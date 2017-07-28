Vào phòng khách sạn đừng vội đặt hành lý lên giường nếu không muốn rước họa vào thân

Đời sống 28/07/2017 07:03

Hầu hết chúng ta khi vừa bước vào phòng khách sạn đều sẽ đặt ngay hành lý xuống sàn nhà hay giường ngủ. Tuy nhiên, ít ai biết rằng thói quen này có thể khiến bạn rước họa vào thân.

Nhìn bằng mắt thường, khách sạn là nơi vô cùng sạch sẽ nhưng thực tế khác xa những gì chúng ta nghĩ. Dù là khách sạn cao cấp nhất, thảm trải sàn, tường nhà, bồn vệ sinh cũng không thể tránh khỏi các loài vi khuẩn nguy hiểm mà mắt thường không thể nhìn thấy được hoặc có rệp ẩn náu ở các ngóc ngách trong phòng. Do vậy, việc bạn đặt hành lý lung tung ngay khi vào phòng có thể tạo điều kiện cho rệp hay các loại côn trùng gây hại chui vào trong.

Theo các chuyên gia, khi vào phòng khách sạn, bạn tuyệt đối không được đặt hành lý của mình lên mặt đất hay giường vì đây là những nơi rệp dễ ẩn náu nhất. Nơi lý tưởng để giữ hành lý là bồn tắm.

Tuy không thể khử trùng phòng khách sạn nhưng bạn có thể kiểm tra vệ sinh cơ bản, tiêu diệt những con rệp đáng ghét bằng biện pháp đơn giản dưới đây.

Vào phòng khách sạn đừng vội đặt hành lý lên giường nếu không muốn rước họa vào thân - Ảnh 1
Khi nhận phòng khách sạn, đừng vội đặt hành lý lên giường hay xuống đất vì đây là những nơi rệp dễ ẩn náu nhất - Ảnh: Internet

Trước khi đi thuê phòng, bạn nên mang theo một chiếc đèn pin nhỏ. Để kiểm tra sự sạch sẽ của căn phòng, bạn hãy lật từng lớp chăn, ga, đệm và chiếu đèn vào đó. Điều này sẽ giúp bạn dễ dàng phát hiện rệp nếu có. Ngoài ra, bạn cũng không nên bỏ qua các ngăn kéo, giá treo quần áo... vì đây là những nơi rệp có thể ẩn náu chờ thời cơ bò vào quần áo, chăn của bạn.

Mang theo hai chiếc cốc khi vào phòng khách sạn

Tưởng chừng như vô lý, nhưng mang theo hai chiếc cốc khi vào phòng khách sạn lại có thể cứu bạn thoát khỏi nguy hiểm. Buổi tối trước khi ngủ, bạn hãy dùng một chiếc cốc đặt vào chốt xoay cửa, chiếc còn lại dựng thẳng đứng lên trên và đặt thêm một chiếc ghế sát vào phía bên trong cánh cửa.

Vào phòng khách sạn đừng vội đặt hành lý lên giường nếu không muốn rước họa vào thân - Ảnh 2
Mang theo hai chiếc cốc khi vào phòng khách sạn có thể giúp bạn tránh được nhiều mối nguy hiểm - Ảnh: Internet

Như vậy, nếu có người cố tình đột nhập vào phòng, khi xoay chốt cửa thì chiếc cốc sẽ rơi xuống giúp bạn tỉnh giấc, đồng thời cũng có tác dụng cảnh cáo kẻ gian. Về phần chiếc ghế, nó sẽ góp phần ngăn chặn khi ai đó đẩy cửa khiến hắn ta lầm tưởng bên trong có người đang đứng. Nếu không có ghế, bạn có thể thay thế bằng vali đựng quần áo.

Những mẹo vặt này tuy đơn giản, nhưng chúng có thể bảo vệ sức khỏe và an toàn của bạn khi ở khách sạn, đặc biệt là những người thường xuyên đi công tác xa một mình.

 

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