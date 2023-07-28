Chó dại điên cuồng lao vào cắn 5 người ở Đồng Nai

Theo lời bà P, trước đó vào trưa ngày 25/7, bà cùng các cháu của bà đang đứng ở ngoài ngõ thì bị 1 con chó lạ lao vào cắn bà và hai đứa cháu. Con chó này bỏ chạy vào nhà một người dân ở gần đó và tiếp tục cắn thêm 2 người nữa.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 28/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai đã tiến hành điều tra dịch tễ về trường hợp 5 người dân ở tổ 8 (ấp Bàu Bông, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch) bị chó dại cắn.

Thấy con chó có biểu hiện của bệnh dại nên 5 người bị chó cắn đã ngay lập tức được đưa đi tiêm vaccine phòng dại.

Đây là con chó hoang, không rõ của nhà ai. Khi cắn, con chó có biểu hiện chảy nước dãi. Người dân ở khu vực sau đó đã tìm và bắt nhốt con chó này lại.

Lực lượng thú y đã tiến hành lấy mẫu gửi Trung tâm chẩn đoán, xét nghiệm động vật (trực thuộc Chi cục thú y vùng IV) để tiến hành xét nghiệm kết quả xác định có virus dại.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh khuyến cáo người dân nhốt chó nhà lại trong vòng 14 ngày để theo dõi và tiêm phòng vaccine cho những con chó, mèo chưa được tiêm phòng.

Trước đó ngày 17/7, theo thông tin từ báo Tiền Phong, Sở Y tế Đồng Nai cho biết vừa ghi nhận 1 ca tử vong vì bệnh dại sau 6 tháng bị chó cắn.

Theo đó, nạn nhân là anh T. V. P (37 tuổi, ngụ tại xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, Đồng Nai). Gia đình anh P nuôi 1 con chó nặng khoảng 4 kg. Chó nuôi được thả rông và chưa tiêm vắc xin phòng dại.

Ngày 17/12/2022, con chó có biểu hiện hung hăng, cắn người nên anh P đã xích lại. Khoảng 10 ngày sau, con chó bị tuột xích và cắn vợ chồng anh P cùng 2 con của anh. Anh P cùng hàng xóm tìm kiếm và tiêu hủy con chó trong ngày.

Sau khi bị chó cắn, vợ và 2 con anh P đi tiêm phòng dại, còn anh P không tiêm. Ngày 12/7, anh P có các biểu hiện của bệnh dại như chán ăn, nôn ói, đau cơ, sợ nước, sợ gió, sợ ánh sáng, tức ngực, khó thở...



Ở Đồng Nai vừa có 2 ca tử vong do mắc bệnh dại sau khi bị chó cắn - Ảnh minh họa

Ngày 13/7, gia đình đưa anh P nhập viện cấp cứu. Bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh dại thể não và đã được chuyển tuyến, đưa đến Bệnh viện Nhiệt đới TPHCM để theo dõi và điều trị. Đến ngày 14/7, người nhà làm thủ tục xin anh P về và sau đó nạn nhân đã tử vong.

Theo Sở Y tế Đồng Nai, đây là ca tử vong thứ 2 tại Đồng Nai do bệnh dại được ghi nhận trong vòng hơn 6 tháng qua, sau nhiều năm Đồng Nai không có bệnh dại.

Trước đó, vào ngày 15/12/2022, bệnh nhân N.T.Y (phường Tân Phong, TP Biên Hòa) tử vong với các biểu hiện của bệnh dại như: sợ nước, sợ gió, hốt hoảng. Trước đó 4 tháng, bệnh nhân Y bị chó nuôi ở nhà cắn trên vùng mặt nhưng không đi tiêm phòng bệnh dại. Con chó sau khi cắn cũng bỏ đi nên không theo dõi được tình trạng bệnh.

Ngoài ra, Cơ quan y tế đã điều tra dịch tễ và xử lý ổ dịch chó dại truyền bệnh cho người trên địa bàn xã Sông Trầu, sau khi xảy ra trường hợp 2 người trong gia đình ông N.V.H (tại xã Sông Trầu) bị chó nuôi trong nhà cắn vào ngày 20 và 21/3.

Con chó cắn chủ chưa được tiêm vắc xin phòng bệnh dại. Đến ngày 26/3, con chó này bị chết. Trạm Chăn nuôi - thú y huyện Trảng Bom lấy mẫu xét nghiệm virus dại. Kết quả xét nghiệm của Chi cục Thú y vùng VI xác định, con chó này dương tính với virus dại. 2 nạn nhân bị chó cắn đã được tiêm huyết thanh kháng virus dại và tiêm vắc xin phòng bệnh dại nên may mắn thoát chết.