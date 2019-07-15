Dũ còn khai rằng trong suốt những năm học đại học, vì gia đình không chu cấp tiền nên Dũ phải chạy xe ôm công nghệ và môi giới mại dâm để có tiền trang trải chi phí. Gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bố mắc bệnh tim, không lao động được, bố mẹ Dũ phải sống nhờ nhà nội.

Mặc dù là sinh viên của một trường đại học nổi tiếng nhưng Kiều Đại Dũ khai rằng không hề biết hành vi của mình là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, theo nhận định của HĐXX, những đối tượng Kiều Đại Dũ giới thiệu cho khách đều là những người tham gia các cuộc thi hoa hậu, những chương trình nổi tiếng nên không dễ tiếp cận. Ngoài ra, hành vi của Kiều Đại Dũ cũng vô cùng chuyên nghiệp. Chính vì vậy lời khai của bị cáo được đại diện VKS nhận định là không thành khẩn.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm “ông trùm” môi giới mại dâm hôm nay, các Á hậu, MC trong đường dây không có mặt ở phiên tòa.

Đại diện VKS đề nghị tuyên phạt bị cáo Kiều Đại Dũ mức án từ 5 đến 6 năm tù - Ảnh: Thế Huân

Theo lời khai của Dũ, đối tượng này môi giới mại dâm để có tiền trang trải chi phí khi học tập tại TP.HCM - Ảnh: Thế Huân

“

Kiều Đại Dũ (tên gọi khác là Pi, 23 tuổi, quê Bình Đình) bị truy tố theo khoản 2, Điều 328 Bộ luật hình sự 2015 với mức án từ 3 đến 7 năm tù về tội môi giới mại dâm.

Theo cáo trạng, vào ngày 29/8/2018, ông T.Đ.T (44 tuổi, ngụ quận 1, TP.HCM) và ông N.T.M (44 tuổi, quê Bình Thuận) muốn tìm gái bán dâm để thỏa mãn. Ngay sau đó, ông M. liên lạc với Dũ (đã quen biết trước đó) để yêu cầu điều 2 gái mại dâm hạng sang.

Sau đó, Dũ gọi cho cô N. (23 tuổi, quê Bà Rịa - Vũng Tàu) và cô T. (23 tuổi, quê Thanh Hóa) để hỏi giá cả. N. đồng ý đi khách giá 3 triệu đồng còn T. thì yêu cầu 6 triệu. Thỏa thuận xong, Dũ gọi cho khách, yêu cầu giá gấp đôi để lấy phần chênh lệch.

Ngày hôm sau, Dũ đưa N. và T. đến khách sạn B.G trên đường Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5 để gặp 2 vị khách đại gia để lấy 18 triệu đồng. Khi hai cô gái này đang bán dâm thì bị lực lượng công an ập vào bắt quả tang. Tại cơ quan công an, Dũ thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai trước đó cũng có đại gia liên lạc và yêu cầu tìm gái mại dâm cao cấp. Lúc này, Dũ đã dắt mối cho MC C.V. (22 tuổi, quê Long An) và Á hậu N.T.D (24 tuổi, quê Hà Giang). Á hậu D. đồng ý bán dâm với giá 5.000 USD/lần, MC V. lấy giá 600 USD/lần. Sau đó, Dũ nâng giá lên với khách là V. bán dâm 1.500 USD, còn D. là 7.000 USD/lần.

Cũng trong chiều 30/8/2018, V. và D. bị công an bắt quả tang khi đang bán dâm tại một khách sạn trên đường Nam Quốc Cang, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1. Tại trụ sở điều tra, Á hậu D. và MC V. đã khai nhận chính Dũ đã giúp họ môi giới mại dâm.

”