Vài ngày qua, vụ án nữ chủ tiệm cắt tóc bị thiếu niên 16 tuổi cắt cổ, cướp tài sản khiến dư luận vô cùng hoang mang.

Vào ngày 2/11, chị Nguyễn Thị K.A (36 tuổi, trú tại xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) bị đối tượng Tạ Quang Trường (16 tuổi, trú cùng địa phương) cắt cổ, cướp điện thoại.

Trong cuộc gặp gỡ với phóng viên Trí Thức Trẻ, lãnh đạo xã Tiên Phong cho biết khi gây án Trường vừa qua 16 tuổi chỉ vài ngày. Quá trình sinh sống ở địa phương, nghi phạm 16 tuổi chưa có tiền án, tiền sự nhưng là đối tượng nghiện ma túy lâu năm. Vì mê chơi và nghiện ngập nên Trường đã bỏ học từ sớm.

Vị lãnh đạo này cũng cho biết thêm, chị A. đã có chồng và 2 con, sống gần nhà Trường. Khoảng 9 giờ ngày 2/11, người dân địa phương phát hiện chị A. bò từ quán cắt tóc của mình ra phía ngoài kêu cứu trong tình trạng không có quần áo, cổ có vết cắt.

Ngay sau đó, nạn nhân được đưa đi cấp cứu và hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Quân y 91. Theo kết quả kiểm tra của bác sĩ thì vết thương của chị A. dài khoảng 10 cm. Vết cắt này khiến khí quản của nạn nhân bị đứt và tĩnh mạch bên trái bị rách.

Sau khi được nối khí quản và điều trị vết thương, chị A. đã qua cơn nguy kịch và đang được theo dõi tại bệnh viện.

Sau khi cắt cổ, cướp điện thoại của nạn nhân, Trường còn đến hiện trường nghe ngóng, xem như không có chuyện gì xảy ra. Đến buổi chiều cùng ngày, khi biết mình đã rơi vào tầm ngắm của cơ quan điều tra, Trường đã bỏ trốn nhưng bị bắt ngay sau đó.

Sốc: Bà chủ tiệm tóc bò ra đường kêu cứu trong tình trạng không mặc quần, cổ có vết cắt Phát hiện chị K.A. chủ tiệm gội đầu lết ra đường kêu cứu trong tình trạng không mảnh vải che thân và cổ có vết cắt, người dân lập tức đưa nạn nhân đi cấp cứu.

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