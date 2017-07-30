Vụ cháy xưởng bánh kẹo khiến 8 người tử vong: Đau lòng cảnh đứa trẻ mồ côi cha chỉ 1 ngày trước khi tròn 1 tuổi

Đời sống 30/07/2017 09:24

Ngày 29/7, vụ hỏa hoạn tại xưởng bánh kẹo thuộc xã Đức Thượng, Hoài Đức (Hà Nội) đã khiến 8 người tử vong. Trong đó, có nhiều nạn nhân chỉ mới 15 - 16 tuổi, còn có những người phải ra đi trong tiếc nuối khi con thơ vẫn chưa tròn tuổi.

Theo lời kể của những người có mặt tại hiện trường, khi ngọn lửa được dập tắt, họ phát hiện 7 nạn nhân ôm nhau tử vong trong nhà tắm, cảnh tượng hết sức đau lòng. 

Trả lời phóng viên báo Thời Đại, anh Dương Quốc Tuấn - người tham gia cứu hộ kể: "Có thể mọi người không thoát ra ngoài được nên chạy hết vào nhà tắm. Chứng kiến vụ việc, tôi rất đau lòng, rất ám ảnh. Lúc ấy, cơ quan công an phải tách gỡ nạn nhân ra".

Vụ cháy xưởng bánh kẹo khiến 8 người tử vong: Đau lòng cảnh đứa trẻ mồ côi cha chỉ 1 ngày trước khi tròn 1 tuổi - Ảnh 1
Đám tang của các nạn nhân được tổ chức vội vã trong đêm - Ảnh: Thời Đại

Sau khi sự việc xảy ra, người thân nạn nhân cũng chỉ kịp tổ chức cho họ những cái đám tang vội vã. Vì nơi đây, ai cũng nghèo cũng khổ, nay lại gặp phải tai nạn bất ngờ khiến hoàn cảnh càng khó khăn hơn.

Điều đau lòng nhất chính là trong những nạn nhân này, nhiều em tuổi đời còn rất nhỏ, nhiều em vẫn còn đang cắp sách đến trường, tranh thủ nghỉ hè đi làm thêm để có tiền phụ giúp gia đình.

Có những người chỉ mới lập gia đình, khi ra đi để lại vợ trẻ con thơ không người chăm sóc.

Người cha tử vong 1 ngày trước thôi nôi của con trai

Khoảng 19 giờ 30 cùng ngày, gia đình các nạn nhân đã có mặt ở nhà tang lễ để chờ nhận diện người thân.

Cứ mỗi khi tên một nạn nhân được đọc lên là lại có những tiếng khóc thảm thiết vang lên. 

Vụ cháy xưởng bánh kẹo khiến 8 người tử vong: Đau lòng cảnh đứa trẻ mồ côi cha chỉ 1 ngày trước khi tròn 1 tuổi - Ảnh 2
Hầu hết gia cảnh của các nạn nhân đều vô cùng khó khăn - Ảnh: Thời Đại

Như trường hợp của anh H. (em vợ chủ xưởng sản xuất), quê ở Nam Dương, Hà Đông. Anh H. chỉ mới lập gia đình cách đây khoảng 1 năm, có một đứa con trai nhỏ hôm nay (30/7) vừa tròn một tuổi.

Ông T. (bác của anh H.) kể với phóng viên báo Vietnamnet: "H. là người hiền lành và ngoan ngoãn, nó chẳng bao giờ cãi lời bố mẹ, rất được lòng mọi người. Thằng bé chịu khó làm ăn tích góp tiền đưa vợ nuôi con, H. mất rồi vợ con nó phải biết làm sao".

Các nạn nhân khi được đưa ra ngoài đều không còn nguyên vẹn, rất khó nhận dạng, phải nhờ vào chiếc nhẫn cưới, vợ của anh H. mới nhận ra chồng mình.

Ước mơ dang dở của những đứa trẻ tội nghiệp

Hầu hết những nạn nhân trong vụ tai nạn đều còn rất trẻ, trong đó có thể kể đến em Kiều Văn Ch. (15 tuổi) và em Kiều Văn T. (17 tuổi), hai em là anh em họ với nhau.

Được biết, gia đình hai em đều có hoàn cảnh vô cùng khó khăn nên phải đi làm từ sớm để phụ giúp gia đình.

Vụ cháy xưởng bánh kẹo khiến 8 người tử vong: Đau lòng cảnh đứa trẻ mồ côi cha chỉ 1 ngày trước khi tròn 1 tuổi - Ảnh 3
Người thân của các nạn nhân không cầm được nước mắt khi nghe tin dữ - Ảnh: Thời Đại

Một người thân của các em cho biết: "Cháu Trọng chỉ học hết lớp 9 rồi đi làm thuê lấy tiền về phụ giúp gia đình, mới vào làm ở xưởng bánh kẹo được khoảng 1 năm nay. Cháu Chúc vừa thi vào lớp 10, nhân dịp nghỉ hè, cháu vào xưởng bánh kẹo làm được hơn 1 tháng thì xảy ra sự việc đau lòng này".

Hiện nay, gia đình vẫn đang nói dối mẹ T. rằng em chỉ bị thương và đang điều trị trong bệnh viện. Để bà không bị sốc, họ đã đưa bà đến nhà người quen để ở tạm một thời gian.

Chiều cùng ngày, các cơ quan chức năng địa phương và chủ xưởng bánh kẹo cũng đã đến chia buồn và hỗ trợ gia đình nạn nhân 20 triệu đồng.

Từ khóa:   Hà Nội hỏa hoạn cháy xưởng bánh kẹo

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 2 giờ 13 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 3 giờ 13 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 4 giờ 13 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 9 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 13 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 43 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 11 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 7 giờ 13 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?