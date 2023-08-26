Cú tông mạnh khiến xe tải bẹp dúm, hàng tấn cá đổ ra ngoài đường, tài xế tử vong tại chỗ.
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Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 5h45 ngày 26/8, xe ô tô tải BKS: 77H-035.32 do tài xế Phan Xuân Ảnh (53 tuổi, trú KV7, phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn) chở cá lưu thông trên quốc lộ 1D theo hướng Bắc - Nam.
Khi đến Km12+180 (đoạn qua phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn), xe tải lật nghiêng, tông vào vách núi rồi văng ra xa.
Cú tông mạnh khiến xe tải bẹp dúm, hàng tấn cá đổ ra ngoài đường. Tài xế Phan Xuân Ảnh tử vong tại chỗ.
Theo thông tin từ báo Dân Trí, camera hành trình của một phương tiện lưu thông qua đoạn đường trên thời điểm xảy ra tai nạn cho thấy, xe đông lạnh đã vượt qua một xe khác, sau đó lật nghiêng và tông vào vách núi.
Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Định đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông; khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.