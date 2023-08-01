Thời điểm xảy ra vụ việc, cụ bà ngồi trong nhà nói vọng ra khiến con chó Pitbull hoảng loạn, rồi lao vào trong nhà cắn xé vào vùng đầu khiến cụ gục tại chỗ.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe & Đời sống, nạn nhân bị chó Pitbull cắn tử vong là bà ĐTV (82 tuổi), sống cùng con gái ruột tại phường Bình Thắng (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Vụ việc xảy ra vào tối 17/5, người con gái của bà V. đưa con chó Pitbull (nặng khoảng 40 kg) ra khỏi lồng sắt để cho ăn.

Con chó cắn bà cụ 82 tuổi tử vong - Ảnh: Báo Sức khỏe & Đời sống

Lúc này, bà V đang nằm trên võng, cách con chó khoảng 15m. Bất ngờ, con chó Pitbull lao đến tấn công bà cụ.

Vì tuổi cao, sức yếu nên bà V không thể bỏ chạy. Thấy chó lao vào tấn công mẹ, người con gái đã cố gắng kéo con chó ra, nhưng do con chó Pitbull quá hung hăng và to lớn nên người con gái không thể khống chế. Sau khi bị chó tấn công, cắn xé, bà cụ đã tử vong.

Chó Pitbull cắn bà cụ tử vong đã được bán vào lò mổ - Ảnh: Báo Công an Nhân Dân

Dẫn tin từ VietNamNet, sau khi nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an TP Dĩ An đã phối hợp với các đơn vị khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Kết quả điều tra cho thấy bà Vân tử vong do nhiều vết cắn từ chó Pitbull.

Cơ quan CSĐT cũng phối hợp với trạm thú y địa phương gây mê chó Pitbull để phục vụ công tác điều tra, sau đó bàn giao cho gia đình quản lý, theo dõi bệnh dại trong 14 ngày.

Hiện gia đình đã bán con chó Pitbull này cho lò mổ.

Chó dại điên cuồng lao vào cắn 5 người ở Đồng Nai Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng thú y đã tiến hành lấy mẫu gửi Trung tâm chẩn đoán, xét nghiệm động vật để tiến hành xét nghiệm, kết quả xác định có virus dại.

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