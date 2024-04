Vụ tai nạn xảy ra vào hồi 11h20 ngày 6/4, tại Km321+150 Quốc lộ 12, đoạn qua địa phận bản Lươi Là, xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã..

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vụ tai nạn xảy ra vào hồi 11h20 ngày 6/4, tại Km321+150 Quốc lộ 12, đoạn qua địa phận bản Lươi Là, xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã.

Thời điểm trên, xe ô tô tải BKS 29C - 381.56 do anh Bùi Văn C (SN 1996, trú huyện Tân Uyên, Lai Châu) điều khiển hướng thị trấn Sông Mã đi xã Mường Lầm xảy ra va chạm với xe mô tô do em Lò Thị N điều khiển, chở theo em Vì Thị T (cả 2 cùng SN 2008, trú tại xã Nậm Mằn, huyện Sông Mã và là học sinh lớp 10, trường THPT Sông Mã) đang di chuyển sang đường.

Hậu quả, vụ va chạm khiến em Vì Thị T tử vong tại chỗ, còn em Lò Thị N bị thương. Tại hiện trường, xe mô tô bị hư hỏng nặng.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 nữ sinh thương vong - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ VietNam+, tại hiện trường, chiếc xe tải đi lấn hết phần đường của nạn nhân, xe ôtô bị móp, vỡ phần đầu xe, kính chắn gió bị rạn, nứt; xe gắn máy của nạn nhân bị hư hỏng nặng, bị đẩy văng xuống mương thoát nước.

Ông Dương Hữu Hảo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã cho biết: Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, lực lượng Công an xã đã có mặt kịp thời phối hợp với người dân đưa nạn nhân bị thương đi cấp cứu và bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông

Hiện, lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

