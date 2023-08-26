Vượt phương tiện đi cùng chiều, xe đông lạnh chở hàng tấn cá ngừ tông vào vách núi, tài xế tử vong ngay trong cabin

Đời sống 26/08/2023 12:33

Cú tông mạnh khiến xe tải bẹp dúm, hàng tấn cá đổ ra ngoài đường, tài xế tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 5h45 ngày 26/8, xe ô tô tải BKS: 77H-035.32 do tài xế Phan Xuân Ảnh (53 tuổi, trú KV7, phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn) chở cá lưu thông trên quốc lộ 1D theo hướng Bắc - Nam.

Khi đến Km12+180 (đoạn qua phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn), xe tải lật nghiêng, tông vào vách núi rồi văng ra xa.

Vượt phương tiện đi cùng chiều, xe đông lạnh chở hàng tấn cá ngừ tông vào vách núi, tài xế tử vong ngay trong cabin - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: VietNamNet

 

Vượt phương tiện đi cùng chiều, xe đông lạnh chở hàng tấn cá ngừ tông vào vách núi, tài xế tử vong ngay trong cabin - Ảnh 2
Cú tông mạnh khiến xe tải bẹp dúm - Ảnh: VietNamNet

Cú tông mạnh khiến xe tải bẹp dúm, hàng tấn cá đổ ra ngoài đường. Tài xế Phan Xuân Ảnh tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, camera hành trình của một phương tiện lưu thông qua đoạn đường trên thời điểm xảy ra tai nạn cho thấy, xe đông lạnh đã vượt qua một xe khác, sau đó lật nghiêng và tông vào vách núi.

Vượt phương tiện đi cùng chiều, xe đông lạnh chở hàng tấn cá ngừ tông vào vách núi, tài xế tử vong ngay trong cabin - Ảnh 3
Xe đông lạnh chở cá tông vào vách núi, tài xế tử vong - Ảnh: Báo Dân Trí

 

Vượt phương tiện đi cùng chiều, xe đông lạnh chở hàng tấn cá ngừ tông vào vách núi, tài xế tử vong ngay trong cabin - Ảnh 4
Chiếc xe bị hư hỏng nặng - Ảnh: Báo Dân Trí

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Định đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông; khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

 

Thương tâm: Hàng xóm lùi ô tô vào nhà, vô tình cán tử vong bé trai 17 tháng tuổi

Thương tâm: Hàng xóm lùi ô tô vào nhà, vô tình cán tử vong bé trai 17 tháng tuổi

Khi đến cổng, tài xế điều khiển cho xe lùi để vào nhà thì vô tình tông trúng bé trai 17 tháng tuổi nhà hàng xóm đang chạy băng qua đường.

Xem thêm
Từ khóa:   tài xế tử vong xe đông lạnh tông vào vách núi

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Sao quốc tế 1 giờ 20 phút trước
Thấy nhà gái đi xe máy đưa dâu, mẹ chồng bĩu môi khinh khỉnh rồi ngã ngửa trước món quà

Thấy nhà gái đi xe máy đưa dâu, mẹ chồng bĩu môi khinh khỉnh rồi ngã ngửa trước món quà

Tâm sự Eva 1 giờ 20 phút trước
Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Dinh dưỡng 2 giờ 50 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Ngoại tình 3 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích

TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích