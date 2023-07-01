Tuyến cáp quang biển từ Việt Nam đi quốc tế lại gặp sự cố mới

Đơn vị vận hành tuyến cáp APG cho biết, họ vừa phát hiện thêm một sự cố mới xuất hiện trên nhánh S1.7, theo hướng nối từ Việt Nam đi Singapore.
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Theo thông tin từ báo Người Lao Động, tuyến cáp quang biển châu Á - Thái Bình Dương (APG) từ Việt Nam tiếp tục gặp sự cố mới, xảy ra trên nhánh S1.7, theo hướng nối từ Việt Nam đi Singapore
Đại diện của đơn vị vận hành APG cho biết sự cố mới gặp phải đã khiến tuyến cáp này chỉ được khai thác khoảng 50% băng thông, làm ảnh hưởng đến tốc độ kết nối internet từ Việt Nam đi quốc tế.
Hiện nguyên nhân của sự cố vẫn chưa được công bố, đơn vị vận hành cũng chưa cho biết kế hoạch sửa chữa khắc phục sự cố trên nhánh S1.7. Đơn vị quản lý tuyến cáp quang APG cho biết đã khắc phục xong lỗi trên nhánh S7 gặp phải vào tháng 3. APG là một trong 5 tuyến cáp quang biển quan trọng nối Việt Nam với quốc tế, có chiều dài khoảng 10.400 km, được đặt ngầm dưới Thái Bình Dương. APG có các điểm cập bờ ở Việt Nam, Trung Quốc đại lục, Hồng Kông (Trung Quốc), Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Singapore và Thái Lan.
Tuyến cáp quang APG được vận hành thử nghiệm từ cuối tháng 10/2016 và chính thức đưa vào khai thác khoảng 2 tháng sau đó. Các nhà mạng lớn của Việt Nam như VNPT, Viettel, FPT Telecom, CMC Telecom đều đang khai thác APG.
Theo thông tin từ VTV News, hiện tại có 5 tuyến cáp quang biển kết nối Việt Nam đi quốc tế, bao gồm AAG (châu Á - Mỹ); APG (châu Á - Thái Bình Dương); SMW-3 (Đông Nam Á - Trung Đông - Tây Âu); IA (Liên Á) và AAE-1 (châu Á - châu Phi - châu Âu). Ngoài ra, còn một tuyến cáp quang với quy mô nhỏ hơn là TVH, có chiều dài chỉ 3.367 km, kết nối Thái Lan, Việt Nam và Hong Kong (Trung Quốc).
Bên cạnh những tuyến cáp quang biển, hiện vẫn còn một số tuyến cáp quang đất liền nối Việt Nam đi quốc tế. Tuy nhiên, phần lớn lưu lượng kết nối Internet từ Việt Nam đi quốc tế đều được truyền tải thông qua các tuyến cáp quang ngầm dưới biển.