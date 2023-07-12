Xa lộ Hà Nội chính thức được đổi tên thành đường Võ Nguyên Giáp

Đời sống 12/07/2023 10:15

Sáng ngày 12/7/2023, UBND TP.HCM đã ra quyết định đổi tên Xa lộ Hà Nội, việc đổi tên này sẽ hình thành một trục đường xuyên suốt gồm Hà Nội-Võ Nguyên Giáp-Điện Biên Phủ, tạo nên sự gắn kết sự kiện lịch sử với nhân vật lịch sử.

Theo thông tin từ Thông tấn xã Việt Nam, vào sáng 12/7/2023 tại Kỳ họp thứ 10, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X đã biểu quyết thông qua việc đổi tên Xa lộ Hà Nội (đoạn từ cầu Sài Gòn đến ngã tư Thủ Đức) trên địa bàn thành phố Thủ Đức thành đường Võ Nguyên Giáp.

Đường Võ Nguyên Giáp dài 7,79km, trong đó, đoạn từ cầu Sài Gòn đến ngã tư Bình Thái có chiều dài 5,9km, lộ giới 153,5m; đoạn từ ngã tư Bình Thái đến ngã tư Thủ Đức có chiều dài 1,89km, lộ giới 113,5m.

Phần Xa lộ Hà Nội còn lại sẽ kéo dài từ ngã tư Thủ Đức tới ranh giới tỉnh Đồng Nai. Theo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, việc đổi tên Xa lộ Hà Nội thành đường Võ Nguyên Giáp nhằm ghi nhận, tri ân công lao to lớn của Đại tướng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Xa lộ Hà Nội chính thức được đổi tên thành đường Võ Nguyên Giáp - Ảnh 1
Xa lộ Hà Nội đoạn từ cầu Sài Gòn hướng về ngã tư Thủ Đức dài 7,7km, được đổi tên thành đường Võ Nguyên Giáp - Ảnh: TTXVN.

Dẫn theo thông tin từ báo Tiền phong, việc đổi tên này sẽ hình thành một trục đường xuyên suốt gồm: Hà Nội - Võ Nguyên Giáp - Điện Biên Phủ, tạo nên sự gắn kết sự kiện lịch sử với nhân vật lịch sử.

Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu thông tin rộng rãi trên các phương tiện truyền thông đại chúng về mục đích, ý nghĩa của việc đổi tên Xa lộ Hà Nội đoạn từ cầu Sài Gòn đến ngã tư Thủ Đức trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thành đường Võ Nguyên Giáp để người dân biết.

Đồng thời, địa phương rà soát, thống kê các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hộ gia đình trên địa bàn tám phường, thành phố Thủ Đức bị ảnh hưởng bởi việc đổi tên đường để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp điều chỉnh, cập nhật các loại giấy tờ có liên quan theo quy định của pháp luật, hạn chế thấp nhất việc gây xáo trộn và ảnh hưởng đến đời sống người dân.

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