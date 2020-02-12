Valentine tặng gì cho bạn trai ý nghĩa và bất ngờ nhất để vun đắp tình cảm?

Mặc dù Valentine không phải là ngày lễ mang tầm cỡ quốc gia nhưng rất phổ biến và được mọi người quan tâm. Đây là ngày dành cho đôi lứa yêu nhau, là ngày cả thế giới tôn vinh tình yêu và vun đắp tình cảm.

Valentine là ngày quan trọng dành cho lứa đôi. Đây là dịp mà các cặp đôi bày tỏ tình cảm bằng những lời chúc và món quà. Vì vậy, Valentine tặng gì cho bạn trai ý nghĩa và bất ngờ nhất là vấn đề mà nhiều người đặc biệt quan tâm. Nếu bạn vẫn đang phân vân thì hãy tham khảo ngay các gợi ý dưới đây.

Đây là câu hỏi mà rất nhiều chị em phụ nữ băn khoăn. Một món quà đơn giản nhưng đầy ắp tình cảm có thể khiến các chàng “tan chảy” và yêu thương bạn nhiều hơn. Vì vậy, bạn hãy tham khảo các gợi ý dưới đây để lựa chọn được món quà phù hợp và ý nghĩa nhất:

Trước đây ngày Valentine được ấn định là ngày 14 tháng 2 và chỉ có ở Châu Âu và vùng Bắc Mỹ. Nhưng đến nay, đây được coi là ngày mà hầu hết các quốc gia trên thế giới quan tâm.

Tặng Socola Valentine cho bạn trai

Không phải ngẫu nhiên mà Socola trở thành món quà mang tính “biểu tượng” cho ngày Valentine. Socola tượng trưng cho sự ngọt ngào và nồng ấm của tình yêu, dư vị mà socola mang lại cũng như hương vị của tình yêu. Do vậy, socola được coi là “món quà quốc dân” phổ biến nhất mà chị em phụ nữ nên dành tặng cho “nửa kia” của mình nhằm thể hiện tình cảm sâu sắc nhất.

Socola là món quà ngọt ngào bạn gái nên tặng bạn trai - Ảnh minh họa: Internet.

Ngoài cơ hội được gặp nhau và ở bên nhau vào ngày lễ tình nhân, đôi lứa cùng nhau thưởng thức món quà là những viên socola hấp dẫn là điều giản dị nhưng vô cùng ấm áp. Vì vậy, nếu bạn băn khoăn Valentine nên tặng gì cho bạn trai đơn giản nhất thì một hộp socola cho “anh chàng” của mình là lựa chọn lý tưởng.

Đồ đôi dành tặng bạn trai ngày lễ tình nhân

Đồ đôi là những món đồ biểu tượng cho tình yêu đôi lứa, đi đâu cũng có nhau và luôn nhớ đến nhau. Vì vậy, nếu bạn tặng cho chàng áo đôi, giày đôi, mũ đôi, hoặc đơn giản hơn như ốp điện thoại đôi,... thì chàng sẽ luôn nhớ đến bạn mỗi khi sử dụng món đồ đó.

Đồ đôi là món quà ý nghĩa cho bạn trai - Ảnh minh họa: Internet.

Đồng thời, trong những buổi hẹn hò, đồ đôi sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời để hai bạn ở bên nhau và trao nhau những khoảnh khắc lãng mạn nhất. Bạn và chàng chắc chắn sẽ nổi bật giữa đám đông mỗi khi đi cùng nhau.

Thắt lưng, ví da

Valentine tặng gì cho bạn trai hữu ích nhất? Thắt lưng và ví da là vật bất ly thân của rất nhiều chàng trai. Vì vậy, nếu chàng trai của bạn đang có nhu cầu mua một chiếc thắt lưng hoặc một chiếc ví mới thì bạn hãy nhân cơ hội này để vừa tặng quà cho chàng, vừa thể hiện sự quan tâm và chu đáo với chàng. Chắc chắn chàng sẽ cảm thấy hạnh phúc vì được bạn để ý từng vật dụng nhỏ.

Thắt lưng, ví da là món quà đơn giản nhưng hữu ích với bạn trai - Ảnh minh họa: Internet.

Quà tặng công nghệ

Đa phần nam giới đều đam mê đồ công nghệ. Nên bạn tìm hiểu để biết chàng thích những món đồ công nghệ nào để mua tặng. Món quà đúng với sở thích của chàng sẽ trở nên hữu ích và khiến chàng thích thú hơn. Nếu bạn chưa có tài chính dư giả thì có thể lựa chọn các món đồ như chuột, tai nghe,...

Quà tặng công nghệ cho bạn trai - Ảnh minh họa: Internet.

Tặng sách cho bạn trai?

Valentine tặng gì cho bạn trai? Nếu chàng là người thích đọc sách thì tặng sách là sự lựa chọn tốt nhất. Bạn hãy tìm hiểu xem chàng thích đọc loại sách nào để lựa chọn cho phù hợp. Sách là món quà rất ý nghĩa, không chỉ đơn thuần là quà tặng mà còn giúp ích rất nhiều cho bạn trai của bạn. Vì vậy, đây là một món quà mà bạn gái nên tham khảo.

Tặng sách cho những bạn trai yêu đọc sách - Ảnh minh họa: Internet.

Đồng hồ

Đồng hồ thể hiện sự mạnh mẽ và phong cách ở nam giới. Vì vậy, nhiều chàng trai đam mê và luôn mong muốn sở hữu những chiếc đồng hồ đẹp. Nếu bạn trai của bạn cũng có sở thích này thì bạn nên lựa chọn một chiếc đồng hồ phù hợp với cá tính của chàng để làm món quà tuyệt vời nhân ngày lễ tình nhân.

Quà tặng handmade

Valentine tặng gì cho bạn trai đặc biệt nhất? Một món quà mà tự tay bạn làm chắc chắn sẽ khiến chàng vô cùng cảm động và yêu bạn nhiều hơn. Vì vậy, những món quà như một chiếc bánh tự làm, một chiếc thiệp tự thiết kế hay đơn giản nhất là một bữa ăn ấm cúng do bạn tự chế biến sẽ là những món quà vô cùng ý nghĩa. Đây sẽ là tuyệt chiêu vừa để hâm nóng tình cảm, vừa thể hiện sự khéo léo của bạn.

Quà handmade vô cùng ý nghĩa cho bạn trai - Ảnh minh họa: Internet.

Trên đây là một số gợi ý cho những bạn gái không biết Valentine tặng gì cho bạn trai. Những món quà ý nghĩa do bạn tặng chắc chắn sẽ khiến chàng trai của bạn yêu bạn hơn, đây là cơ hội để bạn thể hiện tình cảm và vun đắp để hai bạn gắn bó sâu sắc và mặn nồng hơn.