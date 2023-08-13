Bác sĩ CLB HAGL tử nạn: Linh cữu đã được đưa về quê nhà, tang thương phủ kín xóm nhỏ

Đời sống 13/08/2023 17:32

Sự ra đi đột ngột của bác sĩ Đào Trọng Trí khi tuổi đời còn quá trẻ, chưa kịp lập gia đình riêng khiến nhiều người nghẹn ngào, thương xót.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, ngày 13/8, gia đình bác sĩ Đào Trọng Trí (phường Ngô Mây, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) đang chuẩn bị hậu sự để ngày mai (14/8) đưa bác sĩ Trí về nơi an nghỉ cuối cùng.

Sinh năm 1992, từ nhỏ, bác sĩ Trí đã học giỏi nên trở thành niềm tự hào của gia đình, hàng xóm. Sau khi học xong bác sĩ, với khát vọng được chăm sóc sức khỏe, làm dịu đi những cơn đau cho các cầu thủ bóng đá để họ có thể tiếp tục thi đấu, giành được những tấm huy chương danh giá, bác sĩ Đào Trọng Trí đã về làm việc cho CLB bóng đá Hoàng Anh Gia Lai.

Bác sĩ CLB HAGL tử nạn: Linh cữu đã được đưa về quê nhà, tang thương phủ kín xóm nhỏ - Ảnh 1
Bác sĩ Đào Trọng Trí được đưa về quê nhà lo hậu sự - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Đến viếng người bạn xấu số, bạn học cũ của bác sĩ Trí ở Trường THCS Trưng Vương (An Khê, Giai Lai) buồn bã chia sẻ, Trí là người hiền lành, giàu nghị lực, là tấm gương cho nhiều bạn cùng trang lứa noi theo. Quãng thời gian làm việc của bác sĩ Trí chưa được bao lâu thì tai nạn xảy ra khiến ai cũng buồn và tiếc nuối.

Theo cáo phó của gia đình, vào chiều mai (14/8) sẽ làm lễ an táng, đưa bác sĩ Trí đến nơi an nghỉ cuối cùng. Trước sự ra đi đột ngột của vị bác sĩ trẻ, lãnh đạo CLB bóng đá Hoàng Anh Gia Lai cũng đã đến động viên, thăm hỏi gia đình vượt qua nỗi đau.

Bác sĩ CLB HAGL tử nạn: Linh cữu đã được đưa về quê nhà, tang thương phủ kín xóm nhỏ - Ảnh 2
Người thân đau buồn trước tai nạn đột ngột đến với bác sĩ Trí - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Theo thông tin từ VTC News, tối 12/8, đại diện Ban An toàn Giao thông tỉnh Gia Lai cho biết vừa gửi báo cáo nhanh về vụ tai nạn thảm khốc vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, khoảng 14h40 cùng ngày, xe tải mang BKS 81H-027.60 do tài xế Đinh Tiến Bình (SN 1987, trú thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) cầm lái chạy trên đường Hồ Chí Minh, hướng từ tỉnh Đắk Lắk đi tỉnh Gia Lai.

Đến Km1646+500 thuộc thôn Tao Chor, xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai, xe tải trên va chạm với ô tô con BKS 81A-004.70 do ông Nguyễn Tú Sinh (SN 1966, trú phường Ia Kring, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) điều khiển và xe tải BKS 47C-263.06 do anh Nguyễn Tấn Xôn (SN 1984, trú xã Pơng Drang, Krông Búk, Đắk Lắk) cầm lái.

Bác sĩ CLB HAGL tử nạn: Linh cữu đã được đưa về quê nhà, tang thương phủ kín xóm nhỏ - Ảnh 3
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: VTC News

Vụ tai nạn khiến 3 người ngồi trong ô tô con gồm: Tiền đạo Paollo, trợ lý Dương Minh Ninh và bác sỹ Đào Trí của CLB Hoàng Anh Gia Lai tử vong. Tài xế Nguyễn Tú Sinh bị thương và được đưa đi cấp cứu.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn gửi thư chia buồn đến CLB Hoàng Anh Gia Lai sau vụ việc đau lòng.

"Liên đoàn Bóng đá Việt Nam vô cùng đau buồn khi biết tai nạn đã khiến HLV Dương Minh Ninh, bác sỹ Đào Trọng Trí và cầu thủ Madeira Oliveira Paollo tử nạn, lái xe của CLB hiện đang cấp cứu tại bệnh viện.

Thay mặt Ban chấp hành LĐBĐ Việt Nam, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình các thành viên tử nạn trong vụ tai nạn giao thông và câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai", Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn viết trong thư chia buồn gửi đến CLB HAGL.

Báo chí thế giới bàng hoàng trước vụ tai nạn khiến 3 thành viên CLB HAGL tử nạn

Báo chí thế giới bàng hoàng trước vụ tai nạn khiến 3 thành viên CLB HAGL tử nạn

Báo chí thế giới bày tỏ tiếc thương trước sự ra đi của 3 thành viên CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) sau vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra chiều 12/8.

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