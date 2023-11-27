Nhà vệ sinh của Nhật gây ấn tượng manh đối với du khách nước ngoài: Không mùi hôi, không ồn ào và rất sạch sẽ

Tôi ghét việc sử dụng nhà vệ sinh công cộng. Tôi không thích những âm thanh, mùi hôi và cảm giác khi ở đó.

Mới đây, một du khách nước ngoài đã chia sẻ trên tờ Business Insider về khoảnh khắc hạnh phúc khi sử dụng nhà vệ sinh bên Nhật Bản.

Tôi là người hay lo lắng khi đi tiểu tiện. Tôi rùng mình khi đối mặt với khoảnh khắc đi vệ sinh và nghe thấy sự im lặng chết chóc. Có một giọng nói nhỏ bên trong đầu tôi thì thầm với tôi rằng mọi người đều biết chính xác tôi đang làm gì và đánh giá tôi về mức độ ồn ào của tôi.

Khi tôi ra khỏi gian nhà vệ sinh, tôi ghét cảm giác lúng túng phải kéo cửa về phía mình, trong khi cố gắng tránh tiếp xúc với mép bồn cầu bằng phần sau của đùi. Nhưng điều tồi tệ nhất đối với tôi khi sử dụng nhà vệ sinh công cộng là người khác nghe thấy tôi.

Tôi tự ti về điều này đến mức đôi khi tôi cố gắng đi tiểu nhẹ nhàng nhất có thể hoặc đợi cho đến khi người khác rời khỏi phòng tắm để tôi có thể yên tâm sử dụng nhà vệ sinh.

Nhà vệ sinh công nghệ cao ở Nhật Bản là điểm nhấn trong chuyến đi của tôi. Ảnh: Getty

Đây là lý do tại sao khi tôi lên kế hoạch cho tuần trăng mật ở Nhật Bản, một trong những điều tôi mong chờ nhất là cơ hội trải nghiệm những nhà vệ sinh có công nghệ tiên tiến.

Tôi được biết rằng một số đã được tự động hóa và sẽ mở nắp ngay khi bạn bước tới trước nó. Một số chiếc có chức năng xịt nước và thậm chí có âm thanh riêng tư khi bạn ngồi xuống. Tôi cảm thấy vô cùng phấn khích.

Âm thanh riêng tư khiến trải nghiệm của tôi trở nên nguyên sơ và thư giãn

May mắn thay, tôi đã không thất vọng. Ngay khi hạ cánh xuống Tokyo, tôi nhận thấy nhà vệ sinh ở sân bay có một hàng nút bấm trên tường. Mặc dù chúng bằng tiếng Nhật nhưng bên dưới vẫn có những từ tiếng Anh.

Trạng thái mệt mỏi do chuyến bay dài, tôi không muốn thử nghiệm chức năng xịt nước phức tạp, nhưng tôi đã thử chức năng âm thanh riêng tư.

Nó được kích hoạt bằng cảm biến chuyển động, vì vậy ngay khi tôi ngồi xuống, nó phát ra một âm thanh gần như tiếng nước chảy.

Từ nghiên cứu của tôi, tôi đã khám phá ra rằng âm thanh này thực sự đang cố tình mô phỏng tiếng xả nước trong bồn cầu.

Đó là trải nghiệm nhà vệ sinh tĩnh lặng nhất mà tôi từng gặp và chúng tôi thậm chí chưa rời sân bay. Không chỉ có thể đi tiểu trong yên tĩnh, mà cả phòng vệ sinh cũng rất sạch sẽ.

Sạch sẽ dường như là một xu hướng phổ biến ở Tokyo. Trên đường phố không có rác dù không có thùng rác công cộng.

Tôi tự hỏi liệu việc không có thùng rác có phải là một phương pháp tâm lý để khuyến khích mọi người mang rác theo mình hay không.

Tôi thậm chí còn nhìn thấy một người phụ nữ dắt chó đi dạo và sau khi nhặt phân của nó, cho nó vào túi đeo hông để mang theo bên mình.

Nhà vệ sinh Nhật có các nút điều khiển. Ảnh: India Kushner

Tôi vẫn nghĩ về nhà vệ sinh nhiều tháng sau

Trong phần còn lại của chuyến đi, mọi phòng tắm tôi gặp đều tiếp tục là niềm vui khi sử dụng. Một trong số đó có đèn sáng tự động khi bạn mở nắp

Một cái khác có ghế sưởi, điều mà trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ tới; tuy nhiên, bây giờ trời trở lạnh hơn, tôi ước gì nhà vệ sinh ở nhà có một cái.

Một trong những phần tốt nhất vẫn là nút riêng tư. Nhiều phòng khách sạn hoặc nhà nghỉ mà chúng tôi ở đều rất nhỏ, điều đó phổ biến ở Nhật Bản.

Nhưng may mắn thay, chúng tôi không cần lo lắng việc sử dụng nhà vệ sinh sẽ làm giảm đi không khí lãng mạn của kỳ trăng mật, bởi vì âm thanh riêng tư hoàn toàn che phủ mọi âm thanh không dễ chịu.

Sử dụng vòi xịt nước đòi hỏi một quá trình làm quen, nhưng tôi rất thích nó

Khi sử dụng vòi xịt nước, việc này cần một số lần thử và sai sót. Vòi phun có một số lựa chọn về áp suất và vị trí khác nhau, vì vậy việc tìm ra lựa chọn phù hợp là rất quan trọng. Phần tốt nhất là nước ấm, điều này làm cho trải nghiệm rất dễ chịu.

Bây giờ khi trở lại Hoa Kỳ, tôi thấy mình mơ ước có một nhà vệ sinh kiểu Nhật ở nhà và bắt đầu tìm kiếm một cái.

Mặc dù tôi vẫn chưa tìm được chính xác loại phù hợp nhưng tôi đã tìm thấy một số loại có ghế sưởi có bồn rửa vệ sinh.

Bạn cũng có thể mua các nút điều khiển để lắp bên cạnh bồn cầu của mình để tạo ra âm thanh riêng tư. Khi tôi bắt đầu tìm kiếm, tôi phát hiện ra rằng tôi không phải là người duy nhất đang tìm kiếm một nhà vệ sinh sang trọng hơn.

Mặc dù tôi không thể hoàn toàn tái tạo được phong cách hòa nhã của nhà vệ sinh kiểu Nhật, nhưng tôi rất vui mừng vì đã có cơ hội trải nghiệm nhà vệ sinh Nhật Bản. Đó sẽ luôn là một trong những phần yêu thích của chuyến đi của tôi.