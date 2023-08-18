Vụ hai ông cháu đuối nước dưới ao: Ông đưa cháu đi chơi thì gặp nạn, lúc phát hiện thi thể người ông vẫn ôm chặt lấy cháu

Đời sống 18/08/2023 19:05

Mặc dù đã được nhân viên y tế địa phương sơ cấp cứu nhưng 2 ông cháu đã không qua khỏi.

Theo thông tin từ báo Lao Động, chiều 18/8, trao đổi với Lao Động, ông Tạ Ngọc Quyên, Chủ tịch UBND xã Hồng Đức, huyện Ninh Giang (Hải Dương) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 ông cháu tử vong.

Theo lãnh đạo xã Hồng Đức, sự việc xảy ra vào khoảng 17h30' ngày 17/8, tại ao nuôi chạch trên địa bàn thôn Đồng Lạc (xã Hồng Đức).

Cụ thể, chiều 17/8, ông P.Q.T (sinh năm 1973, trú tại thôn Mai Động, xã Hồng Đức) đi ô tô chở theo cháu ngoại N.B.S (sinh năm 2019, sống cùng ông bà nội tại tỉnh Hưng Yên) đến ao nuôi chạch nhà bà H. ở vùng chuyển đổi thôn Đồng Lạc chơi.

Trong lúc bà H. đi vắng, ông T cho cháu S. chơi gần ao nuôi chạch. Sau đó, cháu S. bị trượt chân ngã xuống ao.

Thấy cháu ngã, ông T. hoảng loạn nhảy xuống cứu, nhưng do ông T. không biết bơi nên 2 ông cháu bị chìm xuống ao.

Vụ hai ông cháu đuối nước dưới ao: Ông đưa cháu đi chơi thì gặp nạn, lúc phát hiện thi thể người ông vẫn ôm chặt lấy cháu - Ảnh 1
Vị trí ông T. và cháu ngoại được mọi người tìm thấy và đưa lên bờ - Ảnh: Chuyên trang Gia Đình & Xã Hội - Báo Sức khỏe & Đời sống

Thời điểm này, cháu bà H. thấy có người ngã xuống ao nên chạy ra đường tỉnh 392 hô hoán mọi người cứu vớt. Khoảng 15 phút sau, người dân tìm kiếm được thi thể 2 nạn nhân ở dưới ao, ông T. vẫn ôm cháu ngoại.

Thi thể 2 ông cháu được bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Được biết, bố mẹ cháu S đi lao động tại Nhật Bản, cháu ở cùng ông bà nội ở Hưng Yên. Ngày 17/8, ông T đến đón cháu về quê ngoại chơi thì xảy ra sự việc thương tâm.

Theo thông tin từ chuyên trang Gia Đình & Xã Hội - Báo Sức khỏe & Đời sống, nơi ông P.Q.T và cháu ngoại gặp nạn chiều qua là khu vực chuyển đổi của gia đình chị N.T.H (trú tại thôn Đồng Lạc, xã Hồng Đức). Vùng chuyển đổi này được chị H. cho đào 3 ao; trong đó 2 ao nuôi cá, ao còn lại khoảng 200m2 được chị dùng nuôi chạch và ao này nằm trước cửa nhà.

Đến lúc này, chị H. vẫn chưa khỏi bàng hoàng về sự việc xảy ra tại gia đình mình vào chiều qua. Chị không thể ngờ rằng chỉ ít phút trước đó, chị vẫn còn nói chuyện với 2 ông cháu. Tuy nhiên sau khi đi vào trong làng có việc trở về thì đã xảy ra cảnh đau lòng…

"Về đến sân, tôi nhìn mặt ao trước nhà phẳng lặng, biết 2 ông cháu đang chìm dưới lòng ao, tôi vội chạy lên đường 392 nhờ người giúp. Sau đó, 3 người xuống ao mò tìm và đưa 2 ông cháu lên bờ. Lúc đưa lên bờ, miệng anh T. bị méo, co lại, chân tay tím tái nhưng tay anh T. vẫn ôm cháu ngoại. Một lát sau, nhân viên y tế đến sơ cấp cứu nhưng hai ông cháu không qua khỏi", chị H. kể với Gia Đình & Xã Hội. 

Vụ hai ông cháu đuối nước dưới ao: Ông đưa cháu đi chơi thì gặp nạn, lúc phát hiện thi thể người ông vẫn ôm chặt lấy cháu - Ảnh 2
Hình ảnh cháu N.B.S vui chơi cạnh ao nuôi chạch ở vùng chuyển đổi trước khi bị trượt chân ngã. Hình ảnh này được ông ngoại dùng điện thoại phát trực tiếp trên Facebook cá nhân - Ảnh: Chuyên trang Gia Đình & Xã Hội - Báo Sức khỏe & Đời sống

Là người trực tiếp cấp cứu cho nạn nhân, ông Lê Quang Tâm- Trạm trưởng Trạm Y tế xã Hồng Đức cho hay, sau khi đi làm về đến nhà, ông nhận được thông tin có người bị đuối nước ở khu chuyển đổi của gia đình chị H. Ngay lập tức, ông Tâm vội đi xe máy đến.

"Khi đến nơi, tôi thấy các nạn nhân đã đưa lên bờ và đang được mọi người sơ cứu. Thời điểm này trên người cháu bé nhợt nhạt, đồng tử giãn, miệng có thức ăn trào ra; còn anh T. da tím tái, đồng tử giãn. Tôi là người trực tiếp cấp cứu cho cháu bé, còn bác sĩ Tuấn-Trung tâm Y tế Ninh Giang (người cùng xã) cấp cứu cho anh T.", ông Tâm cho biết với Gia Đình & Xã Hội. 

Một lát sau, 2 nhân viên của Trạm Y tế xã Hồng Đức (anh Nguyễn Nam Tú, anh Lê Viết Toản) có mặt và tập trung cấp cho các nạn nhân. Tuy nhiên, sau gần 1h sơ cấp cứu, các nạn nhân không có dấu hiệu sinh tồn và được nhân viên y tế thông báo tới gia đình. Đến khoảng 19h15 cùng ngày, thi thể ông T. cùng cháu ngoại được đưa về gia đình chuẩn bị lo hậu sự.

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