp vào người nam học sinh. Dù nam sinh đã quỳ gối xin tha, tuy nhiên nhóm người vẫn tiếp tục hành hung cho đến khi một người đàn ông chứng kiến can ngăn.

Theo thông tin đăng tải, vụ việc đáng tiếc trên xảy ra tại thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Nội dung clip sau khi được đăng tải đã nhận được nhiều ý kiến bức xúc, lên án cho hành vi của nhóm người này.

"Hiện vụ việc này vẫn chưa có thông tin chính thức, khi nào có chúng tôi sẽ thông tin sau" - đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Anh thông tin với báo Lao Động.

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