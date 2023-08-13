Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã lập tức gọi điện hỏi thăm và chia buồn với CLB HAGL . Trong sáng 13/8, lãnh đạo Công ty VPF cũng lên Pleiku để viếng và chia buồn với gia đình các nạn nhân thiệt mạng.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, tai nạn giao thông kinh hoàng tại Pleiku chiều 12/8 đã cướp đi sinh mạng của 3 thành viên CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) là HLV Dương Minh Ninh, bác sĩ Đào Trọng Trí và tiền đạo Madeira Oliveira Paollo.

Trong khi đó, lễ nhập quan HLV Dương Minh Ninh diễn ra vào 10h sáng 13/8 tại thành phố Pleiku. Lễ di quan sẽ diễn ra vào ngày 16/8.

Lễ nhập quan của bác sĩ Đào Trọng Trí đã diễn ra vào 7h sáng 13/8 tại thị xã An Khê, cách thành phố Pleiku khoảng 80km, và sẽ di quan vào 14h ngày mai (14/8).

HLV Dương Minh Ninh là một trong ba thành viên CLB Hoàng Anh Gia Lai tử nạn sau vụ tai nạn giao thông thảm khốc ngày 12/8 - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Do là người nước ngoài, nên dự kiến sáng mai (14/8), gia đình sẽ gặp lãnh sự quán Brazil để làm các thủ tục đưa thi thể của tiền đạo Paollo Madeira về nước.

Tổng giám đốc VPF và đồng thời là trưởng ban tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam Nguyễn Minh Ngọc cho biết VPF sẽ tổ chức lễ mặc niệm 3 thành viên vắn số của CLB HAGL trong 2 ngày 15 và 16/8 tới.

Trước 4 trận còn lại của vòng 16 Giải hạng nhất 2023 và trước 2 trận bán kết Cúp quốc gia 2023, ban tổ chức giải sẽ dành thời gian để mặc niệm trước khi bước vào thi đấu.

Ông Ngọc chia sẻ với báo Tuổi Trẻ: "Chúng tôi xin được gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình các thành viên thiệt mạng và CLB HAGL. Việc tổ chức lễ mặc niệm trong các trận đấu sắp tới cũng là cách để VPF chia sẻ với những mất mát to lớn của CLB HAGL và gia đình các nạn nhân thiệt mạng".

Hiện trường vụ tai nạn khiến 3 thành viên CLB HAGL tử vong - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ VTC News, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn cũng gửi thư chia buồn đến CLB HAGL sau vụ tai nạn giao thông khiến 3 thành viên đội bóng này tử vong.

Chủ tịch VFF viết trong thư chia buồn: "Đây là mất mát lớn của bóng đá Việt Nam và Câu lạc bộ HAGL. LĐBĐ Việt Nam kêu gọi toàn thể các huấn luyện viên, cầu thủ bóng đá Việt Nam và các đội bóng tham gia giải bóng đá VĐQG 2023 hướng về gia đình các nạn nhân, sát cánh với họ trong thời điểm khó khăn này và cùng chia sẻ, hỗ trợ.

Hãy luôn ghi nhớ những ký ức và những ấn tượng tốt đẹp nhất về HLV Dương Minh Ninh, bác sỹ Đào Trọng Trí và cầu thủ Madeira Oliveira Paollo và tiếp tục xây dựng CLB bóng đá HAGL phát triển".

Tổng thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi cho biết lãnh đạo VPF và thành viên ban chấp hành VFF sẽ bay vào Gia Lai ngày mai 13/8 để thăm hỏi tình hình của đội bóng. VFF sẽ cử đại diện vào khi nắm được thông tin tổ chức tang lễ.

Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) cũng gửi thư chia buồn tới CLB HAGL và gia đình nạn nhân. Lãnh đạo VPF lập tức gọi điện hỏi thăm và bày tỏ sự đau buồn khi nhận được thông tin HLV Dương Minh Ninh, bác sỹ Đào Trọng Trí và cầu thủ Madeira Oliveira Paollo tử nạn do tai nạn thảm khốc.