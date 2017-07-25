Vụ giết vợ rồi chôn xác sau nhà suốt 10 năm mới bị lộ tẩy: Nạn nhân từng bị chồng đánh sảy thai và chôn sống

Đời sống 25/07/2017 16:17

Ngày 24/7, Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành bắt tạm giam hình sự đối với Y Nơn H’Mốk để điều tra, làm rõ hành vi giết người. Theo lời kể của người nhà nạn nhân, trước đây, chị H'rum đã nhiều lần bị Y Nơn H’Mốk bạo hành, đánh đến sảy thai và chôn sống.

Khai nhận trước cơ quan công an, Y Nơn H’Mốk cho biết sau khi giết vợ mình là bà H’rum B’krông, Y Nơn H’Mốk đem xác ra vườn chôn rồi tung tin đồn rằng vợ bỏ trốn theo tình nhân.

Cụ thể, vào khoảng cuối tháng 11/2007, sau khi uống rượu về, giữa Y Nơn H’Mốk và vợ xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Trong lúc đó, Y Nơn H’Mốk dùng tay đấm mạnh vào đầu vợ khiến bà chết ngay tại chỗ. Lúc này, thay vì thông báo vụ việc với cơ quan chức năng thì gã lại dùng một chiếc chiếu bó sát vợ lại rồi mang ra sau vườn, đào hố chôn. Sau đó, Y Nơn H’Mốk nói dối với người thân là vợ mình bỏ đi theo tình nhân.

Vụ giết vợ rồi chôn xác sau nhà suốt 10 năm mới bị lộ tẩy: Nạn nhân từng bị chồng đánh sảy thai và chôn sống - Ảnh 1
Y Nơn H’Mốk, kẻ giết vợ giấu xác suốt 10 năm - Ảnh: Báo Công An Nhân Dân

Theo lời kể của người nhà Y Nơn H’Mốk, trước năm 2007, Y Nơn H’Mốk là một kẻ từng có tiền án tiền sự, đắm chìm trong rượu chè. Cứ mỗi khi hắn ta trở về sau cơn say sẽ tìm cớ gây gổ với mọi người xung quanh. Vì tính cách côn đồ này mà tất cả anh em trong gia đình không ai dám ngồi ăn chung mâm cơm với Y Nơn H’Mốk.

Vụ giết vợ rồi chôn xác sau nhà suốt 10 năm mới bị lộ tẩy: Nạn nhân từng bị chồng đánh sảy thai và chôn sống - Ảnh 2
Hiện trường, nơi phát hiện bộ xương của chị H'rum - Ảnh: Công An Nhân Dân

Về phần nạn nhân, chị H’rum là người con thứ ba trong gia đình có 10 anh chị em. Vì bị tật nguyền từ nhỏ nên chị phải chịu nhiều thiệt thòi hơn các anh chị em khác. Nhà của chị H’rum và Y Nơn H’Mốk cách nhau chỉ hơn 3km nên cả hai gia đình cũng hiểu rõ về nhau.

Khi chị H’rum và Y Nơn H’Mốk quyết định đến với nhau, vì sợ chị H’rum bị một kẻ bất hảo như Y Nơn H’Mốk làm khổ nên cả hai gia đình ra sức ngăn cản. Tuy nhiên, chị H’rum bất chấp tất cả dọn về sống chung với Y Nơn H’Mốk mà không tổ chức hôn lễ hay đăng ký kết hôn, để rồi bị hắn ta giết chết, chôn xác suốt 10 năm liền.

Người nhà của chị H’rum cho biết từ ngày về ở chung, chị H’rum đã nhiều lần bị Y Nơn H’Mốk đánh đập dã man. Thậm chí, khi chị mang thai chỉ mới 1 - 2 tháng thì bị hắn hành hung dẫn đến sảy thai. Lúc ấy, chị đã bỏ về nhà mẹ đẻ, nhưng chỉ được vài ngày thì cả hai lại quay về sống chung với nhau.

Vụ giết vợ rồi chôn xác sau nhà suốt 10 năm mới bị lộ tẩy: Nạn nhân từng bị chồng đánh sảy thai và chôn sống - Ảnh 3
Người thân của hai bên gia đình đau đớn khi biết được sự thật - Ảnh: Phụ Nữ TP.HCM

Đến tháng 11/2007, Y Nơn H’Mốk tìm đến nhà vợ để tìm chị H’rum và nói với họ rằng chị đã bỏ đi nơi khác làm ăn, không liên lạc về. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, gia đình chị H’rum đã trình báo công an nhưng suốt 10 năm qua không hề có tin tức gì. Sau đó, Y Nơn H’Mốk cũng bán nhà và chuyển đi nơi khác.

Đến ngày 23/7 vừa qua, người mua lại đất của Y Nơn H’Mốk, anh Trần Văn Thương, trong lúc đào đất để làm gạch thì phát hiện một bộ xương người liền báo lên các cơ quan chức năng.

Công an huyện Krông Ana đã có mặt ở hiện trường tiến hành điều tra, làm rõ và xác định bộ xương đó là của chị H’rum. Và hung thủ sát hại, giấu xác chị không ai khác chính là Y Nơn H’Mốk.

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi, cập nhật sự việc.

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