Tự thiêu rồi nhảy cầu, lột đồ khoe thân: Những chiêu trò sống ảo, câu like đến mất trí của giới trẻ Việt

Đời sống 24/07/2017 16:45

Chỉ vì muốn nổi tiếng, nhận được nhiều nút like ảo từ cộng đồng mạng mà một bộ phận giới trẻ đã bất chấp danh dự, thậm chí là tính mạng của bản thân để thực hiện những chiêu trò vô cùng phản cảm.

Ngoài công năng là một diễn đàn trao đổi thông tin, kết nối cộng đồng thì vô hình chung mạng xã hội còn là tác nhân trợ lực làm nảy sinh nhiều vấn đề bất cập, đặc biệt là những chiêu trò câu like lố lăng của giới trẻ.

“Nói là làm”

Đây được xem là chiêu trò câu like nổi bật nhất từ năm 2016 đến nay, điển hình là câu nói đầy thách thức của chàng trai trẻ N.T đăng tải trên Facebook cá nhân: 

“Bức hình này đủ 40.000 like tôi đổ xăng từ trên người xuống lấy hộp quẹt tự đốt rồi nhảy cầu Tân Hóa!!! Đủ like sẽ làm, tôi nói tôi làm!

Share mạnh có cái hay hấp dẫn để xem”.

Tự thiêu rồi nhảy cầu, lột đồ khoe thân: Những chiêu trò sống ảo, câu like đến mất trí của giới trẻ Việt - Ảnh 1
Dòng trạng thái đầy thách thức của N.T đã bắt nguồn cho trào lưu "Nói là làm" - Ảnh: Internet

Sau hơn 8 giờ đăng tải, câu nói đầy thách thức của N.T đã nhận được hơn 60.000 lượt like cùng hàng loạt lượt chia sẻ.

Sau đó, anh chàng đã đăng dòng trạng thái đầy tâm sự trên Facebook: “Tôi có sống sao cũng kệ tôi đi, người ngoài cuộc thì ngưng phán xét. Nếu bạn đặt trường hợp như tôi thử xem bạn có làm như tôi không? Ở đời mà có dại mới có khôn, đâu ai mà hoàn hảo, thần thánh chưa chắc đã hoàn hảo nói chi con người. Ai có sai phạm hãy tự mình sửa, tự nhận lỗi bản thân mình trước đi rồi hãy trách lỗi của người khác…”

Hàng loạt người theo dõi Facebook N.T đã tố anh chàng dựng chuyện nhằm câu like để nổi tiếng. Đáp trả những bình luận đầy ác ý, tối 20/9/2016, N.T đã đến địa điểm giao hẹn là kênh Tân Hóa, quận 11 (TP.HCM), quay clip đổ xăng tự thiêu rồi nhảy xuống kênh Tân Hóa. Nhưng kết quả là... N.T an toàn lội lên bờ mà không xảy ra bất cứ tổn thương nào. 

Tự thiêu rồi nhảy cầu, lột đồ khoe thân: Những chiêu trò sống ảo, câu like đến mất trí của giới trẻ Việt - Ảnh 2
Hình ảnh N.T tự thiêu rồi nhảy xuống kênh Tân Hóa như lời hứa - Ảnh: Internet

Cũng chính bởi trào lưu “Nói là làm” này mà vào tháng 10/2016, dân mạng buộc một nữ sinh lớp 8 tại Khánh Hòa có tên N.N phải tẩm xăng đốt trường như đúng lời hứa, hậu quả là cô bé bị bỏng nặng ở hai chân.

Tự thiêu rồi nhảy cầu, lột đồ khoe thân: Những chiêu trò sống ảo, câu like đến mất trí của giới trẻ Việt - Ảnh 3
Sau khi đủ lượt like, một số cư dân mạng đã ép N.N đốt trường khiến cô bé bị bỏng nặng ở hai chân - Ảnh: Internet

Thiếu nữ Việt cuồng nhiệt "lột đồ, câu like"

Chỉ vì muốn nổi tiếng để trở thành hot girl trên mạng xã hội mà nhiều thiếu nữ Việt không ngần ngại đăng tải những tấm ảnh "mát mẻ" lên Facebook. Thậm chí, nhiều cô gái còn đăng trạng thái đầy mời gọi: "Điểm danh cú đêm nào ***, yêu các men lắm ủng hộ cho *** nhé, sắp có clip mới các bạn có kích thích không?"

Tự thiêu rồi nhảy cầu, lột đồ khoe thân: Những chiêu trò sống ảo, câu like đến mất trí của giới trẻ Việt - Ảnh 4
Cô gái đăng hình ảnh vô cùng "mát mẻ" cùng dòng trạng thái mời gọi - Ảnh: Internet

Tự thiêu rồi nhảy cầu, lột đồ khoe thân: Những chiêu trò sống ảo, câu like đến mất trí của giới trẻ Việt - Ảnh 5
Sau đó, nhiều cô gái cũng đăng tải hình ảnh hở hang lên Facebook để tiếp nối trào lưu "lột đồ, câu like" này - Ảnh: Internet

Tự thiêu rồi nhảy cầu, lột đồ khoe thân: Những chiêu trò sống ảo, câu like đến mất trí của giới trẻ Việt - Ảnh 6
Cô gái này đăng bức ảnh chỉ mặc nội y cùng dòng trạng thái: "Nhìn em mấy anh có thấy kích thích không? Đủ 2.000 like, em lột hết đồ luôn nè!" - Ảnh: Internet 

Đăng tin thuê người yêu lên mạng xã hội

Những chiêu thức câu like như "Nói là làm", khoe tiền, lột đồ khoe thân... chưa kịp hạ nhiệt, giới trẻ Việt lại có thêm một chiêu trò mới đó là "Đăng tin thuê người yêu lên mạng xã hội". Điển hình như anh chàng quê Bắc Giang dưới đây: 

"Cần thuê bạn gái.

Ngày 17/1 này (chủ nhật tuần sau), mừng Thượng thọ bà tớ, bà lại rất muốn tớ đưa bạn gái về ra mắt, trong khi đó thì tớ vẫn đang FA, tớ thật sự không muốn bà buồn. Vì vậy tớ đăng lên đây, hi vọng rằng có bạn gái nào rảnh ngày hôm đó có thể giúp tớ, cùng tớ về Bắc Giang mừng thọ bà tớ.

Cát xê tớ trả 3 triệu đồng (hoặc có thể thương lượng thêm)

Yêu cầu: Tuổi từ 19 đến 22, cao khoảng 1m60, ngoại hình ưa nhìn, hiền hiền một chút, tóc nhuộm màu nhẹ nhàng, không quá sặc sỡ, hoặc đen huyền càng tốt ạ, ăn mặc lịch sự, kín đáo...

Các bạn comment hoặc inbox ảnh tớ sẽ liên hệ ạ, cảm ơn rất nhiều".

Tự thiêu rồi nhảy cầu, lột đồ khoe thân: Những chiêu trò sống ảo, câu like đến mất trí của giới trẻ Việt - Ảnh 7
Dòng trạng thái thuê người yêu của anh chàng quê Bắc Giang - Ảnh: Internet

Sau 1 giờ đăng tải, dòng trạng thái thuê người yêu này đã nhận được hơn 1.100 lượt like cùng 700 lượt bình luận. Đáng chú ý hơn, cùng thời điểm này lại có thêm hai tin thuê người yêu có nội dung giống hệt dòng trạng thái của anh chàng quê Bắc Giang xuất hiện trên mạng xã hội.

Tự thiêu rồi nhảy cầu, lột đồ khoe thân: Những chiêu trò sống ảo, câu like đến mất trí của giới trẻ Việt - Ảnh 8
Ảnh: Internet

Tự thiêu rồi nhảy cầu, lột đồ khoe thân: Những chiêu trò sống ảo, câu like đến mất trí của giới trẻ Việt - Ảnh 9
Một người khác đã coppy nguyên văn dòng trạng thái thuê người yêu của chàng trai quê Bắc Giang để câu like - Ảnh: Internet

Ngay sau đó, cư dân mạng đã lên tiếng và cho rằng, đây chỉ là chiêu trò câu like với ý đồ xấu.

Tự thiêu rồi nhảy cầu, lột đồ khoe thân: Những chiêu trò sống ảo, câu like đến mất trí của giới trẻ Việt - Ảnh 10
Cư dân mạng cho rằng đây chỉ là chiêu trò câu like - Ảnh: Internet

Tự thiêu rồi nhảy cầu, lột đồ khoe thân: Những chiêu trò sống ảo, câu like đến mất trí của giới trẻ Việt - Ảnh 11
Một số người cho hành động này là lố bịch và vô cùng phản cảm - Ảnh: Internet

 

Hiện nay, ngày càng có nhiều chiêu trò lố bịch, phản cảm xuất hiện khiến cộng đồng mạng không khỏi thắc mắc rằng, chẳng biết đến bao giờ tình trạng “sống ảo”, "câu like" bất chấp hậu quả này của giới trẻ Việt mới chấm dứt?

Câu like bằng hình ảnh đáng thương: Lòng thiện tâm của con người đang bị bỡn cợt

Câu like bằng hình ảnh đáng thương: Lòng thiện tâm của con người đang bị bỡn cợt

Không phải người dùng mạng xã hội nào cũng có đủ kiến thức để phân biệt ảnh thật, ảnh giả. Nhiều kẻ gian đã lợi dụng điểm yếu này để sửa chữa lồng ghép ảnh nhằm câu view cũng như lợi dụng lòng tốt của mọi người.

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