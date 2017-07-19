Vụ chìm tàu ở Nghệ An: Tin nhắn định mệnh và lời kể của thành viên sống sót

Đời sống 19/07/2017 14:46

Đến nay, việc tìm kiếm những thuyền viên còn lại trên tàu VTB 26 bị mất tích trong cơn bão số 2 vừa qua vẫn đang được tiếp tục. Người thân của các nạn nhân đã có mặt ở thị xã Cửa Lò để chờ thông tin của người thân. Chứng kiến cảnh những bà mẹ, những người vợ mòn mỏi chờ tin chồng, con ở phương xa mà không khỏi chạnh lòng.

Sau khi nhận được thông tin tàu VTB 26 gặp nạn, người thân của các thuyền viên đã có mặt tại phòng chờ ở cảng Cửa Lò để chờ tin người thân. Hầu hết thuyền viên đều có hoàn cảnh khó khăn. Trong gia đình không chỉ có mẹ già, vợ trẻ mà những đứa con của họ cũng còn rất nhỏ.

Tin nhắn định mệnh

Vụ chìm tàu ở Nghệ An: Tin nhắn định mệnh và lời kể của thành viên sống sót - Ảnh 1
Trước khi xảy ra sự việc, anh Xuân còn nhắn tin báo tình hình cho vợ biết - Ảnh: Internet

Chị Lưu Thị Dung, vợ anh Nguyễn Văn Xuân, Đại phó tàu VTB26 vẫn chưa hết bàng hoàng khi nghe tin chồng gặp nạn lúc đang làm việc.

Theo lời kể của chị Dung, trước khi nhận được tin dữ không lâu, hai vợ chồng chị còn nói chuyện với nhau qua facebook. Anh kể với chị rằng ở nơi đó sóng rất lớn, tàu rung lắc dữ dội, mọi người trên tàu đều mệt mỏi không ăn uống được gì...

Lời hứa của người cha

Trường hợp của chị Ngô Thị Trang và anh Nguyễn Hải Quyết cũng xót xa không kém. Khi hay tin chồng gặp nạn, chị Trang phải tức tốc bắt xe từ Hải Phòng vào Nghệ An để chờ đợi tin tức của chồng.

Được biết, chị Trang và anh Quyết đã chung sống với nhau được 10 năm, con gái của hai người năm nay được 4 tuổi. Chị nghẹn ngào chia sẻ, trước khi đi biển chuyến này, anh Quyết đã hứa sẽ về nhà đưa hai mẹ con đi sắm đồ chuẩn bị cho bé đi học. Vậy mà không bao lâu sau, chị lại nghe được hung tin chồng gặp nạn trên biển.

Vụ chìm tàu ở Nghệ An: Tin nhắn định mệnh và lời kể của thành viên sống sót - Ảnh 2
Bà Oanh khóc ngất khi hay tin anh Quyết gặp nạn - Ảnh: Internet

Cùng đi với chị Trang là mẹ chồng Nguyễn Kim Oanh. Khi nghe được tin con trai gặp nạn, bà Oanh không cầm được nước mắt, chỉ biết nghẹn ngào ôm con dâu vào lòng. Cả hai không biết làm gì ngoài chờ đợi điều kỳ diệu xảy ra với gia đình.

Lời kể của thuyền viên sống sót trên tàu

Theo lời kể của anh Lý Văn Giang - thợ máy tàu hàng VTB 26, khoảng 1 giờ 55 phút sáng 17/7, khi tàu đang neo đậu ở gần đảo Ngư (thuộc thị xã Cửa Lò) thì gặp gió lớn. Khi thấy sóng ngày càng to, thuyền trưởng đã nhấn nút báo động, yêu cầu tất cả thuyền viên mặc áo phao, tập trung lên buồng lái.

Vụ chìm tàu ở Nghệ An: Tin nhắn định mệnh và lời kể của thành viên sống sót - Ảnh 3
Anh Giang, vẫn chưa hết bàng hoàng, kể lại sự việc - Ảnh: Internet

Anh Giang, vẫn chưa hết bàng hoàng, kể lại: “Khi anh em vừa lên đến buồng lái thì một cơn sóng to, kèm với gió lớn đánh mạnh vào mạn tàu khiến tàu bị nghiêng. Do nước tràn mạnh vào buồng lái nên mỗi người văng ra mỗi nơi. Lúc đó, em chỉ biết là mình bị văng xuống biển chứ không biết các anh em trên tàu như thế nào”.

Hiện đội tìm kiếm cứu nạn vẫn đang tiếp tục tìm kiếm những thành viên còn lại của tàu VTB 26. Các tàu cứu nạn luôn trong trạng thái sẵn sàng ứng cứu khi phát hiện thêm thuyền viên mới.

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