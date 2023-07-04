Đi cắt mí được bác sĩ quảng cáo 'chỉ tự tiêu', người phụ nữ tá hỏa khi sau 8 tháng còn sót chỉ khâu tận 2 cm

Đời sống 04/07/2023 13:47

Sở Y tế Thừa Thiên - Huế đang điều tra để làm rõ vụ việc một phụ nữ sau 8 tháng phẫu thuật cắt mí vẫn còn sót chỉ khâu trong mí mắt.

Dẫn theo thông tin từ Người đưa tin, vào ngày 4/7/2023 cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế đã vào cuộc điều tra vụ việc một người phụ nữ sau hơn 8 tháng phẫu thuật cắt mí mắt tại một cơ sở thẩm mỹ viện trên địa bàn phát hiện vẫn còn sót lại chỉ khâu.

Đi cắt mí được bác sĩ quảng cáo 'chỉ tự tiêu', người phụ nữ tá hỏa khi sau 8 tháng còn sót chỉ khâu tận 2 cm - Ảnh 1

Chị N.T.H cùng đoạn chỉ sót lại sau hơn 8 tháng phẫu thuật cắt mí mắt - Ảnh: Người đưa tin

Cụ thể, chị N.T.H (SN 1964), trú ở phường Thuận An, TP.Huế phản ánh, vào tháng 10/2022, chị có đến tại cơ sở thẩm mỹ T.K.X, đóng tại đường Hùng Vương, TP. Huế phẫu thuật cắt 2 mí mắt và kéo căng cơ mặt với tổng kinh phí hơn 60 triệu đồng.

Tuy nhiên, sau khi phẫu thuật, chị H. cảm thấy sưng đau ở phần mí mắt bên trái. Sau 8 tháng kể từ ngày phẫu thuật, vì đau quá, mới đây ngày 27/6, chị H. đã đi khám tại cơ sở y tế khác  thì bác sĩ phát hiện còn sót 1 đoạn chỉ dài gần 2cm.

Theo chị H., thời điểm phẫu thuật, bác sĩ phía cơ sở thẩm mỹ T.K.X cho biết là sử dụng chỉ tự tiêu, thường khoảng 2-3 tháng thì loại chỉ này tự huỷ. Thế nhưng không vì lý do gì, sau hơn 8 tháng, phía mí mắt của chị vẫn còn sót lại một đoạn chỉ như vậy.

Hoài nghi trước chuyên môn của ê-kíp phẫu thuật cắt mí, chị H. đã liên hệ phía cơ sở thẩm mỹ T.K.X yêu cầu giải thích nhưng không nhận được phản hồi. Không chỉ vậy, phía chủ cơ sở thẩm mỹ này còn chặn số liên lạc của chị này.

Ngoài ra, chị H. cũng phản ánh, sau 8 tháng phẫu thuật kéo căng cơ mặt tại cơ sở thẩm mỹ này, vết mổ vẫn không có dấu hiệu hết sẹo mà còn bị lồi, trông rất mất thẩm mỹ.

Đi cắt mí được bác sĩ quảng cáo 'chỉ tự tiêu', người phụ nữ tá hỏa khi sau 8 tháng còn sót chỉ khâu tận 2 cm - Ảnh 2

Sau 8 tháng vết mổ để kéo căng cơ mặt của chị H. vẫn còn rõ vết sẹo và lồi thêm - Ảnh: Người đưa tin

 

Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên-Huế thông tin, hiện phía Thanh tra sở đang liên hệ các bên liên quan để làm rõ. Bà T.K.X, chủ cơ sở thẩm mỹ T.K.X cho biết, việc phẫu thuật nếu còn sót chỉ thì đến y tá rút chỉ. Và cho rằng, việc này là bình thường. 

 

Theo thông tin từ Tuổi trẻ Online, theo các chuyên gia và bác sĩ thẩm mỹ , một số chị em có mí mắt ‘hơi có vấn đề’ như mí bắt đầu bị chùng, da thừa bắt đầu đổ xuống, vì vậy, thay vì có mí lót dễ thương như trước, thì bây giờ mí lót bị che mất. Lúc này mắt chỉ còn một mí, nhìn có vẻ nặng nề. Bên cạnh đó, trên mí mắt cũng đã có nhiều nếp nhăn. Thế là chị em quyết định đi tạo hình mí mắt.

 

Đi cắt mí được bác sĩ quảng cáo 'chỉ tự tiêu', người phụ nữ tá hỏa khi sau 8 tháng còn sót chỉ khâu tận 2 cm - Ảnh 3
Bác sĩ sẽ cắt theo những vết nhăn hoặc ở sát hàng chân mi với vết cắt nhỏ, để khi chị em mở mắt, nếp nhăn sẽ che lấp vết cắt - Ảnh: Tuổi Trẻ Online.

Trường hợp này, để tạo mí hoặc lấy da dư cho thẩm mỹ, bác sĩ sẽ cắt theo những vết nhăn hoặc ở sát hàng chân mi với vết cắt nhỏ, để khi chị em mở mắt, nếp nhăn sẽ che lấp vết cắt. Nếu cắt không nương theo nếp nhăn hoặc vết cắt to, thì khi mở mắt, nếp nhăn không đẩy vết cắt vô trong, khiến vết cắt sẽ ‘lồ lộ’ ra. Khi may, bác sĩ cũng phải cố gắng giấu tối đa đường cắt cũng như đường chỉ may.

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