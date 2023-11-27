Cũng trong chương trình tập huấn, CLB Điều dưỡng trưởng Việt Nam và Vinamilk tiếp tục giới thiệu quyển sách Truyền thông, giáo dục sức khoẻ dinh dưỡng cho người bệnh được tái bản lần thứ nhất đến đông đảo hội viên và những người quan tâm. Đây là thành quả của một quá trình chuẩn bị và thẩm định kỹ lưỡng, với sự tham gia tích cực của các chuyên gia dinh dưỡng, điều dưỡng hàng đầu Việt Nam, các giảng viên từ các trường đại học, các nhà lãnh đạo từ năm 2022.

Trong buổi tập huấn, 300 học viên là Hội viên Câu lạc bộ, nhân viên y tế tại các bệnh viện thuộc địa bàn TP Đà Nẵng và các tỉnh lân cận đã được cập nhật các thông tin về chăm sóc dinh dưỡng bệnh lý cho người bệnh và các biện pháp để thực hiện hiệu quả công tác chăm sóc người bệnh được quy định tại Thông tư 31/2021/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế. Cán bộ tập huấn là các chuyên gia đầu ngành về dinh dưỡng lâm sàng và điều dưỡng đến từ Khoa Dinh dưỡng và Phòng Điều dưỡng của các bệnh viện như Chợ Rẫy, Nhi Trung Ương, Bệnh viện Y Dược TP.HCM, Bệnh viện Nội Tiết Trung ương… cùng chia sẻ kiến thức cũng như kinh nghiệm chăm sóc dinh dưỡng cho từng nhóm bệnh cụ thể như tim mạch, suy dinh dưỡng, ung thư, bệnh suy thận mạn…và áp dụng bộ tiêu chuẩn chẩn đoán, can thiệp, lượng giá điều dưỡng trong chăm sóc người bệnh.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Phúc, Trưởng phòng Điều dưỡng Bệnh viện Đà Nẵng cho biết: “Bệnh viện Đà Nẵng là Bệnh viện hạng I, gần 2000 nhân lực. Trong đó điều dưỡng, Hộ sinh.. chiếm gần 2/3 tổng nhân lực của bệnh viện. Công tác điều dưỡng là một công tác quan trọng trong bệnh viện, là sự kết hợp giữa điều trị với chăm sóc và nuôi dưỡng phục hồi sức khỏe cho bệnh người bệnh. Tập huấn lần này tổ chức tại Bệnh viện Đà Nẵng nhận được sự tham gia hưởng ứng của hơn 300 cán bộ điều dưỡng trưởng, các chuyên gia, các điều dưỡng viên... ở các bệnh viện và các trường Đại học trong thành phố và các tỉnh lân cận thuộc khu vực miền Trung- Tây Nguyên. Cho thấy đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, là cơ sở để đội ngũ điều dưỡng trưởng tại các Bệnh viện nắm bắt được Thông tư, quy định mới nhằm triển khai các hoạt động điều dưỡng phù hợp với thực tế của cơ sở. Chúng tôi tin tưởng và kỳ vọng qua tập huấn này, các tài liệu, các bằng chứng khoa học sẽ được thảo luận, phân tích để làm sáng tỏ thêm về vai trò dinh dưỡng, truyền thông, tư vấn và giáo dục sức khỏe cho người bệnh; đồng thời khuyến nghị những định hướng và giải pháp góp phần đưa công tác này phát triển hơn trong bối cảnh mô hình bệnh tật đang có nhiều thay đổi”.

Sách Truyền thông, giáo dục sức khoẻ dinh dưỡng cho người bệnh gồm 16 chủ đề trải dài từ đại cương, các kỹ năng truyền thông giáo dục sức khoẻ; tư vấn và giáo dục sức khoẻ tâm lý cho người bệnh đến truyền thông giáo dục sức khoẻ dinh dưỡng một số bệnh thường gặp như bệnh đái tháo đường, bệnh tim mạch, bệnh suy thận mạn…

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Với mục đích nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của chăm sóc dinh dưỡng bệnh lý cho người bệnh thông qua các điều dưỡng trưởng, người làm công tác dinh dưỡng và nhân viên y tế, từ năm 2020 cho đến nay, Câu lạc bộ Điều dưỡng trưởng Việt Nam (CLB Điều dưỡng trưởng Việt Nam) và Vinamilk đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược và liên tục triển khai các hoạt động đào tạo chuyên sâu cho hàng ngàn điều dưỡng trưởng, nhân viên y tế của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong cả nước.

Theo BSCKII. Hoàng Văn Thành, Chủ tịch CLB Điều dưỡng trưởng Việt Nam, trong những năm qua Vinamilk luôn đồng hành hiệu quả cùng CLB trong việc tổ chức các lớp đào tạo và giúp hội viên có được những kiến thức cốt lõi, thiết thực nhất trong chăm sóc người bệnh, đặc biệt trong chăm sóc dinh dưỡng bệnh lý cho người bệnh, góp phần cùng ngành y tế nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh.

“CLB Điều dưỡng trưởng Việt Nam và Vinamilk chia sẻ một mục tiêu chung là nâng cao chất lượng trong chăm sóc người bệnh nói chung, đặc biệt trong chăm sóc dinh dưỡng cho người bệnh có bệnh lý nền trong bệnh viện. Vì vậy, cả hai bên sẽ tích cực thúc đẩy các sáng kiến, triển khai các hoạt động hữu ích nhằm tạo điều kiện cho các hội viên được nâng cao kiến thức chăm sóc sức khỏe dinh dưỡng người bệnh, đặc biệt là đối tượng trẻ em và người cao tuổi”, ông Thành cho biết thêm.

Cũng theo ông Thành, chăm sóc dinh dưỡng cho người bệnh - đặc biệt đối với người bệnh có bệnh lý nền - có vai trò rất quan trọng, giúp người bệnh hiểu, thực hiện và duy trì chế độ dinh dưỡng phù hợp để tăng cường sức khoẻ, chóng khỏi bệnh. Chăm sóc người bệnh tốt kết hợp với chế độ dinh dưỡng cân bằng, hợp lý sẽ giúp người bệnh - đặc biệt là trẻ em, người già, người có bệnh lý nền, người bệnh nặng - phục hồi sức khỏe tốt nhất, rút ngắn thời gian điều trị.

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Kiên định với mục tiêu chăm sóc dinh dưỡng cho các thế hệ người Việt, Vinamilk không ngừng nghiên cứu, phát triển và tiên phong ứng dụng các đột phá dinh dưỡng mới vào các sản phẩm để nâng cao sức khỏe của hàng triệu gia đình Việt Nam. Riêng trong mảng dinh dưỡng dành cho người có bệnh, Vinamilk mang đến nhiều giải pháp dinh dưỡng tối ưu, được tin dùng như: Sure Prevent Gold – giải pháp dinh dưỡng đầy đủ cho người ốm cần bồi bổ sức khỏe, người suy nhược cơ thể do ăn uống kém, người cần phục hồi sức khỏe; sữa chua uống men sống Probi giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, tăng cường sức đề kháng với 65 tỷ lợi khuẩn trong mỗi lốc 65ml; sữa chua ăn Vinamilk lên men tự nhiên, giàu dưỡng chất và vitamin giúp khỏe tiêu hóa, tăng cường sức đề kháng…

Song hành cùng việc nghiên cứu – phát triển sản phẩm, Vinamilk còn là đơn vị luôn đi đầu trong việc tổ chức các hoạt động tư vấn dinh dưỡng cũng như đồng hành cùng các tổ chức chăm sóc sức khỏe cộng đồng, nổi bật là chương trình Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam trao tặng 42 triệu ly sữa đến hơn nửa triệu trẻ em nghèo cả nước hay các hoạt động thăm khám – chăm sóc sức khỏe cho hàng triệu người cao tuổi Việt Nam. Việc đồng hành cùng CLB Điều dưỡng trưởng Việt Nam cũng là một trong các hoạt động nổi bật của Vinamilk nhằm hiện thực hóa sứ mệnh “mang đến cho cộng đồng nguồn dinh dưỡng chất lượng cao cấp hàng đầu bằng chính sự trân trọng, tình yêu và trách nhiệm cao với cuộc sống con người và xã hội”.