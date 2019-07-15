Vinamilk là đại diện duy nhất của Việt Nam trong top 50 bảng xếp hạng Asia 300

Tạp chí kinh tế uy tín của Châu Á, Nikkei Asian Review, đã công bố Bảng xếp hạng Asia300 lần thứ 4, gồm danh sách các công ty niêm yết quyền lực và có giá trị nhất châu Á (Asia300 Power Performers). Vinamilk là đại diện duy nhất của Việt Nam trong Top 50 công ty dẫn đầu bảng xếp hạng này, với vị trí 25. Đặc biệt, theo bảng xếp hạng do Nikkei công bố năm nay, chỉ có 03 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực thực phẩm và đồ uống (F&B) góp mặt trong Top 50, trong đó có 01 của Việt Nam là Vinamilk.

Đây là một kết quả rất đáng ghi nhận khi các đại diện trong ngành F&B còn lại đến từ những nền kinh tế phát triển và có quy mô dân số lớn là Trung Quốc (xếp thứ 4), Ấn Độ (xếp thứ 36). Hơn nữa, theo Nikkei, bảng xếp hạng năm nay cho thấy sự thống lĩnh của các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ, vì vậy, có thể xem đây là một sự nỗ lực rất lớn từ doanh nghiệp Việt Nam để góp mặt trong Top 50 của bảng xếp hạng này, góp phần thể hiện vị thế của Việt Nam trong nền kinh tế Châu Á. Vinamilk là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất thuộc Top 50 bảng xếp hạng Asia300 Ngoài ra, Vinamilk cũng là doanh nghiệp thuộc trong Top 10 bảng xếp hạng về chỉ số Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE: Return On Equity). Chỉ số tài chính này thể hiện cho tính hiệu quả trong kinh doanh của một doanh nghiệp. Cụ thể, năm 2018, ROE của Vinamilk đạt 40,7% và ổn định trong nhiều năm liên tiếp.

Nikkei Asia Review là tạp chí kinh tế uy tín đã có hơn 140 năm lịch sử, với 37 văn phòng và hơn 1.300 nhà báo trên toàn cầu. Bảng xếp hạng Asia300 được Nikkei xây dựng dựa trên kết quả quả tài chính mới nhất của 325 công ty niêm yết lớn trên sàn giao dịch chứng khoán và tăng trưởng nhanh nhất trong khu vực, lựa chọn từ 11 nền kinh tế phát triển của Châu Á. Vì vậy, có thể nói Asia300 được cho là sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan về những doanh nghiệp đang hướng tới việc trở thành lực lượng thống trị trong thế kỷ 21. Ông Nguyễn Quốc Khánh, Giám đốc Điều hành Vinamilk đại diện nhận giải thưởng Top 50 Doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2018 Bảng xếp hạng Asia300 được thực hiện dựa trên tiêu chí chính gồm: mức độ tăng trưởng, khả năng sinh lời, hiệu quả và sự bền vững về tài chính. "Bảng xếp hạng này cung cấp một chuẩn mực cho hiệu suất của các công ty lớn ở châu Á. Ngoài xếp hạng tổng thể, danh sách này còn phân tích 05 chỉ số mà chúng tôi đã sử dụng để tính toán: tăng trưởng trung bình 05 năm về doanh thu và lợi nhuận ròng, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu, tỷ suất lợi nhuận ròng và tỷ lệ của các cổ đông vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản". - theo Nikkie Asia Review.

Tổ hợp Resort bò sữa Organic tại Lào được Vinamilk chính thức khởi công tháng 05/2019 với vốn đầu tư 500 triệu USD Sự nhạy bén trong chiến lược kinh doanh, chú trọng đầu tư vào công nghệ, mở rộng đầu tư hợp tác quốc tế và hướng đến sự phát triển bền vững đã giúp Vinamilk liên tiếp tạo nên dấu ấn trong các cuộc bình chọn uy tín của các tổ chức trong và ngoài nước được công bố gần đây. Mới đây, Vinamilk đã được Tạp chí Nhịp cầu đầu tư bình chọn trong Top 50 Doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam (TOP 50). Đây là bảng xếp hạng uy tín, với sự tham vấn của các chuyên gia kinh tế, kinh doanh hàng đầu từ Trường Kinh doanh Harvard, tham chiếu từ các bảng xếp hạng uy tín của thế giới như Bloomberg Businessweek, Fortune, Forbes toàn cầu, nhằm tìm kiếm và vinh danh các công ty kinh doanh hiệu quả trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Các sản phẩm sữa tươi 100% Organic và Sữa bột cho trẻ em Vinamilk Organic Gold của Vinamilk được đánh giá cao tại Hội nghị sữa toàn cầu 2019 Bên cạnh quy mô của công ty được đánh giá thuộc Top 50 Công ty sữa lớn nhất thế giới, thương hiệu Vinamilk ngày càng được thế giới biết đến và ghi nhận. Tháng 06/2019 vừa qua, Vinamilk là đại diện duy nhất của Châu Á được mời để chia sẻ về sự thành công trong phát triển xu hướng Organic tại Hội nghị Sữa toàn cầu 2019 tại Lisbon, Bồ Đào Nha, trước các công ty dinh dưỡng hàng đầu nằm trong Top 50 của thế giới. Sự đầu tư của Vinamilk vào các trang trại bò sữa tiêu chuẩn quốc tế cũng đã ghi dấu ấn trên bản đồ sữa thế giới với “Hệ thống trang trại bò sữa theo tiêu chuẩn Global G.A.P lớn nhất của Châu Á về số lượng trang trại”. Bên cạnh đó, Vinamilk đang triển khai xây dựng 01 tổ hợp trang trại bò sữa Organic tại Lào, có quy mô siêu lớn lên đến 24.000 con giai đoạn 1, trên quỹ đất 5000ha. Dự kiến, dự án này có thể nâng quy mô Giai đoạn 2 lên 100.000 con trên diện tích 20.000ha với tổng đầu tư lên đến 500 triệu USD. Chiến lược đầu tư cho hệ thống các trang trại bò sữa trong và ngoài nước được đánh giá là đòn bẩy giúp Vinamilk tiến nhanh hơn đến mục tiêu Top 30 công ty sữa lớn nhất thế giới cũng như dẫn đầu khu vực trong những xu hướng dinh dưỡng tiên tiến trên thế giới như Organic. Một góc của siêu nhà máy sữa Việt Nam của Vinamilk tại Bình Dương, có công suất lên đến 800 triệu lít/năm Tổng doanh thu hợp nhất của Vinamilk năm 2018 đạt 52.629 tỷ đồng , giá trị vốn hóa năm cuối năm 2018 đạt 208.969 tỷ đồng.

Chân dung người chồng phóng hỏa, dìm chết vợ dưới bể nước rồi gọi điện xin lỗi người thân Vì ghen tuông, người chồng giết vợ mình rồi tự sát. Sự việc được người dân phát hiện, đưa cả hai vợ chồng vào bệnh viện nhưng chỉ cứu được người chồng.

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