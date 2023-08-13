Vụ tai nạn làm 3 thành viên CLB HAGL tử vong: Khởi tố tài xế xe tải

Đời sống 13/08/2023 18:19

Sau khi xác định nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai cũng ra quyết định tạm giữ tài xế Đinh Tiến Bình vì có dấu hiệu của tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Theo thông tin từ báo Dân Trí, chiều 13/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai, quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Tiến Bình (SN 1987, trú thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh) để điều tra về Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Cơ quan Công an xác định, nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn, lỗi chính thuộc về tài xế Bình, người lái xe tải BKS 81H-027.60 tông vào đuôi ô tô con của CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), dẫn đến tai nạn thảm khốc, khiến 3 người tử nạn, 1 người bị thương.

Ông Bình được cho là đã lái xe sang trái để vượt ô tô phía trước khi chưa đảm bảo các điều kiện.

Vụ tai nạn làm 3 thành viên CLB HAGL tử vong: Khởi tố tài xế xe tải - Ảnh 1
Hình ảnh chiếc ô tô con bị 2 xe tải ép khiến 3 người trên xe tử vong tại chỗ - Ảnh: Báo Dân Trí

Theo thông tin từ VTC News, khi vượt, Bình thấy có xe tải chạy chiều ngược lại nên đánh lái vào bên phải, đâm vào mạn trái xe con của CLB Hoàng Anh Gia Lai. Sau khi va chạm, xe con mắc vào đầu xe ben rồi tiếp tục đâm vào xe tải đi chiều ngược lại.

Căn cứ lời khai và bằng chứng thu thập được, cơ quan điều tra xác định nguyên nhân ban đầu do tài xế Đinh Tiến Bình điều khiển ô tô không đảm bảo các điều kiện khi vượt xe theo quy định tại điểm 2, điều 4 Luật Giao thông đường bộ.

Vụ tai nạn làm 3 thành viên CLB HAGL tử vong: Khởi tố tài xế xe tải - Ảnh 2
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: VTC News

Sau khi xác định nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai cũng ra quyết định tạm giữ tài xế Đinh Tiến Bình vì có dấu hiệu của tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Cũng trong nguồn tin này, chiều 12/8, tài xế Nguyễn Tú Sinh lái xe con 5 chỗ chở 3 thành viên của CLB Hoàng Anh Gia Lai trên Quốc lộ 14, hướng từ Đắk Lắk về Gia Lai. Khi qua xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh thì gặp tai nạn cùng lúc với 2 xe tải. Vụ việc khiến trợ lý HLV Dương Minh Ninh, Tiền đạo Paollo Madeira Oliveir và bác sĩ Đào Trọng Trí tử vong tại chỗ.

 

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Từ khóa:   CLB HAGL trợ lý Dương Minh Ninh tiền đạo Paollo

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