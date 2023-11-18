Vụ nổ bình gas khi đang ăn lẩu: 1 nạn nhân đã tử vong, công an xác định được nguyên nhân nổ

Đời sống 18/11/2023 08:34

CQĐT Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã xác định nguyên nhân vụ nổ khiến 3 người bỏng nặng.

Dẫn theo thông tin từ Báo VietNamNet, khoảng 20h tối 17/11, người dân thôn 8, xã Đỉnh Bàn, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đang tổ chức ngày hội đại đoàn kết thì nghe tiếng nổ lớn phát ra từ gia đình anh Nguyễn Trọng Hạnh nên tiếp cận hiện trường và trình báo cơ quan chức năng.

Tại hiện trường có 3 thanh niên gồm Võ Tá Q. (SN 2008), Nguyễn Trọng H. (SN 1999, con trai của anh Nguyễn Trọng Hạnh), Trần Văn H. (SN 2005), cùng trú tại thôn 8, xã Đỉnh Bàn bị bỏng nặng, cháy sém. Gian bếp của gia đình đổ sập do vụ nổ gây ra.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng huyện Thạch Hà nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Ba nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương do bỏng.

Theo thông tin từ Người Đưa Tin, theo lời khai của gia đình thời điểm đưa các nạn nhân vào nhập viện cấp cứu, trong lúc tổ chức ăn lẩu tại nhà, bất ngờ bình ga phát nổ khiến 3 thanh niên nói trên bị bỏng. Tuy nhiên, sau quá trình điều tra, CQĐT Công an huyện Thạch Hà xác định, nguyên nhân theo lời kể nói trên là không đúng sự thật. Các chứng cứ và dấu vết tại hiện trường cùng vết thương trên người các nạn nhân xác định, vụ nổ là do chế tạo pháo.

Vụ nổ bình gas khi đang ăn lẩu: 1 nạn nhân đã tử vong, công an xác định được nguyên nhân nổ - Ảnh 1
Các bệnh nhân thời điểm được đưa vào cấp cứu - Ảnh: Người Đưa Tin

Hiện, 2 nạn nhân đã chuyển ra Bệnh viện Bỏng Quốc gia, nạn nhân còn lại là Nguyễn Trọng H. đã tử vong.

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