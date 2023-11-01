15 mẹo vặt giúp bạn đi du lịch mà không cần mua hành lý ký gửi: Cực kỳ tiết kiệm, đơn giản nhưng rất hiệu quả

Mặc dù lịch trình khởi hành và tình trạng đông đúc không nằm trong tầm kiểm soát của hành khách, nhưng nhiều du khách đã quyết định hành động trước vấn đề thất lạc hành lý ― bằng cách hứa sẽ không bao giờ gửi hành lý ký gửi nữa.

Sự hỗn loạn về du lịch hàng không vào mùa hè năm 2022 đã dẫn đến tình trạng hủy chuyến hàng loạt, dòng người xếp hàng quá tải và hàng đống hành lý thất lạc đến các sân bay trên khắp thế giới.

Nếu bạn đi du lịch với vé cho phép mang theo một hành lý xách tay và một vật phẩm cá nhân, đó là cách đơn giản nhất để mang đồ đạc đến điểm đến.

"Tôi chỉ gửi hành lý ký gửi nếu thật sự cần thiết. Tôi tránh gửi hành lý ký gửi vì điều đó thường tốn kém hơn và rủi ro bị mất hoặc bị trễ rất cao. Chiến lược này giúp tôi tiết kiệm tiền và giảm căng thẳng khi bay”, Phil Dengler, đồng sáng lập của The Vacationer nói với tờ HuffPost.

Dưới đây, hãy tìm 15 mẹo đóng gói hành lý xách tay từ Dengler, Brogan và các chuyên gia du lịch khác.

Hãy đeo đôi giày lớn nhất của bạn khi lên máy bay

Hãy thông minh khi chọn trang phục khi đi máy bay. Những gì bạn chọn để mặc có thể giải phóng không gian quý giá trong hành lý xách tay, đặc biệt là khi nói đến giày.

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Dengler nói: “Bạn nên luôn đi giày dép chiếm nhiều không gian nhất khi đi máy bay. Một số loại giày, bốt và các loại giày dép khác có thể chiếm rất nhiều không gian trong vali và hầu hết đều không thể gấp lại được.”

Ông cũng khuyên hạn chế số lượng giày dép bạn mang theo cho chuyến đi chỉ đúng những gì bạn thực sự cần thiết.

Tuân thủ một bảng màu

“Việc thông minh nhất bạn có thể làm để giảm thiểu nguy cơ đóng vali quá nhiều là đảm bảo bạn sẽ mặc hết mọi thứ bạn mang. Tôi luôn cố gắng đóng gói với một bảng màu trong tâm trí. Với các món đồ trong cùng bảng màu, bạn có thể kết hợp chúng theo ý muốn”, Gabby Beckford, người sáng lập của trang web du lịch mang tên Packs Light cho biết.

Khi bạn chọn quần áo cho chuyến đi, hãy cố gắng hình dung xem mỗi món đồ có thể phối hợp với nhiều món đồ khác như thế nào để tạo ra nhiều bộ trang phục gắn kết.

Bạn có thể kết hợp mọi thứ với những phụ kiện được đặt hợp lý mà không chiếm nhiều diện tích trong vali.

Cuộn tròn quần áo của bạn

Dengler nói: “Cuộn quần áo của bạn là cách tốt nhất để tối đa hóa không gian trong hành lý xách tay của bạn. Ngoài ra, quần áo của bạn sẽ ít bị nhăn hơn so với khi bạn gấp chúng lại”.

Anh ấy cũng gợi ý quấn dây cao su quanh quần áo cuộn tròn của bạn để giúp giữ mọi thứ ngăn nắp và an toàn hơn trong vali.

Chọn chỗ ở có máy giặt và máy sấy

Trước khi đến giai đoạn đóng gói hành lý trước chuyến đi, bạn có thể giúp đảm bảo rằng bạn sẽ chỉ cần mang theo hành lý xách tay cùng với lựa chọn chỗ ở của mình.

Dengler nói: “Ở khách sạn với máy giặt và máy sấy cho phép bạn đóng gói đồ đạc nhẹ hơn nhiều so với những gì bạn phải làm. Mặc dù nhiều người không muốn giặt đồ trong kỳ nghỉ, nhưng nó cho phép bạn thực hiện một chuyến đi dài chỉ với một hành lý xách tay”.

Tận dụng đồ dùng cá nhân của bạn

Ngoài hành lý để trong ngăn đựng hành lý phía trên, các hãng hàng không lớn thường cho phép hành khách bay với “vật dụng cá nhân” phải đặt vừa dưới ghế ngồi phía trước. Điều này mang đến một cơ hội khác để tận dụng thêm không gian.

Dengler nói: “Tôi sử dụng một chiếc ba lô thông thường là vật phẩm cá nhân của mình, và nó rất quan trọng để tôi không cần phải gửi hành lý ký gửi. Thường tôi sử dụng nó để chứa thêm đôi giày cũng như đồ ăn nhẹ và vật dụng cá nhân. Điều đó cho phép tôi tập trung vào quần áo trong hành lý xách tay”.

Sử dụng túi đóng gói

Ảnh minh họa: Internet

“Đối với những du khách muốn tham gia #TeamCarryOnOnly, tôi khuyên nên sử dụng túi đóng gói tiêu chuẩn. Mọi người luôn khuyên sử dụng chúng vì chúng thực sự hiệu quả”, Beckford nói.

Túi đóng gói mang đến sự gọn gàng và sắp xếp cho hành lý xách tay, giúp ngăn chặn việc đóng quá nhiều đồ vì bạn sẽ ít bị cám dỗ hơn khi vô tình ném vào những món đồ mà bạn không thực sự cần.

Thử túi hút chân không

“Nếu bạn muốn đi một bước xa hơn so với túi đóng gói, bạn có thể sử dụng túi đóng gói hút chân không. Đặt những món đồ mềm nhất vào túi và sử dụng bơm tay để loại bỏ toàn bộ không khí. Nó nén chặt quần áo của bạn để bạn có thể đựng gấp đôi. Chỉ cần chắc chắn rằng bạn sẽ làm điều tương tự khi trở về”, Beckford giải thích.

Đảm bảo túi xách của bạn tuân thủ quy định mang theo

Cảm giác thật tồi tệ khi bạn đã đóng hành lý xách tay nhưng tại sân bay bạn bị yêu cầu phải ký gửi.

Dengler cho biết: “Kích thước túi xách tay và vật dụng cá nhân được phép thay đổi tùy theo hãng hàng không, vì vậy hãy kiểm tra xem hành lý của bạn có tuân thủ hay không khi đặt vé. Trong nhiều trường hợp, việc bổ sung thêm hành lý xách tay và hành lý ký gửi sau khi đặt chỗ sẽ tốn kém hơn, vì vậy bạn phải tính toán điều đó trong quá trình đặt chỗ”.

Chọn chất liệu vải nhẹ

Thay vì đóng gói những chiếc áo len dày và những chiếc tất lông xù, hãy cân nhắc xem bạn có thể nhét thêm bao nhiêu bộ quần áo nếu chọn quần áo làm bằng vải mỏng hơn. Bạn cũng sẽ được chuẩn bị tốt hơn cho sự biến động nhiệt độ tại điểm đến.

Thay thế các sản phẩm lớn bằng phiên bản nhỏ hơn

"Thay vì mang theo một chiếc laptop nặng, tôi đi du lịch với một chiếc máy tính bảng nhỏ gọn," Marek Bron, một blogger du lịch tại Indie Traveller chia sẻ.

Phân biệt những vật phẩm cần thiết và những vật phẩm không cần thiết

Ảnh minh họa: Internet

“Chìa khóa để đi du lịch chỉ với hành lý xách tay là đóng gói nhẹ nhàng. Tôi chỉ mang theo những thứ cần thiết và không mang theo những thứ không cần thiết”, Bron nhấn mạnh

Trước khi bạn bắt đầu đặt những vật phẩm vào hành lý xách tay, hãy dành thời gian xem xét kỹ từng thứ. Hãy tự hỏi: “Tôi có sử dụng nó đủ nhiều để xác định việc mang nó theo tôi suốt chặng đường này không?”

Xếp những vật dụng nhỏ vào trong giày

Khi bạn đặt đồ vào vali, hãy để ý xem có hộp rỗng nào không, điều này có thể gây lãng phí không gian. Sau đó, đặt các vật dụng nhỏ hơn vào bên trong.

Jacobs khuyên bạn nên làm điều này với giày dép của bạn (tất nhiên là giả sử nó không quá nặng mùi).

“Dao cạo điện, đồng hồ, những đôi tất - tất cả đều có thể nhét vừa trong đôi giày mà bạn đã đóng gói,” anh ấy nói.

Mặc áo khoác khi đi máy bay

Tương tự như giày dép, áo khoác ngoài có thể là yếu tố quyết định giữa việc mang hành lý xách tay hoặc gửi ký gửi.

“Ngay cả áo khoác nhỏ cũng chiếm rất nhiều không gian. Hãy mặc áo khoác hoặc áo vượt lên máy bay ngay cả khi nhiệt độ không hợp lý. Trong một số trường hợp, có đủ không gian trong ngăn trên máy bay để đặt áo khoác, nhưng tôi khuyên nên chờ đến khi mọi người có cơ hội đặt hành lý xách tay của mình vào ngăn trước”, Dengler nói.

Lên kế hoạch mua đồ vệ sinh cá nhân tại nơi bạn đến

Brogan nói: “Đối với đồ vệ sinh cá nhân, hãy cân nhắc mua các mặt hàng như dầu gội và dầu xả, nước thơm và kem đánh răng khi bạn đến nơi để tiết kiệm chỗ trong vali của mình”.

Đây có thể không phải là lựa chọn tiết kiệm nhất, nhưng nếu không gian túi trở nên chật chội, bạn có thể muốn bỏ đồ vệ sinh cá nhân của mình và lên kế hoạch mua đồ mới tại cửa hàng sau khi đến nơi.

Chọn hành lý có trọng lượng nhẹ

Ngoài giới hạn về kích thước, hành lý xách tay cũng bị giới hạn về trọng lượng. Ngay cả khi bạn nghĩ rằng hành lý của mình khó có thể bị cân, thì cũng không ai thích mang một chiếc vali quá nặng đến và đi vòng quanh sân bay rồi quay lại.

Bron nói: “Tôi đảm bảo hành lý của mình rất nhẹ. Một chiếc ba lô hoặc vali xách nhỏ gọn và nhẹ có thể nhẹ hơn từ 0,45 đến 2,27 kg so với những hành lý thông thường, giúp bạn sử dụng nhiều hơn phần trọng lượng hành lý xách tay để mang quần áo hoặc các vật phẩm khác. Xem xét việc tiết kiệm được chi phí làm thủ tục ký gửi, đầu tư vào một chiếc hành lý nhẹ là một ý tưởng tốt”.