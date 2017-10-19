Vụ sạt lở làm 18 người chết ở Hòa Bình: Xóm nhỏ đẹp như tranh bỗng hóa tang tóc, thê lương

Đời sống 19/10/2017 13:44

Sau 7 ngày tìm kiếm, đến trưa 18/10, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 2 thi thể cuối cùng trong vụ sạt lở ở Hòa Bình. Ngôi xóm nhỏ ven núi bỗng chìm trong nước mắt và tiếng khóc ai oán. Có dòng họ mất một lúc 13 người thân, sự đau xót dường như nhân lên gấp bội.

Cả xóm chìm trong khăn tang và nước mắt 

Trong khu lán trại làm đám tang chung cho nạn nhân họ Đinh ven đường quốc lộ 6 (thuộc xóm Khanh, xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình), ông Đinh Công Huân gạt nước mắt khi nghĩ về những người thân đã bỏ mạng trong vụ sạt lở núi kinh hoàng xảy ra 1 tuần trước. 

Trả lời PV Em Đẹp, ông Huân cho biết trong 18 nạn nhân bị đất đá chôn vùi dưới thác, dòng họ Đinh có đến 13 người. Riêng gia đình ông Huân có 8 người người chết trong đó nhà anh trai Đinh Công Hưn 4 người, gia đình chị gái Đinh Thị Hỉn 3 người. Người còn lại là anh Đinh Công Nghị, con trai cả của ông Huân.

Nghĩ tới đứa con trai xấu số, ông Huân trào nước mắt kể lại, con trai ông đang ở Sơn La làm việc. Ngày 11/10 vợ ông thấy mưa ào ào đổ xuống nên gọi con trai về giúp vì sợ nhà ngập. Sau khi ăn cơm tối, Nghị đi chơi với bạn rồi ngủ lại ở nhà người thân. Đến hơn 1 giờ sáng hôm sau, cả xóm hốt hoảng với tiếng nổ lớn phía thác Khanh. Khi tới nơi, ông Huân chết lặng nhìn căn nhà con trai đang ngủ chỉ còn là đống bùn đất.

Vụ sạt lở làm 18 người chết ở Hòa Bình: Xóm nhỏ đẹp như tranh bỗng hóa tang tóc, thê lương - Ảnh 1
Hiện tại, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy toàn bộ các thi thể nạn nhân, trả về gia đình để tổ chức an táng - Ảnh: VTC

Cách khu lán trại không xa là ngôi nhà cũ nát của anh Đinh Công Hức - Trưởng xóm Khanh. Vợ anh đang tổ chức đám tang cho chồng trong tiếng khóc xé lòng. Nhà anh Hức cách khu sạt lở 1km nhưng vì là trưởng xóm, tối ngày 11/10 anh đã đến khu vực này để sơ tán, giúp đỡ người dân rồi ngủ tại đây, đến đêm thì tử nạn.

Thi thể anh Hức được tìm thấy cuối cùng trong 18 nạn nhân. Trước đó, chị Lân (vợ anh Hức) và hai con trai vẫn nuôi hy vọng anh sẽ sống sót trở về. Cuối cùng phép màu đã không xảy ra, đến trưa 18/10, chị Lân nhận xác chồng rồi ngất xỉu vì quá đau đớn.

Anh Đinh Công Hoan (29 tuổi), bị mất một lúc tới 5 người thân gồm bà nội, bố, mẹ và 2 người em. Vụ sạt lở núi xảy ra quá bất ngờ nên cả gia đình không thể chạy kịp. Anh Hoan ngủ tại nhà bà ngoại nên thoát nạn, rạng sáng nghe tin dữ liền chạy về nhà nhưng cũng đã muộn.

Dòng người quấn khăn tang lần lượt đến khu lán trại thắp nhang, hỏi thăm và động viên lẫn nhau vượt qua nỗi đau mất người thân khiến ai nhìn thấy cũng xót xa thương cảm.

Vụ sạt lở làm 18 người chết ở Hòa Bình: Xóm nhỏ đẹp như tranh bỗng hóa tang tóc, thê lương - Ảnh 2
Cảnh tang tóc, thê lương bao trùm lên xóm nhỏ - Ảnh: VTC

Xóm Khanh đẹp như tranh hóa thê lương trong tích tắc

Trao đổi với PV, ông Bùi Văn Khải - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú Cường, huyện Tân Lạc cho biết, nơi đây vốn rất yên bình với dòng thác đẹp như tranh vẽ, chuẩn bị được quy hoạch thành khu du lịch sinh thái. Vậy mà chỉ trong tích tắc, thiên tai đã biến mọi thứ trở nên thê lương. 

Trước đó, trong ngày 11/10, địa phương đã kêu gọi đàn ông, thanh niên trong xóm Khanh đến giúp các hộ gia đình sinh sống ở chòi thác di chuyển lên khu vực cao hơn nhằm đề phòng thiệt hại do mưa lũ. Rất đông thanh niên đã đến giúp sức. 

"Đến cuối chiều, nước rút, dân bắt được nhiều cá nên tổ chức ăn mừng. Tối đó, ông trưởng xóm còn mời tôi vào uống rượu. Ăn xong, mọi người gần như về hết, chỉ có ông trưởng thôn và vài người ngủ lại, chứ nếu sạt lở xảy ra sớm hơn có lẽ đàn ông, thanh niên xóm Khanh sẽ không còn", ông Khải nói thêm. 

Hiện tại, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy toàn bộ các thi thể nạn nhân, trả về gia đình để tổ chức an táng. Chính quyền địa phương cũng cam kết sẽ sửa lại nhà cửa và hỗ trợ cho các gia đình có người tử nạn, giúp họ sớm vượt qua nỗi đau và ổn định lại cuộc sống.

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