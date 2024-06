Vụ việc xảy ra tối 25/6 tại thôn Đa Phúc, xã Sài Sơn. Một người đàn ông đã bị bắt sau khi có hành vi chém bố và anh trai.

Theo thông tin từ báo Hà Nội Mới: Trưa 27-6, Công an huyện Quốc Oai (Hà Nội) cho biết, đã khởi tố vụ án "Giết người" xảy ra tại thôn Đa Phúc, xã Sài Sơn, liên quan đến nghi phạm Trần Khánh Hà (sinh năm 1983, là người địa phương).

Đồng thời, Công an huyện Quốc Oai khẳng định, án mạng xảy ra không phải do tranh chấp đất đai, chỉ là do mâu thuẫn bộc phát trong cuộc sống hằng ngày của gia đình nạn nhân.

Camera ghi lại ảnh hiện trường (Ảnh: Dân Trí)

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân Việt: Tối 25/6 tại thôn Đa Phúc, xã Sài Sơn. Một người đàn ông đã bị bắt sau khi có hành vi chém bố và anh trai.

Người bố được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, còn người anh trai bị thương tích nặng.

Vị lãnh đạo này cho biết, bước đầu nhà chức trách nhận định nguyên nhân vụ việc là mâu thuẫn gia đình. Nghi phạm không nằm trong diện phải theo dõi vì nghiện ma túy hay tâm thần.

Cùng ngày, mạng xã hội lan truyền clip ghi cảnh một người đàn ông cởi trần, cầm con dao quắm chém bố và anh trai. Dù 2 nạn nhân đã ngã ra đường và không còn phản kháng, nghi phạm vẫn chém thêm nhiều nhát trước khi bỏ đi.

