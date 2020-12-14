Unilever Việt Nam: Top 10 doanh nghiệp bền vững Việt Nam 5 năm liên tiếp

Đời sống 14/12/2020 16:29

Unilever Việt Nam vừa vinh dự nhận danh hiệu Top 10 doanh nghiệp bền vững Việt Nam năm 2020 do Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững Việt Nam (VBCSD) đánh giá dựa trên bộ chỉ số CSI (Corporate Sustainability Index).

Được biết, đây là năm thứ 5 liên tiếp Unilever Việt Nam giành được danh hiệu cao quý này.

Bộ chỉ số CSI bao gồm các tiêu chí về phát triển bền vững trong cả 3 lĩnh vực kinh tế - xã hội - môi trường, theo chuẩn mực quốc tế có tính đến thực tiễn Việt Nam, là thước đo toàn diện giá trị của doanh nghiệp, đồng thời định hướng cho doanh nghiệp nâng cao trình độ quản trị, hiệu quả kinh doanh, phát triển thân thiện môi trường, hướng tới các giá trị nhân văn. 

Danh hiệu này nhằm ghi nhận vai trò tiên phong và đóng góp xuất sắc của doanh nghiệp vào sự phát triển bền vững của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

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Ông Đỗ Thái Vương – Phó Chủ tịch Phát triển Bền vững và Truyền thông Unilever Việt Nam nhận giải Top 10 Doanh nghiệp phát triển bền vững nhất Việt Nam năm thứ 5 liên tiếp

Ngay từ những ngày đầu hiện diện tại Việt Nam, Unilever đã đặt nền móng cho hoạt động  phát triển bền vững với mục tiêu “Làm cho phát triển bền vững trở nên phổ biến”. Năm 2020 đánh dấu 25 năm hoạt  động và phát triển của Unilever Việt Nam, là hành trình 25 năm Unilever đồng hành, giúp cải thiện điều kiện sống, điều kiện vệ sinh và sức khỏe cho người dân Việt Nam. 

Unilever Việt Nam đã được Chính phủ Việt Nam ghi nhận là một trong những công ty thành công nhất trong lĩnh vực hàng tiêu dùng, đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Bên cạnh đó, Unilever Việt Nam và các nhãn hàng triển khai rất nhiều chương trình xã hội vì cộng đồng, đặc biệt là chăm sóc trẻ em và cải thiện sinh kế, nâng cao quyền năng phụ nữ.  

Unilever Việt Nam: Top 10 doanh nghiệp bền vững Việt Nam 5 năm liên tiếp - Ảnh 2

Những thành tựu của Kế hoạch phát triển bền vững 2010- 2020 của Unilever Việt Nam

Năm 2020 cũng là năm Unilever Việt Nam hoàn thành Kế hoạch phát triển bền vững 10 năm (2010- 2020) với 3 trụ cột chính, hướng đến mục tiêu tăng trưởng gấp đôi, giảm một nửa tác động đến môi trường, đồng thời gia tăng các tác động tích cực đến cộng đồng xã hội. 

Kế hoạch Phát triển Bền vững là trọng tâm trong mô hình kinh doanh của Unilever Việt Nam, góp phần giúp công ty và các nhãn hàng phát triển một cách bền vững. Qua đó, Unilever Việt Nam đã đạt mục tiêu cải thiện sức khoẻ và điều kiện sống cho hơn 22 triệu người dân Việt Nam; sử dụng 100% năng lượng tái tạo, giảm 43% lượng nước và không có rác thải độc hại trong hệ thống nhà máy tại Việt Nam; tích cực hỗ trợ tập huấn đào tạo cho hơn 3,7 triệu phụ nữ, tổng số phát vốn hơn 350 tỷ đồng giúp phụ nữ khởi nghiệp thông qua chương trình tài chính vi mô. 

Đón nhận danh hiệu doanh nghiệp bền vững Top 10 trong 5 năm liên tiếp, ông Đỗ Thái Vương -  Phó Chủ tịch Phát triển Bền vững và Truyền thông, Unilever Việt Nam, đồng thời cũng là Phó Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững Việt  Nam (VBCSD) cho biết: “Phát triển bền vững trong lĩnh vực kinh doanh và sản xuất luôn là trọng tâm mà ban lãnh đạo Unilever hướng tới và cam kết thực hiện. 

Thực tế cho thấy các chương trình phát triển bền vững của Unilever luôn tạo và gia tăng các giá trị tích cực cho cộng đồng, giúp chúng tôi duy trì đà tăng trưởng và đóng góp hơn nữa cho đất nước. Là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong phát triển bền vững, chúng tôi mong muốn chia sẻ kinh nghiệm và truyền cảm hứng cho các doanh nghiệp khác để phát triển bền vững trở nên phổ biến tại Việt Nam”.

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