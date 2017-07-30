Trả lời phóng viên báo Thời Đại, anh Dương Quốc Tuấn - người tham gia cứu hộ kể: "Có thể mọi người không thoát ra ngoài được nên chạy hết vào nhà tắm. Chứng kiến vụ việc, tôi rất đau lòng, rất ám ảnh. Lúc ấy, cơ quan công an phải tách gỡ nạn nhân ra".

Theo lời kể của những người có mặt tại hiện trường, khi ngọn lửa được dập tắt, họ phát hiện 7 nạn nhân ôm nhau tử vong trong nhà tắm, cảnh tượng hết sức đau lòng.

Sau khi sự việc xảy ra, người thân nạn nhân cũng chỉ kịp tổ chức cho họ những cái đám tang vội vã. Vì nơi đây, ai cũng nghèo cũng khổ, nay lại gặp phải tai nạn bất ngờ khiến hoàn cảnh càng khó khăn hơn.

Điều đau lòng nhất chính là trong những nạn nhân này, nhiều em tuổi đời còn rất nhỏ, nhiều em vẫn còn đang cắp sách đến trường, tranh thủ nghỉ hè đi làm thêm để có tiền phụ giúp gia đình.

Có những người chỉ mới lập gia đình, khi ra đi để lại vợ trẻ con thơ không người chăm sóc.

Người cha tử vong 1 ngày trước thôi nôi của con trai

Khoảng 19 giờ 30 cùng ngày, gia đình các nạn nhân đã có mặt ở nhà tang lễ để chờ nhận diện người thân.

Cứ mỗi khi tên một nạn nhân được đọc lên là lại có những tiếng khóc thảm thiết vang lên.

Như trường hợp của anh H. (em vợ chủ xưởng sản xuất), quê ở Nam Dương, Hà Đông. Anh H. chỉ mới lập gia đình cách đây khoảng 1 năm, có một đứa con trai nhỏ hôm nay (30/7) vừa tròn một tuổi.

Ông T. (bác của anh H.) kể với phóng viên báo Vietnamnet: "H. là người hiền lành và ngoan ngoãn, nó chẳng bao giờ cãi lời bố mẹ, rất được lòng mọi người. Thằng bé chịu khó làm ăn tích góp tiền đưa vợ nuôi con, H. mất rồi vợ con nó phải biết làm sao".

Các nạn nhân khi được đưa ra ngoài đều không còn nguyên vẹn, rất khó nhận dạng, phải nhờ vào chiếc nhẫn cưới, vợ của anh H. mới nhận ra chồng mình.

Ước mơ dang dở của những đứa trẻ tội nghiệp

Hầu hết những nạn nhân trong vụ tai nạn đều còn rất trẻ, trong đó có thể kể đến em Kiều Văn Ch. (15 tuổi) và em Kiều Văn T. (17 tuổi), hai em là anh em họ với nhau.

Được biết, gia đình hai em đều có hoàn cảnh vô cùng khó khăn nên phải đi làm từ sớm để phụ giúp gia đình.

Một người thân của các em cho biết: "Cháu Trọng chỉ học hết lớp 9 rồi đi làm thuê lấy tiền về phụ giúp gia đình, mới vào làm ở xưởng bánh kẹo được khoảng 1 năm nay. Cháu Chúc vừa thi vào lớp 10, nhân dịp nghỉ hè, cháu vào xưởng bánh kẹo làm được hơn 1 tháng thì xảy ra sự việc đau lòng này".

Hiện nay, gia đình vẫn đang nói dối mẹ T. rằng em chỉ bị thương và đang điều trị trong bệnh viện. Để bà không bị sốc, họ đã đưa bà đến nhà người quen để ở tạm một thời gian.

Chiều cùng ngày, các cơ quan chức năng địa phương và chủ xưởng bánh kẹo cũng đã đến chia buồn và hỗ trợ gia đình nạn nhân 20 triệu đồng.