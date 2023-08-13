Báo chí thế giới bàng hoàng trước vụ tai nạn khiến 3 thành viên CLB HAGL tử nạn

Đời sống 13/08/2023 16:17

Báo chí thế giới bày tỏ tiếc thương trước sự ra đi của 3 thành viên CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) sau vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra chiều 12/8.

Theo thông tin từ báo Phụ Nữ Việt Nam, chiều 12/8, chiếc xe của CLB HAGL đã gặp tai nạn trên trên địa bàn huyện Chư Pwh, Gia Lai. Vụ việc khiến trợ lý HLV Dương Minh Ninh, tiền đạo Paollo và bác sĩ Đào Trọng Trí thiệt mạng. Lái xe bị chấn thương nặng. Thông tin trên khiến làng túc cầu thế giới chấn động.

Trang Siamsport của Thái Lan bày tỏ sự tiếc thương trước vụ tai nạn. "Đây là thông tin buồn với bóng đá châu Á, gây chấn động thế giới", tác giả viết. "Thảm kịch diễn ra khi họ trở về từ trận đấu cuối cùng của mùa giải".

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3 thành viên của CLB HAGL qua đời trong vụ tai nạn ngày 12/8 - Ảnh: Báo Phụ Nữ Việt Nam

Tờ The Sun của Anh dùng từ "kinh hoàng" để mô tả về vụ tai nạn. "Một cầu thủ Bồ Đào Nha, trợ lý HLV và bác sĩ của một đội bóng Việt Nam đã qua đời trong một vụ va chạm kinh hoàng. Paollo Madeira Oliveira - thành viên của CLB HAGL - đã thiệt mạng sau khi chiếc xe chở anh ấy bị đâm bởi 2 xe tải", The Sun viết.

Nhiều trang báo của Bồ Đào Nha cũng đưa tin về vụ việc. Sớm nhất trong số này là tờ Record. Tại đây, ký giả dẫn lại chia sẻ của Farense và Quarteirense, 2 đội bóng Paollo từng khoác áo trong quãng thời gian sinh sống ở quê nhà.

Theo báo Dân Việt dẫn lời miêu tả của tờ The Sun, tiền đạo Paollo Madeira Oliveira, trợ lý HLV và bác sĩ của HAGL đã qua đời sau vụ tai nạn kinh hoàng. Chiếc ôtô chở cả 3 trên đường trở về CLB đã bị nghiền nát bởi hai xe tải.

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Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Dân Việt

Tờ ABTC cho rằng, đây là mất mát bi thảm đối với HAGL cũng như làng túc cầu thế giới. Cả 3 thành viên của đội chủ sân Pleiku gặp tai nạn khi chiếc ô tô chở họ về CLB bị kẹp giữa 2 chiếc xe tải. Thế giới bóng đá thương tiếc cho sự ra đi của những cá nhân này.

Tờ Daily Beast cũng đưa tin về vụ tai nạn thảm khốc của các thành viên HAGL. Theo tờ báo này, Sporting Clube Farense - đội bóng cũ của tiền đạo Paollo Madeira cũng bàng hoàng và tiếc nuối khi đưa tin về vụ tai nạn.

 

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Không khí tang thương bao trùm căn nhà của trợ lý Dương Minh Ninh (CLB Hoàng Anh Gia Lai) - 1 trong số 3 người tử nạn trong vụ tai nạn giao thông ở Gia Lai chiều ngày 12/8.

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Từ khóa:   CLB HAGL tiền đạo Paollo trợ lý Dương Minh Ninh

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