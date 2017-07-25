Được biết, trong một lần quan hệ tình dục với bạn trai, Katie Widdowson (23 tuổi, sống ở Sutton Colffield, West Midlands) đã để cho anh ta trói tay vào cạnh giường và bị xước.

Nghĩ đây chỉ là một vết thương nhỏ, Katie chỉ dùng một ít thuốc giảm đau và được 1 bác sĩ thực tập băng bó qua loa. Tuy nhiên, sau đó cô không thể di chuyển cánh tay của mình một cách bình thường, vết thương biến thành màu đen và phồng rộp. Ngay lập tức, người nhà đã đưa cô gái trẻ vào bệnh viện nhưng đáng buồn thay, Katie đã tử vong ngay trên xe cứu thương.

Theo thông tin được đăng tải trên Dailymail, sự việc xảy ra vào ngày 2 tháng 1 năm nay. Tuy nhiên, sự thật về nguyên nhân cái chết của Katie chỉ mới được công bố gần đây.

Được biết, Katie đã tử vong vì bị nhiễm vi rút Viêm cân mạc hoại tử (Necrotising Fasciitis). Đây là một loại bệnh nhiễm trùng hiếm gặp thường được biết đến với cái tên vi khuẩn ăn thịt người. Ban đầu, vi khuẩn sẽ xâm nhập vào cơ thể chúng ta thông qua những vết thương nhỏ hoặc vết xước. Lâu dần, vùng da xung quanh vết thương sẽ bị hoại tử khiến người bệnh tử vong.

Người nhà bệnh nhân cho rằng, một trong những nguyên nhân dẫn đến cái chết của Katie là sự tắc trách của bác sĩ tại bệnh viện Good Hope vì đã lơ là trong quá trình khám chữa bệnh cho Katie. Người đảm nhận khám và cấp thuốc cho Katie là một bác sĩ thực tập người Ấn Độ chỉ mới đến Anh được 4 tháng.

Dean, bạn trai của Katie kể rằng: “Chúng tôi đã đến bệnh viện, bác sĩ đầu tiên mà chúng tôi được giới thiệu là một bác sĩ giỏi, nhưng người này đã từ chối cô ấy. Lúc đó, tôi nghĩ rằng họ đang bận rộn và thiếu nhân lực nên đã chấp nhận để một thực tập sinh điều trị cho Katie. Ngày hôm sau, tình trạng của cô ấy trở nên tồi tệ hơn, tôi đã xin nghỉ việc trở về nhà gọi cấp cứu đưa Katie vào bệnh viện. Trên xe cứu thương, cô ấy nhìn tôi, mỉm cười, sau đó qua đời”.

Những điều cần biết về vi khuẩn ăn thịt người

Tên của loại vi khuẩn ăn thịt người này là Viêm cân mạc hoại tử (necrotizing fasciitis), một bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn gây nên. Theo trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh của Mỹ (CDC), những người có bệnh mãn tính, hệ thống miễn dịch bị suy yếu sẽ dễ nhiễm vi khuẩn ăn thịt người hơn.

Loại vi khuẩn này xâm nhập qua các vết thương hở và rất thích nước. Vì vậy, nếu bị thương, bạn phải vệ sinh và chăm sóc chúng thật cẩn thận.

Ban đầu, khi bị nhiễm loại vi rút này, các triệu chứng thường không rõ ràng. Một số triệu chứng thường gặp đó là các cơ bị kéo căng, xung quanh vết cắt hoặc vết thương hở sẽ bị đau nhức. Sau đó, trên da xuất hiện những vết thâm tím, viêm loét, nổi mụn nước hoặc có đốm đen trên da kèm theo sốt, ớn lạnh và buồn nôn.

Do đó, khi phát hiện các triệu chứng này, bệnh nhân cần được đưa đi khám để được kiểm tra cẩn thận. Nếu được phát hiện và điều trị sớm, khả năng khỏi bệnh sẽ cao hơn.